Από τα «Σαγόνια του Καρχαρία» στην επιδρομή των λαγοκέφαλων στη Μεσόγειο

Σαν προχθές, το 1975, η ταινία Τα Σαγόνια του Καρχαρία του Στίβεν Σπίλμπεργκ έκανε πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους και άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος κοιτάζει τη θάλασσα. Ο μεγάλος λευκός καρχαρίας έγινε μέσα σε λίγες εβδομάδες το απόλυτο σύμβολο του φόβου. Εκατομμύρια θεατές βγήκαν από τις αίθουσες με την αίσθηση ότι κάτι απειλητικό παραμόνευε κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Πενήντα χρόνια αργότερα, οι ελληνικές θάλασσες αντιμετωπίζουν έναν διαφορετικό επισκέπτη. Όχι έναν κινηματογραφικό θηρευτή, αλλά ένα πραγματικό οικολογικό πρόβλημα: τον λαγοκέφαλο.

Το ψάρι αυτό δεν ανήκε στη Μεσόγειο. Ζούσε κυρίως στον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό μέχρι που βρήκε τον δρόμο του προς τα νερά μας μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Οι επιστήμονες το χαρακτηρίζουν «λεσσεψιανό μετανάστη». Η ονομασία προέρχεται από τον Φερδινάνδο ντε Λεσέψ και τη Διώρυγα του Σουέζ, το μεγάλο έργο του 19ου αιώνα που ένωσε δύο θάλασσες και, χωρίς να το προβλέψει κανείς τότε, δύο διαφορετικούς θαλάσσιους κόσμους. Από εκεί πέρασε και ο λαγοκέφαλος, ακολουθώντας ένα ανθρώπινο πέρασμα που μετατράπηκε σε διάδρομο βιολογικών εισβολών. Είναι ένα από τα πολλά είδη που άλλαξαν πατρίδα χωρίς πλοία και διαβατήρια, ταξιδεύοντας απλώς με τα θαλάσσια ρεύματα.

Η παρουσία του λαγοκέφαλου δεν είναι απλώς μια βιολογική περιέργεια. Πρόκειται για ένα είδος που εξαπλώνεται ταχύτατα, προκαλεί ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία, καταστρέφει αλιεύματα, ανταγωνίζεται ντόπια είδη και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες. Επιπλέον, περιέχει την ισχυρή νευροτοξίνη τετροδοτοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση, ακόμη και θάνατο, αν το ψάρι καταναλωθεί χωρίς την κατάλληλη επεξεργασία.

Η εξάπλωσή του έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε σε πολλές περιοχές της χώρας οι αλιείς να ζητούν εδώ και χρόνια οργανωμένα μέτρα αντιμετώπισης. Τα τελευταία χρόνια έχουν εφαρμοστεί πιλοτικές δράσεις καταγραφής και απομάκρυνσης του είδους, ενώ συζητούνται τρόποι οικονομικής ενίσχυσης των επαγγελματιών ψαράδων που συμβάλλουν στον περιορισμό των πληθυσμών του. Ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί πλέον μια σπάνια εμφάνιση· είναι κομμάτι της καθημερινότητας σε πολλές περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Η ειρωνεία της ιστορίας είναι ότι ο κινηματογράφος μάς έμαθε να φοβόμαστε τους καρχαρίες, ενώ σήμερα πολλοί πληθυσμοί καρχαριών απειλούνται διεθνώς από την υπεραλίευση και την καταστροφή των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Την ίδια στιγμή, ένα άλλο ψάρι, πολύ λιγότερο εντυπωσιακό αλλά πολύ πιο παρόν στην καθημερινότητα των παράκτιων κοινωνιών, εξαπλώνεται αθόρυβα.

Ο καρχαρίας

Από τα «Σαγόνια του Καρχαρία» στην πλημμύρα των λαγοκέφαλων

Σαν σήμερα, το 1975, η ταινία Τα Σαγόνια του Καρχαρία του Στίβεν Σπίλμπεργκ έκανε πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους και άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος κοιτάζει τη θάλασσα. Ο μεγάλος λευκός καρχαρίας έγινε μέσα σε λίγες εβδομάδες το απόλυτο σύμβολο του φόβου. Εκατομμύρια θεατές βγήκαν από τις αίθουσες με την αίσθηση ότι κάτι απειλητικό παραμόνευε κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Πενήντα χρόνια αργότερα, οι ελληνικές θάλασσες αντιμετωπίζουν έναν διαφορετικό επισκέπτη. Όχι έναν κινηματογραφικό θηρευτή, αλλά ένα πραγματικό οικολογικό πρόβλημα: τον λαγοκέφαλο.

Το ψάρι αυτό δεν ανήκε στη Μεσόγειο. Ζούσε κυρίως στον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό μέχρι που βρήκε τον δρόμο του προς τα νερά μας μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Οι επιστήμονες το χαρακτηρίζουν «λεσσεψιανό μετανάστη». Η ονομασία προέρχεται από τον Φερδινάνδο ντε Λεσέψ και τη Διώρυγα του Σουέζ, το μεγάλο έργο του 19ου αιώνα που ένωσε δύο θάλασσες και, χωρίς να το προβλέψει κανείς τότε, δύο διαφορετικούς θαλάσσιους κόσμους. Από εκεί πέρασε και ο λαγοκέφαλος, ακολουθώντας ένα ανθρώπινο πέρασμα που μετατράπηκε σε διάδρομο βιολογικών εισβολών. Είναι ένα από τα πολλά είδη που άλλαξαν πατρίδα χωρίς πλοία και διαβατήρια, ταξιδεύοντας απλώς με τα θαλάσσια ρεύματα.

Η παρουσία του λαγοκέφαλου δεν είναι απλώς μια βιολογική περιέργεια. Πρόκειται για ένα είδος που εξαπλώνεται ταχύτατα, προκαλεί ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία, καταστρέφει αλιεύματα, ανταγωνίζεται ντόπια είδη και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες. Επιπλέον, περιέχει την ισχυρή νευροτοξίνη τετροδοτοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση, ακόμη και θάνατο, αν το ψάρι καταναλωθεί χωρίς την κατάλληλη επεξεργασία.

Η εξάπλωσή του έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε σε πολλές περιοχές της χώρας οι αλιείς να ζητούν εδώ και χρόνια οργανωμένα μέτρα αντιμετώπισης. Τα τελευταία χρόνια έχουν εφαρμοστεί πιλοτικές δράσεις καταγραφής και απομάκρυνσης του είδους, ενώ συζητούνται τρόποι οικονομικής ενίσχυσης των επαγγελματιών ψαράδων που συμβάλλουν στον περιορισμό των πληθυσμών του. Ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί πλέον μια σπάνια εμφάνιση· είναι κομμάτι της καθημερινότητας σε πολλές περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Η ειρωνεία της ιστορίας είναι ότι ο κινηματογράφος μάς έμαθε να φοβόμαστε τους καρχαρίες, ενώ σήμερα πολλοί πληθυσμοί καρχαριών απειλούνται διεθνώς από την υπεραλίευση και την καταστροφή των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Την ίδια στιγμή, ένα άλλο ψάρι, πολύ λιγότερο εντυπωσιακό αλλά πολύ πιο παρόν στην καθημερινότητα των παράκτιων κοινωνιών, εξαπλώνεται αθόρυβα.

Ο καρχαρίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ ήταν ένας μύθος του κινηματογράφου. Ο λαγοκέφαλος είναι ένας λεσσεψιανός μετανάστης της πραγματικότητας.

Και αν το 1975 ο φόβος είχε το σχήμα ενός πτερυγίου που έσκιζε την επιφάνεια της θάλασσας, το 2025 έχει συχνά το σχήμα ενός παράξενου ψαριού που μπλέκεται στα δίχτυα των ψαράδων και γίνεται στόχος οργανωμένων προσπαθειών περιορισμού του. Μερικές φορές οι μεγαλύτερες αλλαγές στη φύση δεν έρχονται με θόρυβο. Έρχονται σιωπηλά, ακολουθώντας τα περάσματα που άνοιξε ο ίδιος ο άνθρωπος.

Η αφίσα που τρόμαξε μια γενιά: Η εμβληματική αφίσα των Σαγονιών του Καρχαρία έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες στην ιστορία του κινηματογράφου

Πανικός στην παραλία: Μία από τις χαρακτηριστικότερες σκηνές της ταινίας. Το καλοκαίρι του 1975 ο κινηματογράφος γέμισε τις παραλίες του κόσμου με έναν νέο φόβο

Ο λεσσεψιανός μετανάστης: Ο λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus) έφτασε στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και εξαπλώθηκε γρήγορα στις ελληνικές θάλασσες

Το κυνήγι του θηρευτή: Ο καπετάν Κουίντ στο Orca. Η αναμέτρηση ανθρώπου και καρχαρία παραμένει μία από τις πιο διάσημες θαλάσσιες περιπέτειες που γυρίστηκαν ποτέ

Στο κυνήγι του λαγοκέφαλου: ψαράς επιδεικνύει λαγοκέφαλο που αλιεύτηκε στη Μεσόγειο. Η εξάπλωση του είδους έχει οδηγήσει σε οργανωμένες προσπάθειες περιορισμού των πληθυσμών του και σε συζητήσεις για οικονομική ενίσχυση των αλιέων που συμβάλλουν στην απομάκρυνσή του