Οι έωλες υποσχέσεις, το Κογκρέσο και το Ισραήλ, κέρδη 4 δισ. δολ. από το ρωσικό πετρέλαιο, το «αποτεφρωτήριο» των ψεκασμένων, «κλέβει» τη Ν.Δ ο Σαμαράς(;)

ΗΠΑ- Τουρκία- Ελλάδα (1): Έως το 2019 η Τουρκία ήταν ιδρυτικό μέλος και επίσημος συμπαραγωγός στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Οι εγχώριοι «πατριώτες» τότε μας φόβιζαν ότι τα F-35 θα έκανε το Αιγαίο…σουβλάκι. Ωστόσο, το 2019 αποβλήθηκε επισήμως και της επιβλήθηκε μπλόκο. Η αιτία ήταν η αγορά και εγκατάσταση του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400, το οποίο κρίθηκε απειλητικό για την τεχνολογία του F-35. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να πάρει τώρα τα F-35 το 2029 τα πρώτα αεροσκάφη και οι Τούρκοι παρακαλούν τον Τραμπ για…επιστροφή στο πρόγραμμα. Οι χθεσινές δηλώσεις Τραμπ για τα F-35 στην Άγκυρα προκάλεσαν χθες εγχώρια ανησυχία και μάλιστα κάποιοι καθηγητές, οθωμανολόγοι έγραψαν ότι «αλλάζουν οι ισορροπίες» στην περιοχή.

ΗΠΑ- Τουρκία- Ελλάδα (2): Να θυμίσουμε ότι τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Ερντογάν στον Λευκό Οίκο υπήρχαν υψηλές προσδοκίες ότι θα άνοιγε ο δρόμος για την επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35. Λίγο μετά το τέλος της συνάντησης, , ο ανταποκριτής του φιλοκυβερνητικού καναλιού NTV, Hüseyin Günay, καταγράφηκε από ανοιχτό μικρόφωνο κάμερας του Associated Press: «πήραμε τον…». Οι υποσχέσεις του Προέδρου Τραμπ στον Ερντογάν είναι έωλες, καθώς δεν μπορούν ακόμα να «σπάσει» την τροπολογία που έχει δέσει την Τουρκία. Κάποιες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί το ζήτημα των F-35 ως ένα διαπραγματευτικό εργαλείο, με στόχο να κρατά την Τουρκία ενεργή και δεσμευμένη στο δυτικό και νατοϊκό πλαίσιο.

Ισραήλ: Οι εγχώριοι ανησυχούντες αγνοούν την εσωτερική τάξη πραγμάτων στο εσωτερικό των ΗΠΑ και το Κογκρέσο, όσο και δύναμη του Ισραήλ, από τη δεκαετία του 1970 στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Το Ισραήλ αποτελεί σήμερα τον σημαντικότερο στρατηγικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Χθες, o Νετανιάχου, μιλώντας στο CNN, είπε ένα ηχηρό «όχι» στον Τραμπ για τα F-35 της Τουρκίας. Eπανέλαβε την αντίθεσή του σε μια τέτοια εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα «απειλεί την Ελλάδα, κατέχει τη μισή Κύπρο και θέλει να καταστρέψει τη χώρα μου». Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που έχουν διατηρήσει τόσο στενή και συνεπή σχέση με το Ισραήλ, γεγονός που συνιστά σαφή επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Ρωσικό πετρέλαιο: Έλληνες εφοπλιστές έβγαλαν 3,8 δισ. δολ. παρά τις κυρώσεις. Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες διατήρησαν ισχυρή παρουσία στη μεταφορά ρωσικού αργού πετρελαίου.

Σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times , οι ελληνικές εταιρείες αποκόμισαν έσοδα τουλάχιστον 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου τα τελευταία τρία χρόνια.

Οκτώ από τις είκοσι εταιρείες με τα υψηλότερα έσοδα από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου μετά τα μέσα του 2023 είναι ελληνικών συμφερόντων. Οι ναύλοι για τη μεταφορά ρωσικού αργού είναι κατά 30% έως 40% υψηλότεροι σε σχέση με άλλα φορτία, λόγω του αυξημένου γεωπολιτικού κινδύνου.

Πυρκαγιές- ΑΠΕ: Άντε πάλι με τις θεωρίες συνωμοσίας με τις ανεμογεννήτριες και τις πυρκαγιές. Πέρυσι ήταν ο Βελόπουλος, φέτος η Μαρία Καρυστιανού η οποία συνέδεσε τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο με σχέδια για ανέγερση ανεμογεννητριών. Απίστευτες σαχλαμάρες ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα απέραντο «αποτεφρωτήριο» για χάρη των ανεμογεννητριών. Η ανάπτυξη τους, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να γίνει εντός δασικών εκτάσεων, δεν χρειάζεται να κάψει κανείς το δάσος. Αφήστε και το γεγονός ότι η καταστροφή μιας δασικής έκτασης από πυρκαγιά δυσκολεύει, αδειοδοτικά και κατασκευαστικά, την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, καθώς το κόστος της αναδάσωσης από τους ενδιαφερόμενους είναι απαγορευτικό και δεν συμφέρει για εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Σύμφωνα με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), κάτω από το 0,07% των αναδασωτέων εκτάσεων καταλαμβάνεται από αιολικά πάρκα, ενώ το ποσοστό κατάληψης μειώνεται σε 0,03% αν ληφθούν υπόψη μόνο τα αιολικά πάρκα που εγκαταστάθηκαν μετά την πυρκαγιά.

Σαμαράς: Χαμηλή αποδοχή στους ψηφοφόρους της ΝΔ δείχνουν οι πρώτες έρευνες για το κόμμα Σαμαρά. Πριν από μερικές εβδομάδες ο επικεφαλής της Marc κ. Θωμάς Γεράκης, είχε επισημάνει ότι η εκλογική βάση της ΝΔς έχει ήδη υποστεί πολιτική εκκαθάριση: «Όσοι λένε ότι θα ψήφιζαν Σαμαρά έχουν ήδη αποχωρήσει από την ΝΔ». Η δημοσκόπηση της Interview για την Political απέναντι στο κόμμα Σαμαρά, καταγράφει ότι το 87% είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να το ψηφίσει ενώ πολύ και αρκετά απαντά το 12%. Όταν, δε, το ερώτημα απευθύνεται μόνο στους ψηφοφόρους της ΝΔ, μόνο το 1% απαντά πολύ πιθανό. Όσο για το κίνητρο του πρώην πρωθυπουργού το 32% απαντά «να αμφισβητήσει την ηγεσία Μητσοτάκη», το 24% «να αποτρέψει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη», το 21% «να επαναφέρει τη ΝΔ στις ιδρυτικές της αξίες», το 17% «να μπλοκάρει την αυτοδυναμία της ΝΔ».

Τράπεζες: Ανανεώνει την «ψήφο» εμπιστοσύνης για τις ελληνικές τράπεζες η Axia-Alpha Finance και «βλέπει» ισχυρό story και νέο ράλι. Αναβαθμίζει τις τιμές-στόχους λόγω των υψηλότερων εκτιμήσεων για την κερδοφορία και του χαμηλότερου κόστους ιδίων κεφαλαίων CoE, βλέποντας νέο ράλι έως και 27%. Η Eurobank, με τιμή-στόχο τα 5,30 ευρώ και η Κύπρου με τιμή-στόχο τα 11,60 ευρώ, παραμένουν οι αγαπημένες της επιλογές. Εκτιμά ότι η Εθνική, στην οποία δίνει τιμή-στόχο τα 17,50 ευρώ, είναι κατάλληλη για επενδυτές που αναζητούν τίτλους με υψηλά μερίσματα, ενώ η Πειραιώς, όπου η τιμή-στόχος είναι στα 10,60 ευρώ, είναι περισσότερο ένα καθαρά αναπτυξιακό/εγχώριο play.

Lamda: Η Lamda Development παρουσίασε θετικές επιδόσεις στο α’ τρίμηνο, καταγράφοντας ισχυρή αύξηση πωλήσεων και νέα ιστορικά υψηλά σε βασικούς τομείς. Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 143 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 35%. Σημαντική η πρόοδος στο έργο του Ελληνικού, με τις συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις να ξεπερνούν τα 1,7 δισ. Θετική ήταν η εικόνα στα εμπορικά κέντρα, όπου το Operating Malls EBITDA διαμορφώθηκε σε νέο ρεκόρ, στα 24,9 εκατ., αυξημένο 5%. Παράλληλα, νέο ρεκόρ κατέγραψε και το EBITDA της Μαρίνας Φλοίσβου, σε 4,5 εκατ., ενισχυμένο 12%. Η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ξεπέρασε τα 3,8 δισ., ενώ τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα στα 831 εκατ.