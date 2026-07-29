Όταν η επόμενη μέρα είναι στάχτη, τι θα πει ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής στον πελάτη κλάδου υγείας;

Όσοι με ξέρετε, γνωρίζετε πως δεν μου αρέσει η τρομολαγνεία ή ο ενοχικός χειρισμός. Όμως σε όλα υπάρχει ένα όριο.

Βλέποντας τις σπαραξικάρδιες συνεντεύξεις των ανθρώπων που έχασαν τις περιουσίες τους στην Ισπανία και στη Γαλλία, μπορούμε μόνο να αναρωτηθούμε, σε πόσους από τους πελάτες που έχουμε ασφαλίσει το αυτοκίνητο τους ή έχουμε ένα πρόγραμμα υγείας, μιλήσαμε πρόσφατα για την περιουσία τους.

Τι θα πούμε σε κάποιον που έχασε από τον «στρατηγό άνεμο» το σπίτι των παιδιών του ή την επιχείρηση του;

Λοιπόν η απάντηση είναι:Τίποτα. Δεν θα μπορέσουμε να του πούμε τίποτα ώστε να είναι «σετάκι» με αυτό που θα μπορέσουμε να κάνουμε για εκείνον. Τίποτα. Απολύτως τίποτα.

Σήμερα όμως μπορούμε να τον σώσουμε από ένα κακό όνειρο και να του δώσουμε πρακτική λύση για το αύριο.

Δείτε μερικές συνεντεύξεις και μετά σηκώστε το τηλέφωνο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να φροντίζουμε ώστε να μη χαθεί στις στάχτες το μέλλον των ανθρώπων.