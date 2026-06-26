Από 1/1/2027 το παλιό φαρμακείο δεν αρκεί: Τι πρέπει να έχει κάθε αυτοκίνητο

Το κιβώτιο πρώτων βοηθειών παύει να είναι ένα ξεχασμένο κουτί με βαμβάκι και οινόπνευμα. Οι νέες προδιαγραφές επιβάλλουν συγκεκριμένο εξοπλισμό, σωστή αποθήκευση και τακτικό έλεγχο και δίνουν στον ασφαλιστή έναν ακόμη λόγο να ενημερώσει εγκαίρως τον πελάτη του.

Η ύπαρξη φαρμακείου στο αυτοκίνητο δεν αποτελεί νέα υποχρέωση, ωστόσο αυτό που αλλάζει είναι το περιεχόμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές του. Η υπουργική απόφαση Δ30/45652/2026 καθόρισε νέο, αναλυτικό πλαίσιο για το κιβώτιο πρώτων βοηθειών, το οποίο πρέπει να ακολουθεί το ευρωπαϊκό πρότυπο DIN 13164:2022 και να φέρει τη σχετική σήμανση.

Η εφαρμογή των νέων απαιτήσεων μετατέθηκε με νεότερη υπουργική απόφαση για την 1η Ιανουαρίου 2027, ώστε να δοθεί χρόνος προσαρμογής στην αγορά και στους ιδιοκτήτες οχημάτων. Η υποχρέωση αφορά όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, με εξαίρεση τα δίκυκλα.

Για τον ασφαλιστή, η αλλαγή δεν είναι μια ασήμαντη κανονιστική λεπτομέρεια, αλλά χρήσιμη αφορμή για έγκαιρη επικοινωνία με τον πελάτη, ιδιαίτερα πριν από την ανανέωση του συμβολαίου ή την έναρξη της θερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Τα 16 υποχρεωτικά είδη του νέου φαρμακείου

Από την έναρξη ισχύος του νέου πλαισίου, το κιβώτιο πρέπει να περιλαμβάνει αποκλειστικά και κατ’ ελάχιστον συγκεκριμένο εξοπλισμό. Η λίστα περιλαμβάνει μία ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, ένα ρολό ταινίας στερέωσης, ένα σετ με 14 αυτοκόλλητα επιθέματα διαφορετικών μεγεθών, έναν μικρό, δύο μεσαίους και έναν μεγάλο αποστειρωμένο ατομικό επίδεσμο, ένα μεγάλο αποστειρωμένο επίθεμα για εγκαύματα ή εκδορές και έξι κομπρέσες πληγών.

Προβλέπονται επίσης δύο στενοί και τρεις φαρδιοί ελαστικοί επίδεσμοι στερέωσης, ένας τριγωνικός επίδεσμος ανάρτησης, ένα ατραυματικό ψαλίδι πρώτων βοηθειών, τέσσερα ιατρικά γάντια μιας χρήσης, δύο υγρά μαντιλάκια καθαρισμού ανέπαφου δέρματος, δύο ιατρικές μάσκες τύπου IIR ή FFP2 και ένα φυλλάδιο οδηγιών πρώτων βοηθειών με εικόνες.

Η αλλαγή είναι ουσιαστική. Το νέο φαρμακείο δεν σχεδιάστηκε για να καλύπτει απλώς μικροτραυματισμούς, αλλά για να επιτρέπει μια πρώτη, οργανωμένη αντίδραση σε αιμορραγία, εκδορά, έγκαυμα, κάταγμα ή κατάσταση σοκ μέχρι να φτάσει εξειδικευμένη βοήθεια.

Δεν αρκεί να υπάρχει, πρέπει και να είναι έτοιμο για χρήση

Η νέα απόφαση δεν περιορίζεται στη λίστα των υλικών. Όλα τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, να μην έχουν λήξει και να φέρουν σήμανση CE. Το εξωτερικό περίβλημα πρέπει να είναι ανθεκτικό στη σκόνη, στα έλαια και στην υγρασία, ώστε να προστατεύει τα περιεχόμενα από τις συνθήκες που επικρατούν στο όχημα.

Παράλληλα, το κιβώτιο πρέπει να βρίσκεται σε εύκολα και άμεσα προσβάσιμο σημείο, να μην είναι κλειδωμένο και να μην χρησιμοποιείται για την αποθήκευση άσχετων αντικειμένων. Η τοποθέτησή του κάτω από αποσκευές ή σε σημείο που δεν μπορεί να προσεγγιστεί γρήγορα αναιρεί στην πράξη τον σκοπό του.

Επιπλέον κάθε υλικό που χρησιμοποιείται πρέπει να αναπληρώνεται αμέσως, ενώ η απόφαση ορίζει ότι το φαρμακευτικό υλικό πρέπει να ανανεώνεται σε μικρά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των δύο ετών.

Το πρόστιμο είναι το μικρότερο μέρος του προβλήματος

Η μη συμμόρφωση επισύρει τις κυρώσεις της παραγράφου 25 του άρθρου 85 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ.

Ωστόσο, το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι το ύψος του προστίμου. Σε ένα τροχαίο ή σε ένα επείγον περιστατικό, η ύπαρξη κατάλληλου υλικού μπορεί να σώσει μια ζωή! Και αυτό είναι υπεράνω κάθε προστίμου!

Ο ασφαλιστής μπορεί να προλάβει την παράλειψη

Ο ασφαλιστής δεν χρειάζεται να λειτουργήσει ως εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών. Μπορεί, όμως, να ενημερώσει εγκαίρως τον πελάτη ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 δεν αρκεί οποιοδήποτε παλιό κουτί βρίσκεται ξεχασμένο στο πορτμπαγκάζ.

Μια απλή υπενθύμιση πριν από την εφαρμογή του νέου πλαισίου μπορεί να προστατεύσει τον πελάτη από πρόστιμο, αλλά κυρίως να τον βοηθήσει να είναι πραγματικά προετοιμασμένος σε μια δύσκολη στιγμή.