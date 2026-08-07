Allianz: Ισχυρές επιδόσεις στο α’ εξάμηνο του 2026 – Ο Oliver Bäte συνδέει τα αποτελέσματα με το κλείσιμο του «protection gap»

Η Allianz κατέγραψε ένα ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο εξάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας – σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, Oliver Bäte – ότι η στρατηγική της με επίκεντρο τον πελάτη συνεχίζει να αποδίδει με συνέπεια και αξιοπιστία.

Ο Oliver Bäte, ο Chairman of the Board of Management της Allianz SE, παρουσίασε μέσω ανάρτησής του στο LinkedIn τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου και του πρώτου εξαμήνου, υπογραμμίζοντας ότι ο Όμιλος βρίσκεται στο μέσο του τριετούς στρατηγικού του κύκλου και ότι οι επιδόσεις του επιβεβαιώνουν τη σωστή κατεύθυνση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η Allianz ανακοίνωσε:

Συνολικό όγκο εργασιών 45,6 δισ. ευρώ , αυξημένο κατά 6% σε εσωτερική ανάπτυξη.

Λειτουργικά κέρδη 4,9 δισ. ευρώ , αυξημένα κατά 11% , τα υψηλότερα στην ιστορία του Ομίλου για αντίστοιχη περίοδο.

Ετήσια απόδοση βασικών ιδίων κεφαλαίων (Annualized Core RoE) 21% .

Δείκτη Solvency II 225% , αυξημένο κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το τέλος του 2025.

Η σημασία της κερδοφορίας για την κοινωνία

Ο επικεφαλής της Allianz στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα του λεγόμενου protection gap, δηλαδή του ασφαλιστικού κενού που παρατηρείται διεθνώς, επισημαίνοντας ότι η οικονομική ευρωστία των ασφαλιστικών εταιρειών δεν αφορά μόνο τους μετόχους αλλά και τη δυνατότητα των πολιτών να παραμένουν επαρκώς ασφαλισμένοι.

Όπως σημειώνει, η αύξηση του κόστους ζωής με ρυθμό ταχύτερο από την αύξηση των εισοδημάτων οδηγεί πολλούς καταναλωτές σε δύσκολες αποφάσεις σχετικά με τα ασφάλιστρα και τη συνταξιοδοτική αποταμίευση. Εάν οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν προσφέρουν μεγαλύτερη αξία στους πελάτες τους, υπάρχει ο κίνδυνος οι πολίτες να ασφαλίζονται λιγότερο ή ακόμη και να εγκαταλείπουν πλήρως την ασφαλιστική τους κάλυψη.

Επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην εμπειρία πελάτη

Ο Oliver Bäte υπογραμμίζει επίσης ότι η Allianz αξιοποιεί την οικονομική της ισχύ για να επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), στην εκπαίδευση των ανθρώπων της και στη βελτίωση ολόκληρης της αλυσίδας εξυπηρέτησης του πελάτη.

Όπως αναφέρει, η AI μεταβάλλει ήδη τις προσδοκίες των καταναλωτών, οι οποίοι αναζητούν προϊόντα και υπηρεσίες περισσότερο προσωποποιημένες, πιο άμεσες, πιο εύχρηστες και ταυτόχρονα οικονομικότερες. Η Allianz θεωρεί ότι η διαρκής επένδυση στην τεχνολογία και στους ανθρώπους της αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της τα επόμενα χρόνια.

«Ένας κόσμος δυνατοτήτων και όχι φόβου»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο επικεφαλής της Allianz επισημαίνει ότι η ανθεκτικότητα, η εμπειρία και η διεθνής κλίμακα του Ομίλου επιτρέπουν στην εταιρεία να βοηθήσει τους πελάτες της να αντιμετωπίζουν το μέλλον με μεγαλύτερη ασφάλεια και αισιοδοξία.

Το μήνυμα του Oliver Bäte αποτυπώνει τη στρατηγική της Allianz να συνδυάζει την ισχυρή χρηματοοικονομική απόδοση με επενδύσεις στην καινοτομία, στην τεχνολογία και στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους ασφαλισμένους, σε μια περίοδο κατά την οποία το διεθνές ασφαλιστικό κενό παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον κλάδο.



