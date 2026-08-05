Το εκλογικό «καμπανάκι» της Goldman Sachs, η ισχυρή πιστωτική επέκταση των ελληνικών τραπεζών, το «πάρτι» στις αγορές, οι «κρυμμένες» αξίες της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Εκλογές: Με τις εκλογές που θα διενεργηθούν το 2027 σε Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία ασχολείται με ανάλυσή της η Goldman Sachs, τονίζοντας το δημοσιονομικό κίνδυνο του εκλογικού κύκλου. Η Goldman Sachs τονίζει πως ο βασικός δημοσιονομικός κίνδυνος δεν είναι τόσο οι ίδιες οι εκλογές αλλά η σαφήνεια των αποτελεσμάτων, καθώς τα προηγούμενα επεισόδια δείχνουν ότι τα κατακερματισμένα κοινοβούλια έχουν συνδεθεί με την πολιτική αβεβαιότητα, την κυβερνητική αστάθεια και την πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, ενώ επιβραδύνουν τη μείωση του χρέους.

Αναφερόμενη στην Ελλάδα, σημειώνει ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα σημαντικό προβάδισμα περίπου 10 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της ΕΛΑΣ, αλλά το πλεονέκτημά της έχει μειωθεί σε επίπεδα που μπορεί να μην επαρκούν για να εξασφαλίσουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Προς το παρόν, οι κινήσεις των spreads φαίνεται να καθοδηγούνται περισσότερο από παγκόσμιους και ενεργειακούς παράγοντες παρά από δημοσιονομικές ανησυχίες που σχετίζονται με τις εκλογές.

Αγορές: Ράλι στη Wall Street με τον Dow Jones και τον S&P 500 να κλείνουν σε νέα ιστορικά επίπεδα. Τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και η νέα σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα. Σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου υποχωρώντας περισσότερο από 5% και κλείνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών εβδομάδων, κάτω από τα 80 δολάρια, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών μέσω του Ορμούζ. Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τρίτης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με νέο ιστορικό υψηλό. Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά 17 ετών.O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.628,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,65%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 11ης Νοεμβρίου του 2009 (2.659,40 μονάδες)

Τράπεζες (1): Η Scope Ratings εκτιμά ότι ανεβάζουν τον πήχη για το 2026 με όπλα τα δάνεια και τις προμήθειες. Η DBRS εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, γεγονός που τις καθιστά καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν πιθανές εξωτερικές αναταράξεις, διατηρώντας παράλληλα τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και τονίζει την ανθεκτική κερδοφορία, την ισχυρή πιστωτική επέκταση και την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, παρά τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους. Η αύξηση των εσόδων υποστηρίχθηκε από την ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), την ισχυρή πιστωτική επέκταση και την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, γεγονός που αντανακλά τη βελτιούμενη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Τράπεζες (2): Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν ένα από τα ισχυρότερα προφίλ πιστωτικής επέκτασης στην Ευρώπη, σύμφωνα με την DBRS, υποστηριζόμενο από τις επιχειρηματικές χορηγήσεις, έργα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε και τις ευνοϊκές εγχώριες οικονομικές συνθήκες. Η αύξηση των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε ισχυρή, στο 11%, σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ(4%). Η χρηματοδότηση των νοικοκυριών συνέχισε επίσης να ανακάμπτει, αυξανόμενη 2,8% και ευθυγραμμιζόμενη με τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ (2,9%). Η ανάκαμψη αντανακλά τη βελτίωση της πιστωτικής ζήτησης, αν και ο δανεισμός των νοικοκυριών εξακολουθεί να περιορίζεται από την κληρονομιά της παρατεταμένης περιόδου απομόχλευσης της οικονομίας και από την υποτονική δραστηριότητα στην αγορά στεγαστικών δανείων.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: H UBS βλέπει διπλασιασμό των κερδών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έως το 2030 και «κρυμμένη» αξία σε Αττική και Εγνατία. Με buy και τιμή-στόχο τα 55 ευρώ, ξεκινά την κάλυψη η UBS, χαρακτηρίζοντας τον όμιλο ως τη μεγαλύτερη επενδυτική ευκαιρία στις ελληνικές υποδομές.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με discount σε σύγκριση με τις ομοειδείς εταιρείες του κλάδου. Βάσει του θετικού σεναρίου η τιμή της μετοχής εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίσει τα €70, ιδίως σε περίπτωση ταχύτερης ωρίμανσης των νέων παραχωρήσεων και περαιτέρω ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου έργων. Η UBS εκτιμά ότι στην Ελλάδα διαμορφώνεται μια νέα δεξαμενή έργων 8-10 δισ., από την οποία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένεται να αποκομίσει σημαντικά οφέλη. Το ανεκτέλεστο βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό, 9 δισ., 5,5 φορές τον εκτιμώμενο κύκλο εργασιών του 2026.

Κύπρου: Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου το α΄ εξάμηνο. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 252 εκατ. ευρώ, με άνοδο 7% σε ετήσια βάση, ενώ η απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ανήλθε σε 18,8%. Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση και κατά 5% από την αρχή του έτους, υποστηριζόμενο από τη ζήτηση για δάνεια τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από τον τομέα διεθνών εργασιών. Η καταθετική μας βάση, που στην πλειονότητά της είναι λιανική, αυξήθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση και κατά 3% από την αρχή του έτους, στα €22,8 δισ. στις 30 Ιουνίου 2026. Η διοίκηση ανακοίνωσε την καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους €0,24 ανά συνήθη μετοχή, αυξημένου κατά 20% σε ετήσια βάση.

Cenergy: Στα 138 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Cenergy στο α' εξάμηνο του 2026 αυξημένα κατά 45%. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διαμορφώθηκε σε νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο, περίπου 3,9 δισ. ευρώ. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη Cenergy Holdings. Μετέτρεψε το ήδη ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών σε ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις, ενώ η ανάθεση της συμφωνίας-πλαισίου από τον ΑΔΜΗΕ, η μεγαλύτερη στην ιστορία μας, οδήγησε το ανεκτέλεστο σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, με αναθέσεις έργων που πλέον εκτείνονται και μετά το 2030.

Υ.Γ: Τι άλλο θα δούμε και θα ακούσουμε. Το Πολιτικό Συμβούλιο της «Ελπίδας» στηρίζει Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για «δόλια προσπάθεια υφαρπαγής της ηγεσίας», για απόπειρα εσωτερικής άλωσης που απέτυχε.