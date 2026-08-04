ERGO Hellas: Μέτρα στήριξης για τους πληγέντες ασφαλισμένους της από τις πυρκαγιές

Στο πλευρό των ασφαλισμένων της που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές στέκεται η ERGO Hellas.

Τι αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ERGO Hellas:

Σε συνέχεια των καταστροφικών πυρκαγιών που μαίνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας μας και προκειμένου να συνδράμουμε στην αντιμετώπιση και την άμεση αποκατάσταση των ζημιών των πληγέντων ασφαλισμένων μας και να διευκολύνουμε το έργο των συνεργατών μας, έχουμε θέσει σε ετοιμότητα:

• Κλιμάκια πραγματογνωμόνων, προκειμένου να προχωρήσουν σε αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές και σε άμεσες εκτιμήσεις των ζημιών.

• Έκτακτο μηχανισμό χορήγησης προκαταβολών αποζημίωσης για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων αποκατάστασης των ζημιών των ακινήτων, καθώς και επιτάχυνσης των διαδικασιών για την καταβολή αποζημιώσεων.

• Μηχανισμό παροχής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη εξόδων προσωρινής μεταστέγασης σε περιπτώσεις όπου η κατοικία ασφαλισμένων μας έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και δεν είναι κατάλληλη για διαβίωση.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι αναγγελίες ζημιών υποβάλλονται όλο το 24ωρο:

1. για τον κλάδο περιουσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στην τηλεφωνική γραμμή 210 370 5300,

2. για τον κλάδο αυτοκινήτων, στη Φροντίδα Ατυχήματος στο 210 650 4022 (από κινητό τηλέφωνο) και 80 111 99000 (από σταθερό τηλέφωνο)

3. ή ενημερώνοντας απευθείας εσάς, τον ασφαλιστικό τους διαμεσολαβητή.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι ασφαλισμένοι μας με ενεργό συμβόλαιο περιουσίας στις πληγείσες περιοχές θα ενημερωθούν για τον τρόπο αναγγελίας ζημιών και με μήνυμα sms /viber που θα λάβουν στο κινητό τους τηλέφωνο.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συνανθρώπους μας, είμαστε δίπλα στους ασφαλισμένους μας όταν έχει μεγαλύτερη σημασία.