Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 3 έως 7 Αυγούστου

Κατά την περίοδο 3 έως 7 Αυγούστου, θα καταβληθούν συνολικά 140.944.067,3 ευρώ σε 192.717 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 3 Αυγούστου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Αυγούστου 2026.

θα καταβληθούν ευρώ σε δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Αυγούστου 2026. Στις 5 Αυγούστου θα καταβληθούν 14.169.339,03 ευρώ σε 27.267 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.

θα καταβληθούν ευρώ σε δικαιούχους για πληρωμή παροχών. Από 3 έως και 7 Αυγούστου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

θα καταβληθούν ευρώ σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Στις 6 Αυγούστου θα καταβληθούν 57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για την πληρωμή του δωρόσημουβ΄εξαμήνου 2026.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: