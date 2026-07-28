ΕΑΕΕ: Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.) και τη θέσπιση ρυθμίσεων για την υποχρέωση ασφάλισή τους

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 5322/2026 «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής - Ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας και άλλες διατάξεις», με τον οποίο αυστηροποιείται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.), και παράλληλα θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις για την υποχρέωση ασφάλισής τους (άρθρο 78).

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), ως θεσμικός εκπρόσωπος της ασφαλιστικής αγοράς, συμμετείχε ενεργά στη δημόσια διαβούλευση και στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, καταθέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις και παρατηρήσεις προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Βασικός στόχος της παρέμβασης της ΕΑΕΕ υπήρξε η διαμόρφωση ενός σαφούς, λειτουργικού και εφαρμόσιμου πλαισίου για την υποχρεωτική ασφάλιση των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), το οποίο να διασφαλίζει την προστασία των ζημιωθέντων τρίτων και να μπορεί να υποστηριχθεί αποτελεσματικά από την ασφαλιστική αγορά.

Το πλήρες περιεχόμενο του νόμου μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα του εθνικού τυπογραφείου (www.et.gr) .



Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των βασικών ρυθμίσεων του νέου νόμου, με έμφαση στις διατάξεις που ενδιαφέρουν άμεσα την ασφαλιστική αγορά.

1.Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα Ε.Π.Η.Ο. (άρθρα 73 έως 81)

Με τις διατάξεις των άρθρων 73 έως 81 του νέου νόμου επιδιώκεται από την Πολιτεία η αυστηροποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την κυκλοφορία των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την πρόληψη ατυχημάτων, καθώς και τη διασφάλιση της προστασίας των τρίτων από ζημίες που προκαλούνται από την αυξανόμενη χρήση τους.

Υπό το πρίσμα αυτό ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, οι βασικοί κανόνες που διέπουν τη χρήση και την κυκλοφορία των Ε.Π.Η.Ο., η υποχρέωση ασφάλισής τους στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, η δημιουργία Μητρώου Ε.Π.Η.Ο., καθώς και ζητήματα που αφορούν στην πώληση, εκμίσθωση και γενικότερα τη διάθεσή τους και τις διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των σχετικών υποχρεώσεων.

2. Ασφάλιση Ε.Π.Η.Ο. (άρθρο 78)

Υποχρεωτική ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων

Με το άρθρο 78 του νέου νόμου προστίθεται στον ν. 4784/2021 νέο άρθρο 27Α, με το οποίο καθιερώνεται υποχρέωση ασφάλισης γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για τους κυρίους ή κατόχους των Ε.Π.Η.Ο. της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με εξαίρεση τα Ε.Π.Η.Ο. του στοιχείου αδ) της υποπερ. α) της ίδιας παραγράφου.

Πιο συγκεκριμένα, στην υποχρέωση ασφάλισης υπάγονται τα ηλεκτροκίνητα πατίνια (e-scooters), τα ηλεκτροκίνητα τροχοπέδιλα (rollers) και οι τροχοσανίδες (skateboards), καθώς και τα αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα, όπως τα μηχανοκίνητα μονόκυκλα και τα μηχανοκίνητα δίκυκλα οχήματα διπλής τροχιάς που βασίζονται σε εγγενή ασταθή ισορροπία και χρειάζονται βοηθητικό σύστημα ελέγχου για να διατηρούν την ισορροπία τους.

Από την υποχρέωση ασφάλισης εξαιρούνται τα Ε.Π.Η.Ο. του ανωτέρω στοιχείου αδ), στα οποία περιλαμβάνονται τα ηλεκτροκίνητα αμαξίδια, τα scooters και τα handbikes που προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.

Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει υποχρεωτικά κάλυψη για σωματικές βλάβες, θάνατο και υλικές ζημίες που προκαλούνται από την κυκλοφορία του Ε.Π.Η.Ο. και καταλαμβάνει την αστική ευθύνη του οδηγού για ποσό ύψους τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος για όλα τα περιστατικά.

Το νέο καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Ε.Π.Η.Ο. που δεν εμπίπτουν στην έννοια του αυτοκινήτου οχήματος κατά το άρθρο 1 περ. α) του π.δ. 237/1986. Για τα Ε.Π.Η.Ο. που εμπίπτουν στην έννοια αυτή, ορίζεται με σαφήνεια στο νόμο ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 237/1986 περί υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων.

Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος

Πέραν της υποχρεωτικής ασφάλισης γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, στην παρ. 1 του νέου άρθρου 27Α του ν. 4784/2021 (άρθρο 78 του νόμου), προβλέπεται επίσης η δυνατότητα κάλυψης προσωπικού ατυχήματος του νόμιμου οδηγού του Ε.Π.Η.Ο..

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον προσφέρεται η σχετική κάλυψη, το ελάχιστο ποσό κάλυψης για μόνιμη ολική ανικανότητα, μόνιμη μερική ανικανότητα και απώλεια ζωής από ατύχημα ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ανά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος για όλα τα περιστατικά.

Με τη σχετική διάταξη αποσαφηνίζεται συνεπώς ότι η κάλυψη προσωπικού ατυχήματος δεν αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο της ασφάλισης, αλλά παρέχεται προαιρετικά. Εφόσον όμως συμφωνηθεί η παροχή της, το ασφαλιστικό ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται του ελάχιστου ποσού που προβλέπει η διάταξη.

Απόδειξη της ασφαλιστικής κάλυψης

Η ασφάλιση παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενοι από την παρ. 10 του άρθρου 44 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όροι χρήσης και κυκλοφορίας των Ε.Π.Η.Ο.

Η ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης που εκδίδεται από την ασφαλιστική επιχείρηση, από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου, ο σειριακός αριθμός του Ε.Π.Η.Ο., οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, η διάρκεια, τα ποσά και οι όροι παροχής της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο στόλου

Για τα Ε.Π.Η.Ο. που διατίθενται από αδειοδοτημένους παρόχους κοινόχρηστης κινητικότητας, η ασφαλιστική υποχρέωση μπορεί να εκπληρώνεται μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου στόλου.

Κυρώσεις σε περίπτωση κυκλοφορίας ανασφάλιστου ΕΠΗΟ

Σε περίπτωση κυκλοφορίας Ε.Π.Η.Ο. χωρίς την υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην περ. γγ) της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 237/1986, και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

3. Μητρώο Ε.Π.Η.Ο. (άρθρο 80)

Με το άρθρο 80 του νέου νόμου προστίθεται στον ν. 4784/2021 νέο άρθρο 27Γ και προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), το οποίο θα λειτουργεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

Στο Μητρώο καταχωρίζονται τα Ε.Π.Η.Ο. της περ. 17 του άρθρου 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με εξαίρεση τα οχήματα της υποπερ. αδ), καθώς και στοιχεία που αφορούν τους ιδιοκτήτες τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. -Υποχρέωση καταχώρισης έχουν οι εισαγωγείς, οι πωλητές και οι κύριοι των οχημάτων, καθώς και οι αδειοδοτημένοι πάροχοι κοινόχρηστης κινητικότητας για τα οχήματα του στόλου τους. -Πρόσβαση στο Μητρώο έχουν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. -Με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) θα καθοριστούν η διαδικασία υλοποίησης του Μητρώου, οι κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με την υποχρέωση καταχώρισης, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης. -Με ΚΥΑ μπορεί επίσης να προβλέπεται πρόσβαση στο Μητρώο και άλλων φορέων, πέραν όσων ορίζονται στον νόμο, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις της πρόσβασής τους.

Η τελευταία ρύθμιση παρουσιάζει ενδιαφέρον για την ασφαλιστική αγορά, καθώς η ΕΑΕΕ είχε υποστηρίξει, κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, την ανάγκη παροχής απευθείας πρόσβασης στο Μητρώο στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, προκειμένου να διευκολύνεται η ταυτοποίηση των οχημάτων και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νέου πλαισίου υποχρεωτικής ασφάλισης. Η σχετική δυνατότητα θα εξαρτηθεί ωστόσο από το περιεχόμενο της ΚΥΑ που θα εκδοθεί.

4. Άλλες σημαντικές ρυθμίσεις Ο νόμος προβλέπει περαιτέρω:

-Απαγόρευση οδήγησης Ε.Π.Η.Ο. από ανήλικους κάτω των δεκαεπτά (17) ετών (άρθρο 76).

Ειδικούς κανόνες για την κυκλοφορία Ε.Π.Η.Ο. και αυστηροποίηση των κυρώσεων σε περίπτωση κυκλοφορίας κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ. (άρθρα 75 και 76).



Απαγόρευση πώλησης, εκμίσθωσης ή διάθεσης, με οποιονδήποτε τρόπο, Ε.Π.Η.Ο. σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκαεπτά (17) ετών (άρθρο 79). -Κυρώσεις για πωλητές, παρόχους και εκμισθωτές Ε.Π.Η.Ο. που δεν τηρούν το νέο πλαίσιο (άρθρο 81).

Η ΕΑΕΕ θα παρακολουθεί την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου, καθώς και την έκδοση των προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων ή άλλων διευκρινίσεων, και θα ενημερώνει σχετικά τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις - μέλη της.