Οι Έλληνες παραμένουν ανασφάλιστοι και μακριά από τους μέσους όρους ασφάλισης των υπόλοιπων Ευρωπαίων!

Μάλλον κάποιο μεγάλο λάθος κάνουν τα υψηλόβαθμα στελέχη της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς! Τα δίκτυα πωλήσεων κατευθύνονται (ή έτσι θα έπρεπε) από τους ταγούς – ηγέτες τους!

Τα συνολικώς εισπραττόμενα ασφάλιστρα αυξάνουν, αλλά οι Έλληνες παραμένουν ουσιαστικά ανασφάλιστοι, ακόμα και σε βασικές ανάγκες τους, όπως η συνταξιοδοτική αποταμίευσή τους, η υγεία τους και η ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων τους.

Μήπως οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι διευθυντές πωλήσεων θα πρέπει αρχίσουν να ανησυχούν και να αναθεωρήσουν τις γενικές κατευθύνσεις που δίνουν στα δίκτυά τους για την ανάπτυξη των πωλήσεών τους;

Η συνολική παραγωγή των ασφαλίστρων πέρσι (2025) έκλεισε με αύξηση 5,6% και η αγορά χάρηκε και πανηγύρισε γι’ αυτό!

Παρόλα αυτά στην (εύφλεκτη, λόγω ζέστης) Ελλάδα σήμερα υπάρχουν ακόμα 5.412.715 σπίτια τελείως ανασφάλιστα για φωτιά και φυσικές καταστροφές!

9.172.000 Έλληνες δεν έχουν καμία απολύτως ιδιωτικοασφαλιστική συνταξιοδοτική παροχή!

Τουλάχιστον 7.500.000 Έλληνες έχουν ανασφάλιστη την υγεία τους!

Περισσότεροι από 8 στους 10 Έλληνες σήμερα είναι ανασφάλιστοι σε οποιονδήποτε κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, που να καλύπτει τη ζωή και την περιουσία τους, μετά από πολλές δεκαετίες συστηματικής και οργανωμένης (υποτίθεται) λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς της Ελλάδας!

Αυτό δείχνουν τα επίσημα στατιστικά μεγέθη της ΕΑΕΕ! (δείτε εδώ )

Το μέλλον της ασφάλισης στην Ελλάδα μπορεί να είναι λαμπρό, αλλά μήπως ο προσανατολισμός και η εκπαίδευση των ασφαλιστών θα πρέπει να αλλάξουν;

Μήπως οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι διευθυντές πωλήσεων θα πρέπει αρχίσουν να ανησυχούν και να αναθεωρούν τις γενικές κατευθύνσεις που δίνουν στα δίκτυα πωλήσεών τους για την ανάπτυξή τους;

Τα δίκτυα πωλήσεων κατευθύνονται (ή έτσι θα έπρεπε) από τους ταγούς – ηγέτες τους!

Μια ενδιαφέρουσα, σφαιρική και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση για την ανάπτυξη της αγοράς είναι αυτή που προσφέρει το University of Athens MBA στην ασφαλιστική και τραπεζική διοίκηση! (δείτε εδώ )

Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Είναι Visiting Professor του University of Athens MBA με εξειδίκευση στην ασφαλιστική και τραπεζική διοίκηση και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία.

Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021, «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022 και «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στους κλάδους και τα προϊόντα Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, εκδόσεις Σπύρου 2024, επιπλέον έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal. Άρθρα του δημοσιεύονται και στο site του ΕΚΠΑ ΜΒΑ (https://mba.econ.uoa.gr/)

Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.