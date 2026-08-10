Σενάρια για εξαγορές ελληνικών τραπεζών, το πολιτικό ρίσκο θα επανέλθει στην αγορά, τα τρία «καμπανάκια» για τις αγορές, δυναμική διεθνής επέκταση της ΔΕΗ

Τράπεζες (1): «Από την οπτική της Τράπεζας της Ελλάδος, η συμμετοχή ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο ελληνικών τραπεζών είναι απολύτως επιθυμητή», δήλωσε ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, στη Handelsblatt. Αυτή η δήλωση επαναφέρει στην αγορά τα σενάρια εξαγορών ελληνικών τραπεζών από ξένους παίκτες. Η ιταλική UniCredit κατέχει ήδη ποσοστό 29,8%, με τον CEO της, Αντρέα Ορσέλ, να δηλώνει ότι η επένδυση έχει υπερβεί τις προσδοκίες, καθώς η χρηματιστηριακή αξία της ελληνικής τράπεζας έχει τριπλασιαστεί. Η κυβέρνηση και η αγορά βλέπουν τη συνεργασία αυτή ως ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Αναλυτές της Deutsche Bank εκτιμούν ότι παραμένουν ελκυστικοί στόχοι εξαγορών, με τη Eurobank και την Πειραιώς να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον ισχυρών ευρωπαϊκών ομίλων.

Τράπεζες (2): Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε πορεία σύγκλισης με τις ευρωπαϊκές, καθώς έχουν αποκαταστήσει την κεφαλαιακή τους επάρκεια, κατατάσσονται μεταξύ των πλέον κερδοφόρων στην Ευρώπη, παρουσιάζουν ισχυρότερη απόδοση από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων τους (RoE). Αύξηση του ενεργητικού, διατήρηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε χαμηλά επίπεδα και ισχυρή κεφαλαιακή βάση καταγράφει το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, σύμφωνα με την ΕΚΤ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση της κερδοφορίας ανά χώρα. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity – RoE) του ελληνικού τραπεζικού κλάδου βρίσκεται περίπου στο 2,7% στο πρώτο τρίμηνο, έναντι 2,44% για το σύνολο της ΕΕ.

Εκλογές- Οικονομία: Ουσιαστικά από τον Σεπτέμβριο και λόγω της ΔΕΘ, θα μπούμε σε μία πολύμηνη προεκλογική πορεία. Ήδη διεθνείς αναλυτές και επιφανείς Έλληνες επιχειρηματίες «βλέπουν» ότι το πολιτικό ρίσκο να επιστρέφει. Κατά την τηλεδιάσκεψη του κ. Ε. Μυτιληναίου με διεθνείς και Έλληνες αναλυτές, για τα αποτελέσματα της Metlen, τέθηκε το θέμα. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε ότι η Ελλάδα πέτυχε τα τελευταία χρόνια "ένα θαύμα" χάρη στην πολιτική σταθερότητα που επικράτησε, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα οι επόμενες εκλογές να μην οδηγήσουν σε εξελίξεις που θα αποσταθεροποιήσουν την ελληνική αγορά. «Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι θα αποφύγουμε οποιαδήποτε πολιτική αναταραχή που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την ελληνική αγορά. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά ατυχές και εναπόκειται σε όλους μας να αποφύγουμε αυτό το είδος εξέλιξης». «Ας κρατήσουμε λοιπόν τα δάχτυλά μας σταυρωμένα (Fingers crossed)», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αγορές: Τρείς προειδοποιήσεις για αναταραχή στις χρηματιστηριακές αγορές. Το πρώτο «καμπανάκι» έρχεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο της JP Morgan Chase, Τζέιμι Ντίμον ο οποίος προειδοποιεί ότι η μόχλευση στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, επισημαίνοντας ότι ο μη εμφανής δανεισμός μπορεί να ενισχύσει τις αναταράξεις στις αγορές. Το δεύτερο «καμπανάκι» έρχεται από τον Mr. Big Short, Μάικλ Μπέρι ο οποίος «βλέπει» κραχ τύπου 1987 στη Wall Street. Προειδοποιεί ότι το ράλι της Wall Street μπορεί να κρύβει μια απότομη ανατροπή, επιμένοντας στις short θέσεις του σε Nvidia, Tesla, Palantir και Micron. Το τρίτο καμπανάκι: Ο δείκτης επενδυτικού κλίματος της Bank of America εκτοξεύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον οίκο, αποτελεί πλέον προειδοποιητικό σήμα. Για την BofA, η τόσο έντονη επενδυτική αισιοδοξία αποτελεί λόγο για μείωση της έκθεσης σε επενδύσεις υψηλού ρίσκου.

Ομόλογα: Μεγάλοι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι, όπως η Schroders και η BlackRock, αποσύρουν τα κεφάλαιά τους από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και στρέφονται σε ομόλογα τις Ευρώπης, της Ασίας και της Αυστραλίας, σύμφωνα με το Bloomberg. Η κίνηση αυτή τροφοδοτείται από τις εντεινόμενες αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα της Fed να διατηρήσει τον πληθωρισμό υπό έλεγχο, εξέλιξη που ασκεί έντονες πιέσεις στους τίτλους του αμερικανικού δημοσίου. Η νευρικότητα των επενδυτών πηγάζει από το γεγονός ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, για επαναφορά του πληθωρισμού στο στόχο του 2%, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διατήρησαν τα επιτόκια αμετάβλητα, την ώρα που ο δείκτης τιμών καταναλωτή συνεχίζει να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 3,5%.

Η αντίδραση της αγοράς υπήρξε άμεση, ωθώντας τις αποδόσεις των 30ετών αμερικανικών ομολόγων στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007.

ΠΑΣΟΚ: Για δεύτερη Κυριακή η Εστία αναφέρεται στα περί δείπνου μεταξύ του Γιώργου Γεραπετρίτη, της Άννας Διαμαντοπούλου και του Μανώλη Χριστοδουλάκη, παρά τις διαψεύσεις των «πρωταγωνιστών» και του ΠΑΣΟΚ. Μερικοί πολιτικοί αναλυτές «βλέπουν» προσπάθεια κέντρων να «κάψουν» το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας- ΠΑΣΟΚ. Άλλοι εκτιμούν ότι προσπαθούν να πλήξουν το ΠΑΣΟΚ και να δημιουργήσουν ή μάλλον να μεγαλώσουν το ρήγμα στο ΠΑΣΟΚ, κάτι που εμμε΄σως πλην σαφώς, όπως εκτιμούν, θα ενισχύσει το «πουλέν» τους, το ΕΛΑΣ του Αλέξη.

ΔΕΗ: Έως το 2030, το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου της ΔΕΗ θα βρίσκεται εκτός Ελλάδος. Η τελευταία επέκταση στην Πολωνία και στην Ουγγαρία αποτελεί τη φυσική γεωγραφική συνέχεια της ηγετικής θέσης που ήδη κατέχει ο Όμιλος στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, ενώ παράλληλα προωθείται ένα εκτεταμένο επενδυτικό πλάνο και στις άλλες χώρες δραστηριοποίησης, όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Κροατία και η Ουγγαρία. Ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοινώνει την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας με τη γερμανική ABO Energy GmbH & Co. KGaA για την απόκτηση των θυγατρικών της σε Πολωνία και Ουγγαρία, μαζί με ένα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος άνω των 2 GW. Η συμφωνία αποτελεί ένα νέο ορόσημο για το «πράσινο» ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, σηματοδοτώντας την ουσιαστική αναβάθμιση και εδραίωση της παρουσίας του Ομίλου ΔΕΗ στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Υ.Γ: H Uber ρίχνει 10 δισ. δολάρια στα robotaxi . Στόχος ένας «στρατός» 120.000 οχημάτων χωρίς οδηγό!

Και εμείς εδώ ασχολούμαστε με τον…Θύμιο.