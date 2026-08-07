CrediaBank: Οικονομικά Αποτελέσματα A’ Εξαμήνου 2026 - Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και νέα ρεκόρ επιδόσεων

Οι υψηλές οργανικές επιδόσεις της CrediaBank συνεχίστηκαν στο Α’ Εξάμηνο 2026 σε σειρά από μεγέθη όπως τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη, οι νέες εκταμιεύσεις, η ρευστότητα, οι καταθέσεις και η βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού.

Tα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων του Α΄ Εξαμήνου 2026:

· Η καθαρή πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή και διαμορφώθηκε στα €841 εκατ. το Α΄ Εξάμηνο 2026, αυξημένη κατά 55% σε ετήσια βάση. Οι νέες εκταμιεύσεις διαμορφώθηκαν σε νέο ιστορικό υψηλό στα €2 δισ., +26% σε ετήσια βάση.

· Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων κινήθηκαν επίσης σε νέα επίπεδα ρεκόρ στα €53,6 εκατ., +45% σε ετήσια βάση.

· Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων σχεδόν τετραπλασιάστηκαν (+368%) σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα €23 εκατ.

· Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €98,2 εκατ., +26% σε ετήσια βάση.

· Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €22,7 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 34% σε ετήσια βάση.

· Ο δείκτης κόστους προς έσοδα (Cost Income Ratio) συνέχισε να βελτιώνεται τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση από 66,6% το Α’ Εξάμηνο πέρυσι, σε 58,9% φέτος στο Α’ Εξάμηνο, και σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα 57,3% το Β’ Τρίμηνο, παρά τα αυξημένα εμπροσθοβαρή κόστη που αφορούν την ενοποίηση και διαχείριση της, υπό εποπτική έγκριση, εξαγοράς της Μάλτας και παρά τον πληθωρισμό.

· Οι καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σχεδόν σε €7,6 δισ., με αύξηση 16% σε ετήσια βάση - ρυθμός αύξησης σχεδόν διπλάσιος από τον υπόλοιπο τραπεζικό κλάδο (9%).

· Ο δείκτης ΜΕΑ (Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων) διαμορφώθηκε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 2,4%, παρά τη σημαντική αύξηση των χορηγήσεων στο Α’ Εξάμηνο.

· O δείκτης CET1 στο Α’ Εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στο 15,5% σε επίπεδα παραπλήσια των συστημικών ευρωπαϊκών τραπεζών, ενώ σε pro-forma επίπεδο μετά την ενσωμάτωση της Ευρώπη Holdings διαμορφώνεται σε 16,7%.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α’ Εξαμήνου 2026, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2026 επιβεβαιώνουν τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της CrediaBank, που ενισχύει τη θέση της στην αγορά και μετατρέπει τις στρατηγικές της επιλογές σε απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα και αξία, ακόμη και σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας. Προχωράμε με συνέπεια, ευθύνη και αυτοπεποίθηση τον επιχειρηματικό σχεδιασμό μας: Ενίσχυση μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα και βελτίωση της κερδοφορίας μας, προετοιμασία της εισόδου μας στην αγορά της Μάλτας, επένδυση σε τεχνολογία και υποδομές προκειμένου να θεμελιώσουμε το μέλλον της Τράπεζας και στρατηγικές συνέργειες και εξαγορές που συμπληρώνουν το προϊοντικό μας αποτύπωμα και εδραιώνουν τη συνολική σχέση μας με τον πελάτη. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη χρηματοδότηση της υγιούς οικονομίας, στη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας και στη δημιουργία διατηρήσιμης μακροπρόθεσμης αξίας για τους πελάτες μας και τους μετόχους μας, αλλά και όλους τους ανθρώπους μας που στηρίζουν αυτή την προσπάθειά μας καθημερινά».

Παράλληλα, με τα νέα ρεκόρ επιδόσεων, η CrediaBank προχώρησε σε σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις το Α’ Εξάμηνο του 2026:

· Η διαδικασία της ενσωμάτωσης της HSBC Malta βρίσκεται σε εξέλιξη. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, μετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων οι οποίες αναμένονται εντός του Δ’ τριμήνου, ο ισολογισμός της CrediaBank σχεδόν θα διπλασιαστεί, με το συνολικό ενεργητικό να ξεπερνά τα €17 δισ., ενώ και η κερδοφορία αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά.

· Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €300 εκατ., με υπερκάλυψη σχεδόν τέσσερις φορές, που ενίσχυσε την κεφαλαιακή επάρκεια.

· Κινήσεις που εδραιώνουν τη νέα θέση της CrediaBank στο τραπεζικό οικοσύστημα, με τις διαδικασίες για την εξαγορά του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή και την απορρόφηση της Ευρώπη Holdings να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι συμφωνίες, που τελούν υπό την αίρεση των εποπτικών εγκρίσεων, θα διευρύνουν το φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών και θα ενισχύσουν περαιτέρω τα έσοδα από προμήθειες.

· Σε διεθνές επίπεδο, η Τράπεζα κερδίζει ολοένα και περισσότερο την εμπιστοσύνη διεθνών εταίρων. Η στρατηγική συνεργασία με την BNP Paribas Asset Management θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες στο Wealth Management, ενώ η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, αναμένεται να διοχετεύσει έως 200 εκατ. ευρώ σε χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

· Η εμπιστοσύνη διεθνών θεσμικών επενδυτών υψηλού κύρους αναδείχθηκε περαιτέρω κατά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρόσφατης διάθεσης μετοχών ενός εκ των δύο βασικών μετόχων της Τράπεζας, που διεύρυνε τη μετοχική σύνθεση κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών συστημικών τραπεζών, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, άρα και την παρουσία της CrediaBank στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Η αναλυτική έκθεση και η παρουσίαση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Α’ Εξαμήνου είναι διαθέσιμα στο crediabank.com.