Αντώνης Βουκλαρής - «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Σχόλιο από την στήλη «Ξέρετε ότι…» στο περιοδικό Health Next Generation (Τεύχος 33) που κυκλοφορεί

Ο Αντώνης Βουκλαρής μετακινήθηκε πρόσφατα στο «Ερρίκος Ντυνάν» από τον Όμιλο της Ευρωκλινικής, αναλαμβάνοντας καθήκοντα εκτελεστικού διευθυντή του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» και μέλους του Δ.Σ. του Ομίλου HMITHEA Medical Group.

Είναι ένα από τα πιο έμπειρα και αναγνωρισμένα ανώτατα στελέχη στον κλάδο της ιδιωτικής Υγείας στην Ελλάδα, με περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής πορείας σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων νοσοκομειακών ομίλων. Οι γνώσεις του και η τεράστια εμπειρία του στη διοίκηση νοσοκομειακών μονάδων, αλλά και οι στενές σχέσεις που διατηρεί με τον ασφαλιστικό κλάδο θα φανούν πολύ χρήσιμες στην ανάπτυξη της συνεργασίας του Ομίλου ΗΜΙΘΕΑ με την Εθνική Ασφαλιστική και τις άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.