Σπύρος Γεωργαράς - «ΥΓΕΙΑ» / Ερευνητικό και Θεραπευτικό Ινστιτούτο ΟΦΘΑΛΜΟΣ

Σχόλιο από την στήλη «Ξέρετε ότι…» στο περιοδικό Health Next Generation (Τεύχος 33) που κυκλοφορεί

Ξέρετε ότι…η Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής θέσπισε από το 2007 ετήσια Υποτροφία στο όνομα «Σπ. Γεωργαρά» για μετεκπαίδευση νέων οφθαλμιάτρων;

Ο καθηγητής Σπύρος Γεωργαράς, ένας άνθρωπος ευγενής, με αρχοντιά και ευρύτερη ελληνική παιδεία, είναι ένας από τους κορυφαίους γιατρούς που διαθέτει το Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για περισσότερο από 35 χρόνια, αλλά και γενικότερα ο τομέας της Οφθαλμολογίας σε διεθνές επίπεδο.

Θεωρείται ως ένας από τους πρωτοπόρους της σύγχρονης Οφθαλμοχειρουργικής στην Ελλάδα και την Ευρώπη, έχοντας εισαγάγει και εφαρμόσει καινοτόμες μεθόδους για τη διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών και τη θεραπεία του καταρράκτη. Συγκεκριμένα, είναι ο πρώτος χειρουργός στην Ευρώπη που εφήρμοσε τις επεμβάσεις για τη διόρθωση της μυωπίας και ένας από τους πρωτοπόρους στις επεμβάσεις καταρράκτη με φακοθρυψία και ένθεση ενδοφθαλμίων φακών.

Εισήγαγε πρώτος στην Ελλάδα επεμβάσεις με ενδοφακούς για την αντιμετώπιση της υψηλής μυωπίας, της υπερμετρωπίας και της πρεσβυωπίας. Η απόφασή του να εισαγάγει νέες μεθόδους όταν η παραδοσιακή Οφθαλμολογία ήταν ακόμη συντηρητική δείχνει έναν άνθρωπο που δεν φοβάται να αμφισβητήσει το κατεστημένο.

Ωστόσο δεν επαναπαύτηκε στον ρόλο του χειρουργού. Έχοντας την εσωτερική ανάγκη να δημιουργήσει έναν οργανισμό που θα προάγει την έρευνα, ίδρυσε το 1985 το Ερευνητικό και Θεραπευτικό Ινστιτούτο Οφθαλμός, το οποίο σήμερα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εξειδικευμένα οφθαλμολογικά κέντρα. Παράλληλα, στράφηκε στη μελέτη των βλαστοκυττάρων, της αναγεννητικής Ιατρικής και της γονιδιακής θεραπείας, ιδρύοντας την «Ελληνική Εταιρεία Αναγεννητικής Ιατρικής, Αντιγήρανσης και Βιοτεχνολογίας».

Για τη σημαντική του συμβολή στην πρόοδο της Οφθαλμοχειρουργικής έχει βραβευθεί πολλές φορές, ενώ οι συνάδελφοί του τον έχουν τιμήσει εκλέγοντας τον ως πρόεδρο ή μέλος του Δ.Σ. επιστημονικών εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εάν θα επισκεφθείτε το ιατρείο του στη Γλυφάδα, θα θαυμάσετε την αρχιτεκτονική του διακόσμηση που συνδυάζει τη λειτουργικότητα με την αισθητική.