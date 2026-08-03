Η Εθνική Ασφαλιστική στο πλευρό των ασφαλισμένων της που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές

Στο πλευρό των ασφαλισμένων της που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές στέκεται η Εθνική Ασφαλιστική, με ειδική γραμμή επικοινωνίας και άμεση προτεραιότητα στις ασφαλιστικές αποζημιώσεις.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Ασφαλιστικής:

«Στην Εθνική Ασφαλιστική, αναγνωρίζουμε τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι μας λόγω των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών. Είμαστε εδώ για να τους στηρίξουμε και προχωράμε στις εξής ενέργειες:

Ειδική γραμμή επικοινωνίας : Ενεργοποιούμε ειδική γραμμή υποστήριξης στο 210-9099600 , η οποία θα είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο , παρέχοντας άμεση ενημέρωση και υποδοχή αιτημάτων. Παρακαλούμε όσους έχουν επηρεαστεί να επικοινωνήσουν άμεσα, ώστε να λάβουν την καθοδήγηση και την υποστήριξη που χρειάζονται.

Άμεση προτεραιότητα στις ασφαλιστικές αποζημιώσεις: Δεσμευόμαστε να δώσουμε απόλυτη προτεραιότητα στην καταβολή των αποζημιώσεων για ζημιές που έχουν προκληθεί στις πληγείσες περιοχές. Η ταχεία εξυπηρέτησητων ασφαλισμένων μας είναι προτεραιότητά μας.

Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη διαδικασία αποκατάστασης για όλους τους ασφαλισμένους μας».