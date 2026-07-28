Διαβάστε το Nextdeal που κυκλοφορεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

Με τις νέες προοπτικές που δημιουργεί για την ασφαλιστική αγορά και τους ασφαλιστές το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση, καθώς και με τρία ένθετα –το Nextdeal Health, το Bancassurance & Banking και το Nextdeal Cyprus– κυκλοφορεί σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας η εφημερίδα Nextdeal.

Διαβάστε πώς η θέσπιση του Ομαδικού Ασφαλιστικού Προϊόντος Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης (ΟΑΠΕΣ) δημιουργεί ένα νέο πεδίο δραστηριότητας για τον ασφαλιστικό κλάδο, ο οποίος θα μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο από την αγορά της συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης.

Ακόμη, πώς το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας επιδιώκει να καταστήσει τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης πιο προσιτό σε εργαζομένους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρότερες επιχειρήσεις.

Διαβάστε ακόμη από ποιους θα εκδίδεται το Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης, τι προστασία θα παρέχει και ποια θα είναι τα φορολογικά κίνητρα που θα απολαμβάνει.

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Στην υπόλοιπη ειδησεογραφία

Αλλαγή στην ηγεσία της Allianz Ελλάδος

Ο κ. Ersin Pak αναλαμβάνει νέος Διευθύνων Σύμβουλος από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ενώ ο κ. Βασίλης Χριστίδης αναλαμβάνει τη θέση του Head of Commercial Transformation στην Allianz S.p.A. (Allianz Italia).

ICONHIC 2026

Ο Ερρίκος Μοάτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της ERGO, ανέδειξε τον ρόλο της ασφάλισης στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

Στα Χανιά πραγματοποιήθηκε, από τις 29 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου, το 4ο International Conference on Natural Hazards & Infrastructure (ICONHIC 2026), ένα διεθνές συνέδριο που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, την ανθεκτικότητα των υποδομών, καθώς και τον ρόλο της χρηματοδότησης και της ασφάλισης απέναντι στις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Κωνσταντίνο Σπύρου.

EUROLIFE FFH



«Χτίζει» το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Η Eurolife FFH ανακοίνωσε τη δυναμική συνέχεια του πρωτοποριακού εκπαιδευτικού προγράμματος "Eurolife The Next Advisors", μιας πρωτοβουλίας-σταθμού για τα ελληνικά δεδομένα. Το πρόγραμμα εστιάζει αποκλειστικά στη νέα γενιά ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, καθώς απευθύνεται στη δεύτερη και τρίτη γενιά συνεργατών της εταιρείας.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



Δεν μπορεί να επιβληθεί ενιαίο πλαφόν στις αυξήσεις των ασφαλίστρων υγείας

Διαβάστε ολόκληρη την απάντηση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, στην επιστολή της τομεάρχη Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, σχετικά με τις ασφαλίσεις υγείας.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ



Σημαντική διάκριση για τη στρατηγική της στις φυσικές καταστροφές

Διαβάστε για τις έξι κορυφαίες διακρίσεις που απέσπασε στα Marketing Achievement Awards 2026.

SUSTAINABILITY ACCELERATOR

Μια πρωτοβουλία του Ομίλου Interamerican με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Σταθερή ανάπτυξη και ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια.

HOWDEN TALKS

Πρεμιέρα με θέμα τον κλάδο της φιλοξενίας (Hospitality) και τη διαχείριση των κινδύνων στα ξενοδοχεία.

BROKERS UNION – ARAG

Νέα αποκλειστική συνεργασία στη Νομική Προστασία.

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΑΕΕ

Στα 18,2 δισ. ευρώ αυξήθηκε η αξία των ασφαλισμένων εμπορευμάτων.

ALLIANZ RESEARCH

Στα 6,9 δισ. ευρώ η απώλεια στο ΑΕΠ από μια μεγάλη πλημμύρα στην Ελλάδα.

TACK YACHT INSURANCE

Η νέα πραγματικότητα στην ασφάλιση σκαφών αναψυχής. Γιατί οι σύγχρονοι κίνδυνοι απαιτούν σύγχρονες λύσεις.

CONTRACT

Ξεχωριστή εμπειρία επιβράβευσης: κρουαζιέρα για τους συνεργάτες που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό πωλήσεων Contract–Interamerican.

Κοινωνική Ασφάλιση

Η Γερμανία αλλάζει το συνταξιοδοτικό – Σχεδιάζει να αυξήσει σταδιακά το όριο συνταξιοδότησης στα 70 έτη

Διαβάστε για την ευρεία συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με υποχρεωτική κεφαλαιοποίηση, αύξηση των ορίων ηλικίας και περιορισμό των πρόωρων αποχωρήσεων, που εξήγγειλε πρόσφατα η κυβέρνηση Μερτς στη Γερμανία.

Και γιατί η Ελλάδα βρίσκεται μέχρι σήμερα στο «απυρόβλητο».

Nextdeal Health

Η επόμενη μέρα στην αντιμετώπιση του καρκίνου στις γυναίκες

Τι δείχνει η μελέτη του Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας.

ΥΓΕΙΑ

Νέα εποχή στην Προηγμένη Πυελική Ογκολογία. Ίδρυση του International Pelvic Exenteration Centre.

ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Σημαντική επένδυση του Ομίλου IMITHEA στη Θεσσαλονίκη. Πρότυπο Κέντρο Ρομποτικής Χειρουργικής στη Βόρεια Ελλάδα.

Bancassurance & Banking

Εθνική Τράπεζα

Εγκαινιάζει τη νέα εποχή στην εξυπηρέτηση με την τεχνολογία των AI Agents.

Διαβάστε για τη νέα εποχή στην οποία περνά η τηλεφωνική εξυπηρέτηση της Εθνικής Τράπεζας, με την εισαγωγή της ψηφιακής βοηθού «Σοφία» στο τηλεφωνικό κέντρο.

ΕΤΕπ – CrediaBank

Συμφωνία για την ασφάλεια και την άμυνα.

Τράπεζα Πειραιώς

Πέντε διεθνείς διακρίσεις στα Euromoney Awards for Excellence.

NextDeal Cyprus

Η αγορά Ι.Χ. οδηγεί τον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων

Διαβάστε για τη σταθερά αυξανόμενη αγορά αυτοκινήτων στην Κύπρο, η οποία τροφοδοτεί το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων, με τον κλάδο αυτοκινήτου να λειτουργεί ως βασικός μοχλός ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου.Ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ του ανταποκριτή μας στην Κύπρο, Γιάννη Σεϊτανίδη.

Και, όπως πάντα, ρεπορτάζ, μελέτες, άρθρα, ειδήσεις, η δραστηριότητα των ασφαλιστικών εταιρειών και τα νέα των τραπεζών, με το κύρος των δημοσιογράφων του Nextdeal.