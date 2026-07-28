ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το «παράδοξο» της αύξησης των καταθέσεων, πατάει «γκάζι» η πιστωτική επέκταση, η Ελλάδα στη…συμμαχία για το 6G, υψηλά ο πήχης για την Lavipharm
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Καταθέσεις(1): Η αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών κρύβει ένα παράδοξο, είναι κατά πολλούς ένα παράδοξο γεγονός, καθώς θα έπρεπε να μειώνονται, τα νοικοκυριά να «τρώνε από τα έτοιμα» την στιγμή που η ακρίβεια «χτυπάει κόκκινο». Βεβαίως έχει αυξηθεί το εισόδημα των νοικοκυριών αλλά η αύξηση υπολείπεται κατά πολύ της αύξησης των αγαθών και των υπηρεσιών. Στα 223,5 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, από 214,89 δισ. τον Μάϊο, αυξημένες κατά 8,575 δισ., τον Ιούνιο του 2026, έναντι αύξησης κατά 5,313 δισ. τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν στα 7,58 δισ. και σχεδόν 1 δισ. των καταθέσεων των νοικοκυριών ( επίδοση σχεδόν τριπλάσια σε σύγκριση με την αύξηση των 340 εκατ. τον Μάιο).
Καταθέσεις (2): Αν δούμε και την πορεία των καταθέσεων των ελληνικών νοικοκυριών, από τα τέλη του 2019 έως και το Δεκέμβριο του 2025 παρατηρούμε ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 38,136 δισ., (από τα 116,7 της 31ης/12/2019 στα 154,836 δισ. ευρώ στις 31/12/2025, ή +32,7%). Αύξηση που συνεχίζεται και το 2026, αν και επιτόκια καταθέσεων είναι πενιχρά. Μάλιστα η αύξηση των καταθέσεων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη εάν δεν υπήρχαν άλλες εναλλακτικές τοποθετήσεις με μεγαλύτερες αποδόσεις. Αρκεί να αναφέρουμε ότι από το 2018 έως σήμερα τα αμοιβαία κεφάλαια προσέλκυσαν 27 δισ. ευρώ από το 2018, ένα μεγάλο μέρος από αυτό το ποσό αφορά κεφάλαια των νοικοκυριών.
Τράπεζες- Δάνεια: Επιτάχυνε η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας τον Ιούνιο. Πατάει «γκάζι» η πιστωτική επέκταση, με καθαρή ροή δανείων 3,5 δισ. σύμφωνα με την ΤτΕ. Η ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης αποτελεί τον βασικό μοχλό για μία βιώσιμη και ισχυρή κερδοφορία των τραπεζών. Οι τράπεζες, όπως δείχνει το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανεβάζουν στροφές, και εκτιμάται ότι μπορεί να καταγράφουν πιστωτική επέκταση που να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσουν τα 15 δισ., στηρίζοντας και τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η Εθνική, για το 2026, στοχεύει σε πιστωτική επέκταση 3 δισ., η Eurobank 3,8 δισ., η Πειραιώς 3 δισ., η Alpha Bank 3,5 δισ., η CrediaBank 1,2 δισ. και η Optima Bank 1,1 δισ.) Στο πρώτο τρίμηνο οι τράπεζες (χωρίς την Alpha Bank και Crediabank που δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη αποτελέσματα) παρουσίασαν πιστωτική επέκταση ύψους 4,7 δισ.
Τηλεπικοινωνίες: Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχωρά στη δημιουργία μιας νέας διεθνούς συμμαχίας με περισσότερες από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης ασφαλών δικτύων 6G και τον περιορισμό της επιρροής της Κίνας στην επόμενη γενιά τηλεπικοινωνιών, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τη δεκαετία του 2030. Αυτό αποκαλύπτει το Politico και υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τη νέα συνεργασία ως αντίβαρο στις φιλοδοξίες της Κίνας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και στην παγκόσμια παρουσία κινεζικών κολοσσών, όπως η Huawei και η ZTE.
Πειραιώς: Σύσταση Αγοράς για τη μετοχή της Πειραιώς δίνει η Citi και τιμή-στόχο στα 11,35 ευρώ (χθεσινό κλείσιμο 9,57 ευρώ. Η πιστωτική επέκταση κινείται εντός του ετήσιου στόχου για αύξηση των δανείων κατά 8%-9%, ενώ οι καταθέσεις ανέκαμψαν σημαντικά στο δεύτερο τρίμηνο. Για τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, τα οποία ανακοινώνονται στις 29 Ιουλίου, προβλέπει καθαρά κέρδη 311 εκατ., αυξημένα κατά 13%. Η Citi επισημαίνει ως βασικούς κινδύνους μια πιθανή ασθενέστερη πορεία των εσόδων και των περιθωρίων κέρδους, η εκτέλεση του σχεδίου ανάπτυξης της ψηφιακής τράπεζας Snappi, αλλά και μια ενδεχόμενη παρατεταμένη ένταση στη Μέση Ανατολή.
Aktor: Έκλεισε χθες το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ, που έτρεξε για λογαριασμό της Aktor η UBS. Το ποσό υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές και υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 540 εκατ. Το επιτόκιο κλείδωσε στο 7,87%. Εν τω μεταξύ ξεκινά σήμερα η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ των 650 εκατ. Από το συνολικό ποσό περίπου 40 εκατ. αφορούν δαπάνες που σχετίζονται με την έκδοση, ενώ τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα διοχετευθούν την περίοδο 2026-2031 στην υλοποίηση του επενδυτικού και αναπτυξιακού προγράμματος. Ο Όμιλος συγκεντρώνει μία γραμμή πυρός 950 εκατ. προκειμένου να χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού προγράμματος ύψους 3 δισ., το οποίο και θα τρέξει μέχρι το 2031.
Titan: Ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή της Titan η Eurobank Equitie,s στα €64,4 ανά μετοχή (χθεσινό κλείσιμο 52.50 ευρώ), διατηρώντας τη σύσταση Buy, καθώς αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για την κερδοφορία του ομίλου, ενσωματώνοντας τη συμβολή των πρόσφατων εξαγορών και την πορεία υλοποίησης των δράσεων βελτίωσης της αποδοτικότητας. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η Titan περνά από μια φάση κυκλικής ανάκαμψης σε μια πολυετή πορεία σύνθετης ανάπτυξης, στηριζόμενη σε μια μεγαλύτερη και πιο διαφοροποιημένη πλατφόρμα.
Lavipharm: «Αγορά» προτείνει για τη μετοχή της Lavipharm η Optima Bank και δίνει τιμή-στόχο τα 2,08 ευρώ (χθεσινό κλείσιμο 1,5660 ευρώ), τονίζοντας ότι η εταιρεία εισέρχεται σε μία ιδιαίτερα δυναμική αναπτυξιακή πορεία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η χρηματιστηριακή στην πρόσφατη συμφωνία για την απόκτηση των δικαιωμάτων του Durogesic σε 24 χώρες έναντι $12 εκατ., η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τις προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου. Η μεταφορά της παραγωγής του Durogesic στις εγκαταστάσεις της Laνipharm αναμένεται να ξεκινήσει από το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Optima, η περίοδος 2025-2030 αναμένεται να χαρακτηρίζεται από ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης.