Το «παράδοξο» της αύξησης των καταθέσεων, πατάει «γκάζι» η πιστωτική επέκταση, η Ελλάδα στη…συμμαχία για το 6G, υψηλά ο πήχης για την Lavipharm

Καταθέσεις(1): Η αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών κρύβει ένα παράδοξο, είναι κατά πολλούς ένα παράδοξο γεγονός, καθώς θα έπρεπε να μειώνονται, τα νοικοκυριά να «τρώνε από τα έτοιμα» την στιγμή που η ακρίβεια «χτυπάει κόκκινο». Βεβαίως έχει αυξηθεί το εισόδημα των νοικοκυριών αλλά η αύξηση υπολείπεται κατά πολύ της αύξησης των αγαθών και των υπηρεσιών. Στα 223,5 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, από 214,89 δισ. τον Μάϊο, αυξημένες κατά 8,575 δισ., τον Ιούνιο του 2026, έναντι αύξησης κατά 5,313 δισ. τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν στα 7,58 δισ. και σχεδόν 1 δισ. των καταθέσεων των νοικοκυριών ( επίδοση σχεδόν τριπλάσια σε σύγκριση με την αύξηση των 340 εκατ. τον Μάιο).

Καταθέσεις (2): Αν δούμε και την πορεία των καταθέσεων των ελληνικών νοικοκυριών, από τα τέλη του 2019 έως και το Δεκέμβριο του 2025 παρατηρούμε ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 38,136 δισ., (από τα 116,7 της 31ης/12/2019 στα 154,836 δισ. ευρώ στις 31/12/2025, ή +32,7%). Αύξηση που συνεχίζεται και το 2026, αν και επιτόκια καταθέσεων είναι πενιχρά. Μάλιστα η αύξηση των καταθέσεων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη εάν δεν υπήρχαν άλλες εναλλακτικές τοποθετήσεις με μεγαλύτερες αποδόσεις. Αρκεί να αναφέρουμε ότι από το 2018 έως σήμερα τα αμοιβαία κεφάλαια προσέλκυσαν 27 δισ. ευρώ από το 2018, ένα μεγάλο μέρος από αυτό το ποσό αφορά κεφάλαια των νοικοκυριών.

Τράπεζες- Δάνεια: Επιτάχυνε η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας τον Ιούνιο. Πατάει «γκάζι» η πιστωτική επέκταση, με καθαρή ροή δανείων 3,5 δισ. σύμφωνα με την ΤτΕ. Η ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης αποτελεί τον βασικό μοχλό για μία βιώσιμη και ισχυρή κερδοφορία των τραπεζών. Οι τράπεζες, όπως δείχνει το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανεβάζουν στροφές, και εκτιμάται ότι μπορεί να καταγράφουν πιστωτική επέκταση που να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσουν τα 15 δισ., στηρίζοντας και τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η Εθνική, για το 2026, στοχεύει σε πιστωτική επέκταση 3 δισ., η Eurobank 3,8 δισ., η Πειραιώς 3 δισ., η Alpha Bank 3,5 δισ., η CrediaBank 1,2 δισ. και η Optima Bank 1,1 δισ.) Στο πρώτο τρίμηνο οι τράπεζες (χωρίς την Alpha Bank και Crediabank που δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη αποτελέσματα) παρουσίασαν πιστωτική επέκταση ύψους 4,7 δισ.