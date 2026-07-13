Τι λέει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου επιβάτη από ατύχημα εντός αεροσκάφους;

Τι μπορούν να κάνουν οι ασφαλιστές σχετικά;

Με αφορμή το πρόσφατο σοβαρό ατύχημα που έγινε εντός αεροσκάφους της RYANAIR σε πτήση από Θεσσαλονίκη προς Γερμανία με θύμα έναν επιβάτη (Δείτε εδώ), καλό θα είναι οι ασφαλιστές να γνωρίζουν τα ακόλουθα.

Κατά τη διάρκεια πτήσης από Θεσσαλονίκη προς Γερμανία, έσπασε παράθυρο στο αεροσκάφος, προκαλώντας τραυματισμό επιβάτη.

Ο τραυματίας επιβάτης συγκρατήθηκε από τη ζώνη ασφαλείας και τους διπλανούς του, αποφεύγοντας πτώση εκτός αεροπλάνου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το σπάσιμο του παραθύρου προκλήθηκε από θραύσμα κινητήρα. Πιθανολογείται (μέχρι στιγμής) ότι μέρος του θραύσματος του κινητήρα (που δεν γνωρίζουμε το συνολικό ακριβές μέγεθός του!) κατέληξε εντός της καμπίνας των επιβατών του αεροσκάφους προκαλώντας ζημιές, ενώ κάποιο άλλο μέρος του μάλλον κατέληξε στο έδαφος!

Το αποτέλεσμα, ένας τραυματίας επιβάτης, που από αγαθή τύχη και με την βοήθεια της συζύγου του και άλλων συνεπιβατών του, δεν έπεσε στο έδαφος από ύψος μερικών χιλιάδων ποδών!

Κατ’ αρχήν ας δούμε τι λέει ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τέτοιες περιπτώσεις. (Δείτε εδώ)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2027/97 του Συμβουλίου για την ευθύνη του αερομεταφορέα σε περίπτωση ατυχήματος (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Άρθρο 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού

Δεν υπάρχουν οικονομικά όρια αποζημίωσης για τραυματισμό ή θάνατο επιβατών. Για βλάβες έως 100000 ΕΤΔ (κατά προσέγγιση ποσό σε τοπικό νόμισμα), ο αερομεταφορέας δεν μπορεί να αμφισβητήσει απαιτήσεις για αποζημίωση. Άνω του ποσού αυτού, ο αερομεταφορέας μπορεί να αντικρούσει απαίτηση εφόσον αποδείξει ότι η βλάβη δεν οφείλεται σε αμέλειά του ή σε υπαιτιότητά του.

Προκαταβολές

Σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού επιβάτη, ο αερομεταφορέας οφείλει να καταβάλει προκαταβολή για την κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών εντός 15 ημερών από τον προσδιορισμό της ταυτότητας του δικαιούχου αποζημίωσης. Σε περίπτωση θανάτου, η εν λόγω προκαταβολή δεν είναι κατώτερη των 16000 ΕΤΔ (κατά προσέγγιση ποσό σε τοπικό νόμισμα).

Οι αεροπορικές εταιρίες ασφαλίζουν υποχρεωτικά την αστική ευθύνη τους έναντι των επιβατών τους!

Για την περίπτωση του κομματιού του κινητήρα το οποίο ενδεχομένως έπεσε στο έδαφος και θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία ή και στη ζωή ανυποψίαστων, θέλω να τονίσω ότι υπάρχει ειδική ιδιωτικοασφαλιστική κάλυψη, ο οποία συνήθως αποκαλείται «πτώση αεροσκαφών, ή τμημάτων που πέφτουν από αυτά»!

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Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Είναι Visiting Professor του University of Athens MBA με εξειδίκευση στην ασφαλιστική και τραπεζική διοίκηση και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία.

Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021, «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022 και «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στους κλάδους και τα προϊόντα Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, εκδόσεις Σπύρου 2024, επιπλέον έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal. Άρθρα του δημοσιεύονται και στο site του ΕΚΠΑ ΜΒΑ (https://mba.econ.uoa.gr/)

Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.