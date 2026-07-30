ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Το Nextdeal.gr σας κάνει το τραπέζι
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Το Nextdeal.gr σας έχει 12 προτάσεις με συνταγές για τις επόμενες ημέρες για εσάς και τα παιδιά σας.
- Μοσχαράκι κοκκινιστό
- Αρνί κλέφτικο στη λαδόκολλα
- Γαμοπίλαφο
- Μπουγιαμπέσα
- Καλαμαράκια στο φούρνο
- Σουπιές με πατάτες και ελιές
- Μοσχάρι με κολοκυθάκια
- Ζακυνθινό γεμιστό αρνί
- Ολόκληρο κοτόπουλο στο airfryer
- Γιουβέτσι με θαλασσινά και κοφτό μακαρονάκι
- Μοσχαρίσια ρολάκια γεμιστά με μοτσαρέλα και προσούτο
- Ψάρι στο φούρνο με λαχανικά