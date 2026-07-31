Ποια είναι η σχέση μεταξύ των προσαρτημάτων υγείας και των πυρκαγιών; Τι πρέπει να εξηγήσουμε στους Ασφαλιζόμενους;

Την τελευταία 20ετία, η μόλυνση του αέρα στον πλανήτη εξαιτίας των πυρκαγιών που έχουν κάψει εκατομμύρια στρέμματα, έχει αυξηθεί κατά 40%.

Τα πολύ μικρά σωματίδια και ο καπνός μπορούν να μεταφερθούν από τους ανέμους σε τεράστιες αποστάσεις. Για παράδειγμα, ο καπνός από μεγάλες πυρκαγιές στον Καναδά έχει φτάσει μέχρι την Ευρώπη, ενώ ο καπνός από πυρκαγιές στην Αυστραλία έχει κάνει σχεδόν τον γύρο του πλανήτη.

Με άλλα λόγια, οι μεγάλες πυρκαγιές δεν είναι μόνο μια τοπική φυσική καταστροφή. Αποτελούν και ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας και παγκόσμιας περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, με επιπτώσεις που μπορεί να διαρκέσουν από ημέρες έως και δεκαετίες.

Οι σημερινές πυρκαγιές διαφέρουν από εκείνες πριν από 30–40 χρόνια επειδή είναι συχνότερες, διαρκούν περισσότερο, καίνε μεγαλύτερες εκτάσεις και πολλές φτάνουν σε κατοικημένες περιοχές.

Όταν καίγονται σπίτια, αυτοκίνητα και συνθετικά υλικά, ο καπνός περιέχει περισσότερες τοξικές ουσίες από εκείνον που προέρχεται μόνο από την καύση δέντρων.

Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές είναι υπεύθυνοι να σχεδιάζουν ολοκληρωμένους και μακροχρόνιους Ασφαλιστικούς σχεδιασμούς.

Πρέπει λοιπόν να λαμβάνουν υπόψη τους ότι «ολοκληρωμένος» σημαίνει από την κάλυψη της Περιουσίας ως τα προσαρτήματα για Σοβαρές Ασθένειες και την Πρωτοβάθμια Υγεία.

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως η συχνή και επαναλαμβανόμενη έκθεση στον καπνό αυξάνει σταδιακά τη φλεγμονή και την επιβάρυνση πολλών οργάνων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες, ορισμένους καρκίνους και τελικά σε μείωση του μέσου προσδόκιμου ζωής σε επίπεδο πληθυσμού.

Η πρακτική που ισχύει για ορισμένους Α.Δ, του ενός συμβολαίου ανά πελάτη, δεν είναι μόνο αναποτελεσματική για το δικό τους εισόδημα. Είναι αναποτελεσματική για τη σωστή κάλυψη των πραγματικών αναγκών που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον.

Συνδυάζουμε συμβόλαια για να αντιμετωπίσουμε την νέα έκθεση σε κίνδυνο που βιώνει ο πελάτης του σήμερα.