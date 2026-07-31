Alpha Bank: Νέα σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής - Ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου Chief of Wholesale Banking

Η Alpha Bank εισέρχεται στη νέα φάση της στρατηγικής της ανάπτυξης, έχοντας πλέον διαμορφώσει ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα οικοσυστήματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ελληνική αγορά. Η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit, η επέκταση στην Κύπρο μέσω της εξαγοράς της AstroBank, η ενίσχυση του Investment Banking με την AXIA Ventures Group και η ανάπτυξη του Wealth Management μετά την εξαγορά της Alpha Trust διεύρυναν ουσιαστικά τις δυνατότητες της Τράπεζας να υποστηρίζει ολοκληρωμένα τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες πελάτες της.

Η εξέλιξη της ηγετικής της ομάδας αποτελεί το επόμενο βήμα στην αξιοποίηση αυτής της νέας δυναμικής και στην υλοποίηση της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία αξίας.

Σε αυτό το πλαίσιο η Τράπεζα, προχωρά σε αλλαγές της Εκτελεστικής Επιτροπής της, ορίζοντας τον Ιωσήφ Κιουρούκογλου ως Chief of Wholesale Banking και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, με απευθείας αναφορά στον CEO του Ομίλου, από την 15η Σεπτεμβρίου 2026.

Η επιλογή του κ. Κιουρούκογλου αντανακλά τη διαρκή δέσμευση της Τράπεζας να εξελίσσει το ηγετικό της σχήμα, συνδυάζοντας τη θεσμική συνέχεια με νέες δεξιότητες και διεθνή εμπειρία, προσελκύοντας παράλληλα Έλληνες επαγγελματίες υψηλού κύρους που διακρίθηκαν στο εξωτερικό. Η αλλαγή αυτή έρχεται με αφορμή την ολοκλήρωση της μακρόχρονης και ιδιαίτερα επιτυχημένης θητείας του Γιάννη Εμίρη στη θέση του Chief of Wholesale Banking, την οποία κατείχε από το 2019.

Ο Γιάννης Εμίρης ολοκληρώνει μία πορεία άνω των 35 ετών στον Όμιλο, εκ των οποίων περισσότερα από είκοσι χρόνια στην Alpha Bank, συμβάλλοντας καθοριστικά στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της Τράπεζας με την ελληνική και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα και τη διαμόρφωση του Wholesale Banking με βάση ένα σύγχρονο, διεθνές τραπεζικό πρότυπο.

Ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου διαθέτει περισσότερα από είκοσι χρόνια διεθνούς εμπειρίας στην επενδυτική τραπεζική και τις κεφαλαιαγορές, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε εμβληματικές συναλλαγές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η βαθιά γνώση των διεθνών αγορών, η εκτεταμένη εμπειρία σε σύνθετες χρηματοδοτήσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές, καθώς και η ισχυρή του δικτύωση με κορυφαίους επενδυτές και επιχειρηματικούς ομίλους, ενισχύουν σημαντικά τη δυνατότητα της Alpha Bank να υποστηρίξει την επενδυτική ανάπτυξη των πελατών της και να αξιοποιήσει ευκαιρίες σε ένα ολοένα πιο διεθνοποιημένο περιβάλλον. Παράλληλα, η αποδεδειγμένη ικανότητά του να ηγείται ομάδων υψηλής απόδοσης και να αναπτύσσει κορυφαίες τραπεζικές δραστηριότητες αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την επόμενη φάση ανάπτυξης του Wholesale Banking της Alpha Bank, και την περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας του Ομίλου να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για την ελληνική οικονομία και τους πελάτες του.

Ενίσχυση των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων

Παράλληλα, τροποποιείται η οργανωτική δομή της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς ο Γιώργος Μιχαλόπουλος, Chief Wealth Management Officer θα αναφέρεται απευθείας στον CEO του Ομίλου. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη στρατηγική σημασία του Wealth Management για την Alpha Bank, μετά και την εξαγορά της Alpha Trust, καθώς και τη διαρκή ενίσχυση των δραστηριοτήτων που δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και διαφοροποιούν περαιτέρω το επιχειρηματικό μοντέλο της Τράπεζας.

Νέα σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής Η νέα σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank, με ισχύ από την 15η Σεπτεμβρίου 2026, διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος Βασίλειος Ε. Ψάλτης, Chief Executive Officer

Μέλη: