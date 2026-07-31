Η ERGO στο πλευρό των συνεργατών του Εταιρικού της Δικτύου με δύο ταξίδια επιβράβευσης στην Πράγα και το Καρπενήσι

Η ERGO Ασφαλιστική επιβράβευσε για μία ακόμη χρονιά τους συνεργάτες του Εταιρικού της Δικτύου που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας το 2025. Στο πλαίσιο αυτό διοργάνωσε δύο ταξίδια επιβράβευσης, με προορισμό την Πράγα για τους νικητές του ετήσιου Διαγωνισμού Πωλήσεων και το Καρπενήσι για όσους διακρίθηκαν στο Rally Πωλήσεων προϊόντων Εγγυημένου Κεφαλαίου και Unit Linked.

Κατά τη διάρκεια του τετραήμερου ταξιδιού στην Πράγα, οι συνεργάτες γνώρισαν την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τον πολιτισμό της πόλης μέσα από ξεναγήσεις, εκδρομές και επιλεγμένες γαστρονομικές εμπειρίες. Αντίστοιχα, το τριήμερο ταξίδι στο Καρπενήσι τους προσέφερε την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση και το φυσικό τοπίο της Ευρυτανίας, μέσα από επισκέψεις σε σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, δραστηριότητες και χρόνο για ξεκούραση. Και τα δύο ταξίδια σχεδιάστηκαν ώστε να προσφέρουν υψηλού επιπέδου φιλοξενία, νέες εμπειρίες, καθώς και ευκαιρίες επικοινωνίας και δικτύωσης μεταξύ των συνεργατών. Τους συνεργάτες και στα δύο ταξίδια συνόδευσε ο νέος Διευθυντής Εταιρικού Δικτύου της ERGO Ασφαλιστικής, κ. Βασίλης Αντύπας, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους τις προοπτικές και τις επόμενες προτεραιότητες του Δικτύου.

Όπως δήλωσε: «Μέσα και από τα δύο ταξίδια επιβράβευσης δημιουργήθηκαν ουσιαστικές ευκαιρίες επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των συνεργατών και των στελεχών της εταιρείας. Τέτοιες πρωτοβουλίες μάς φέρνουν πιο κοντά, ενδυναμώνουν το πνεύμα συνεργασίας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ισχυρής ομάδας με κοινούς στόχους και προοπτική».

Στο πλαίσιο του ταξιδιού στην Πράγα, πραγματοποιήθηκε workshop με αντικείμενο το Cross-Sell, με βασικό στόχο την ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών, καθώς και τον σχεδιασμό ενεργειών που ενισχύουν τη διασταυρούμενη πώληση και εμβαθύνουν τη σχέση με τους πελάτες. Μέσα από δημιουργικό διάλογο και ομαδική εργασία, οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν εμπειρίες από την καθημερινή τους δραστηριότητα και διαμόρφωσαν προτάσεις για την παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων που ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των πελατών. Τα συμπεράσματα του workshop θα αξιοποιηθούν κατά τον σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών για την περαιτέρω ανάπτυξη του Εταιρικού Δικτύου.

Ξεχωριστή στιγμή του ταξιδιού στην Πράγα αποτέλεσε το επίσημο Gala Dinner, που πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Dancing House, έργο του Frank Gehry, γνωστό και ως «Ginger & Fred». Η βραδιά ξεκίνησε με μια ιδιαίτερη έκπληξη για τους συμμετέχοντες, καθώς έξω από το ξενοδοχείο τούς περίμεναν αυτοκίνητα-αντίκες, με τα οποία απόλαυσαν μια ξεχωριστή περιήγηση στην πόλη πριν φτάσουν στον χώρο της εκδήλωσης.

Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου, ο CEO της ERGO Ασφαλιστικής, κ. Ερρίκος Μοάτσος, απευθυνόμενος στους συνεργάτες, τους συνεχάρη για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη της εταιρείας συνδέεται άμεσα με την επιτυχία του Εταιρικού της Δικτύου. Τόνισε ακόμα ότι η ERGO επενδύει διαχρονικά στους ανθρώπους της μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσεων, το οποίο περιλαμβάνει εκπαίδευση, ανταλλαγή γνώσης, αναγνώριση της προσπάθειας και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις προϋποθέσεις για συνεχή εξέλιξη και υψηλές επιδόσεις.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Διευθυντής Τομέα Πωλήσεων της ERGO Ασφαλιστικής, κ. Στάθης Τσαούσης, ο οποίος συνεχάρη τους συνεργάτες και τόνισε: «Η παρουσία του CEO και των στελεχών της εταιρείας στα ταξίδια αυτά αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που αποδίδει η ERGO στο Εταιρικό της Δίκτυο, καθώς και της δέσμευσής μας για συνεχή διάλογο και ανοιχτή επικοινωνία μαζί σας. Πιστεύουμε στις δυνατότητές σας και, μαζί με τον Διευθυντή Εταιρικού Δικτύου και την ομάδα των Επιθεωρητών του, θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας ουσιαστική καθοδήγηση, τα κατάλληλα εφόδια και ένα περιβάλλον συνεργασίας που ευνοεί τη διαρκή ανάπτυξη με συνέπεια και προοπτική».

Τα δύο ταξίδια ολοκληρώθηκαν με τις καλύτερες εντυπώσεις, προσφέροντας στους συνεργάτες ξεχωριστές εμπειρίες, ουσιαστικές στιγμές επικοινωνίας και την ευκαιρία να γιορτάσουν από κοινού τις επιτυχίες τους. Συνεργάτες και στελέχη ανανέωσαν το ραντεβού τους για τα επόμενα ταξίδια επιβράβευσης της ERGO.