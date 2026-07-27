Στη μέση του καλοκαιριού με 5.412.715 σπίτια τελείως ανασφάλιστα για φωτιά!

Στη μέση του καλοκαιριού, στα πρόθυρα καύσωνα και με 5.412.715 ανασφάλιστες κατοικίες για φωτιά!

Η σωτήρια για την εποχή ασφάλιση της πυρκαγιάς από δάσος (ή δέντρα δάσους)!

Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν ακόμα 5.412.715 σπίτια τελείως ανασφάλιστα για φωτιά και λοιπές φυσικές καταστροφές!

Το καλοκαίρι βρίσκεται ήδη στη μέση του, οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει και ένας πιθανός καύσωνας είναι προ των πυλών, ακολουθούμενος από μια μεγάλη ομάδα σοβαρών !

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, στα νότια της Ισπανίας και της Γαλλίας, οι πυρκαγιές μαίνονται ανεξέλεγκτες, καίγοντας δάση, ανθρώπους και περιουσίες! Χιλιάδες σπίτια έχουν ήδη εκκενωθεί υποχρεωτικά!

Στην Ελλάδα, ευτυχώς φέτος δεν έχουμε αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα.

Παρόλα αυτά, θα πρέπει να επικεντρωθούμε τάχιστα στην ασφάλιση των κατοικιών στην Ελλάδα που είναι ακόμα πάρα πολύ πίσω, παρόλη την υποχρεωτικότητα της ασφάλισης τουλάχιστον των ακραίων καιρικών φαινομένων!

Στις ασφαλίσεις πυρός υπάρχει συνήθως μια κάλυψη η οποία ονομάζεται «Φωτιά από δάσος ή δέντρα δάσους», την οποία πολλοί θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να την πουλάνε (ή αντίστοιχα να την αγοράζουν) επειδή ο πελάτης τους κατοικεί στα Πατήσια ή στη Νέα Ιωνία, ή σε κάποιο άλλο αστικό κέντρο!

Πόσο μεγάλο λάθος!

Ακόμα και ένα δέντρο να έχει στον κήπο του, το οποίο θα πάρει φωτιά για οποιοδήποτε λόγο και αυτή η φωτιά μεταδοθεί στο σπίτι του στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας και το κάψει, μόνον μέσω αυτής της κάλυψης θα αποζημιωθεί!

Συμπέρασμα, εκτός από 5.412.715 σπίτια τελείως ανασφάλιστα, ένας Θεός ξέρει πόσα από τα υπόλοιπα (τα «ασφαλισμένα»), είναι στην πραγματικότητα υπασφαλισμένα για μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές!

Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Είναι Visiting Professor του University of Athens MBA με εξειδίκευση στην ασφαλιστική και τραπεζική διοίκηση και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία.

Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021, «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022 και «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στους κλάδους και τα προϊόντα Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, εκδόσεις Σπύρου 2024, επιπλέον έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal. Άρθρα του δημοσιεύονται και στο site του ΕΚΠΑ ΜΒΑ (https://mba.econ.uoa.gr/)

Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.