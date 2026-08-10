Ανασφάλιστα οχήματα: Από «κόσκινο» με AI θα περάσουν οι ενστάσεις

Τι προβλέπει εγκύκλιος για τα ανασφάλιστα οχήματα - Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί δύο νέα ειδικά Γραφεία Διοικητικών Ελέγχων

Σε ένα πιο αυστηρό, αλλά ταχύτερο και πιο ψηφιοποιημένο μοντέλο διαχείρισης των προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα, μεταβαίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί δύο νέα ειδικά Γραφεία Διοικητικών Ελέγχων, αλλά και ένα νέο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης για την εξέταση των ενστάσεων.

Τα ανασφάλιστα οχήματα

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συστήνονται από ένα ειδικό Γραφείο Διοικητικών Ελέγχων, στις Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (Μ.Ε.Ο.ΕΛ.) Αττικής και Μακεδονίας, τα οποία θα αναλάβουν να εξετάζουν τις ενστάσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα πιο οργανωμένα και με ενιαία ροή.

Τα γραφεία αυτά θα ελέγχουν την πληρότητα και τη νομιμότητα των ενστάσεων, θα εισηγούνται για κάθε υπόθεση και θα καταχωρίζουν τις αποφάσεις στο πληροφοριακό σύστημα διασταυρωτικών ελέγχων οχημάτων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου.

Στο επίκεντρο των δύο νέων Γραφείων βρίσκονται οι ενστάσεις των ιδιοκτητών οχημάτων τα οποία εντοπίστηκαν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως ανασφάλιστα και βρίσκονται αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη.

Το σύστημα θα επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε ένσταση και θα καταρτίζει τεκμηριωμένη εισήγηση για την αποδοχή ή μη του αιτήματος.

Η εισήγηση θα συνοδεύεται από πρόταση αξιολόγησης, δείκτη εμπιστοσύνης και αιτιολόγηση σε φυσική γλώσσα, με στόχο να περιοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για την επεξεργασία των υποθέσεων και να διευκολυνθεί το έργο των ελεγκτών.

Η εισήγηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν δεσμεύει το αρμόδιο όργανο, το οποίο διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη για την τελική απόφαση. Το αποτέλεσμα της εξέτασης θα καταχωρίζεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Διασταυρωτικών Ελέγχων Οχημάτων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου.

Οι ενστάσεις

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης, χωρίς να προσμετράται το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.

Οι πολίτες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της ένστασής τους μέσω της εφαρμογής, ενώ όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΕπ λαμβάνουν σχετική ενημέρωση και μέσω SMS ή email.

Στην απάντηση αναφέρεται ο λόγος τυχόν απόρριψης και περιλαμβάνεται η σχετική απόφαση του αρμόδιου φορέα.

Πηγή: ot.gr