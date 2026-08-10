Augment Risk: Επενδύει στην ανάπτυξη με νέο Group Head of Growth and Broking

Σε διευρυμένο ρόλο ο έμπειρος broker – Στο επίκεντρο η ανάπτυξη, οι στρατηγικές ευκαιρίες και οι σύνθετες τοποθετήσεις

Η Augment Risk, με δραστηριότητα στη μεσιτεία αντασφαλίσεων και τις λύσεις κεφαλαίου, ανακοίνωσε την τοποθέτηση του Kurt Cripps στη νεοσύστατη θέση του Group Head of Growth and Broking, με άμεση ισχύ.

Από τη νέα του θέση, ο Cripps θα συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής της Augment Risk, με βασική αποστολή τον εντοπισμό και την ανάπτυξη στρατηγικών ευκαιριών που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία και τις δραστηριότητες του ομίλου.

Σε συνεργασία με τους επικεφαλής των broking teams της Augment Risk, θα έχει κομβικό ρόλο στη διαχείριση στρατηγικών ευκαιριών για τους πελάτες, στις σύνθετες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές τοποθετήσεις, καθώς και στη διαμόρφωση της στρατηγικής της εταιρείας απέναντι στην αγορά.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η εμπειρία του Cripps, οι σχέσεις που έχει αναπτύξει σε ανώτατο επίπεδο στην ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά και η εμπορική του τεχνογνωσία αναμένεται να συμβάλουν στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων τόσο για την Augment Risk όσο και για τους πελάτες της.

Παραμένει μεταβατικά επικεφαλής του Global Parametric

Κατά τη μεταβατική περίοδο, ο Kurt Cripps θα συνεχίσει παράλληλα να ασκεί τα καθήκοντά του ως Head of Global Parametric, έχοντας την υποστήριξη της υφιστάμενης ομάδας εξειδικευμένων στελεχών της εταιρείας στο Μαϊάμι και το Λονδίνο.

Ο Cripps εντάχθηκε στην Augment Risk τον Οκτώβριο του 2023, με στόχο την ανάπτυξη της δραστηριότητας της εταιρείας στις παραμετρικές λύσεις.

Προηγουμένως είχε διαγράψει πορεία 13 ετών στην Aon, όπου μεταξύ άλλων είχε αναλάβει τις θέσεις του Managing Director for Innovation and Solutions και του Global Head of Weather, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και στην κάλυψη κινδύνων που συνδέονται με καιρικά φαινόμενα.

Andrew Matson: «Αντανακλά την εξαιρετική συνεισφορά του»

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση, ο Andrew Matson, Chief Executive Officer της Augment Risk, τόνισε ότι η επιλογή του Cripps για τον διευρυμένο ρόλο αντανακλά τόσο τη μέχρι σήμερα συνεισφορά του όσο και την εμπιστοσύνη της διοίκησης στην ικανότητά του να μεταφέρει αυτή την επιτυχία σε ολόκληρη την πλατφόρμα του ομίλου.

Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή αποτελεί παράλληλα ένδειξη της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού της Augment Risk και του μοντέλου μέσω του οποίου η εταιρεία επιδιώκει να προσελκύει στελέχη με επιχειρηματική νοοτροπία, έμφαση στην ανάληψη ευθύνης και προσανατολισμό στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

«Προσβλέπω στα επιτεύγματα του Kurt σε αυτόν τον διευρυμένο ρόλο και στα ουσιαστικά οφέλη που θα φέρει τόσο στους ανθρώπους μας όσο και στους πελάτες μας», ανέφερε ο Andrew Matson.