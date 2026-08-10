Η Revolut αποκτά πλήρη τραπεζική άδεια στη Γαλλία

Η Revolut, η παγκόσμια fintech με πάνω από 75 εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο, ανακοίνωσε σήμερα ότι η Revolut Bank S.A. (RBSA) έλαβε πλήρη τραπεζική άδεια, μετά από κοινή αξιολόγηση της ACPR (της γαλλικής εποπτικής αρχής) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), με την απόφαση να εγκρίνεται επίσημα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Η άδεια αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Revolut εδραιώνει τη θέση της σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η εταιρεία δεσμεύτηκε να επενδύσει πάνω από 1 δισ. € στην περιοχή και προσλαμβάνει αυτή τη στιγμή περισσότερους από 600 υπαλλήλους στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Η εταιρεία έχει επίσης επιβεβαιώσει την έναρξη λειτουργίας της νέας της έδρας για τη Δυτική Ευρώπη στο Παρίσι το 2027, όπου δραστηριοποιείται υπό την καθοδήγηση μιας έμπειρης διοικητικής ομάδας, στην οποία περιλαμβάνονται ο Frédéric Oudέα (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της RBSA) και η Béatrice Cossa-Dumurgier (Διευθύνουσα Σύμβουλος για τη Δυτική Ευρώπη).

Η Δυτική Ευρώπη αποτελεί τη μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή της Revolut, με περίπου 30 εκατομμύρια πελάτες, εκ των οποίων σχεδόν 8 εκατομμύρια εγγράφηκαν μόνο κατά τον τελευταίο χρόνο. Η περιοχή φιλοξενεί επίσης μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πλατφόρμες τραπεζικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις στην Ευρώπη, καθώς το Revolut Business εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες εταιρείες, από ελεύθερους επαγγελματίες έως μεγάλες επιχειρήσεις, σε ολόκληρη την ήπειρο. Η τραπεζική άδεια λειτουργίας στη Γαλλία θέτει τα θεμέλια ώστε η Revolut να εξυπηρετεί αυτή την πελατειακή βάση σύμφωνα με τα υψηλότερα κανονιστικά και λειτουργικά πρότυπα. Παράλληλα, επιταχύνει τη φιλοδοξία της να καταστεί η μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη τράπεζα της Ευρώπης, βασιζόμενη στην τοπική συνάφεια, την εμπιστοσύνη των ρυθμιστικών αρχών και τη συνεχή καινοτομία των προϊόντων της.

Επιχειρησιακή υλοποίηση και επόμενα βήματα

Η Revolut Bank S.A. θα αρχίσει να εξυπηρετεί σταδιακά πελάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη, ξεκινώντας από τη Γαλλία, ενώ θα ακολουθήσουν σε επόμενες φάσεις και άλλες ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Η λιθουανική οντότητα της Revolut, η Revolut Bank UAB, παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος των δραστηριοτήτων του ομίλου στον υπόλοιπο ΕΟΧ. Αυτό το μοντέλο διπλών κέντρων στην Ευρώπη έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει την επέκταση της Revolut σε ολόκληρη την ήπειρο, με τις δύο εταιρείες να υπόκεινται στην εποπτεία τόσο των τοπικών αρμόδιων αρχών όσο και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η νέα δομή θα επιτρέψει στη Revolut να επιταχύνει την προσαρμογή των προϊόντων της στις τοπικές συνθήκες, ενώ παράλληλα θα εμβαθύνει τις τραπεζικές σχέσεις μέσω της στενότερης επαφής με τους πελάτες, τα ταλέντα και τα τοπικά οικοσυστήματα.

Ευρωπαϊκά θεμέλια, παγκόσμιες φιλοδοξίες

Συνδυάζοντας την ευελιξία που προσφέρει η τεχνολογία με τα αυστηρά τραπεζικά πρότυπα, η Revolut αποδεικνύει πώς οι σύγχρονοι οργανισμοί μπορούν να προωθήσουν τη διεθνή ανάπτυξη. Με τραπεζικές άδειες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και παρουσία σε 40 αγορές, η Revolut διαμορφώνει το προσχέδιο (blueprint) για το πώς μοιάζει ένας πραγματικά παγκόσμιος ηγέτης στον τραπεζικό τομέα με ευρωπαϊκές ρίζες.

Ο Nik Storonsky, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Revolut, δήλωσε: «Αυτή η άδεια μας δίνει τις βάσεις για να αναπτύξουμε την επόμενη γενιά τραπεζικών υπηρεσιών για περισσότερους από 30 εκατομμύρια πελάτες σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη. Η Γαλλία έχει εξελιχθεί σε κορυφαίο χρηματοοικονομικό κέντρο, υποστηριζόμενη από ένα δυναμικό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα και ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο. Αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για την επιτάχυνση της επόμενης φάσης ανάπτυξης της Revolut, φέρνοντάς μας ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο μας να γίνουμε μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες τράπεζες της Ευρώπης».

Ο Frédéric Oudéa, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Revolut Western Europe, δήλωσε: «Η απόκτηση αυτής της άδειας αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη της Revolut ως τραπεζικού ομίλου. Αντανακλά τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας για τη δημιουργία μιας τράπεζας που πληροί τα υψηλότερα πρότυπα διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και την εποικοδομητική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με τις γαλλικές και ευρωπαϊκές αρχές. Αυτά τα θεμέλια θα μας στηρίξουν καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες, ρυθμιστικές αρχές και συνεργάτες σε ολόκληρη την περιοχή».

Η Béatrice Cossa-Dumurgier, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Revolut για τη Δυτική Ευρώπη, εξήγησε: «Αυτό το επίτευγμα αντανακλά μήνες στενής συνεργασίας με την ACPR και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, των οποίων τα αυστηρά πρότυπα μας βοήθησαν να θέσουμε τα σωστά θεμέλια για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στην περιοχή. Είμαστε ευγνώμονες για τον εποικοδομητικό διάλογο που είχαμε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Τώρα εστιάζουμε στην υλοποίηση. Θα ξεκινήσουμε εξυπηρετώντας πελάτες στη Γαλλία πριν επεκταθούμε σταδιακά σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη, επιταχύνοντας παράλληλα την προσαρμογή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας στις τοπικές συνθήκες, ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ανάγκες των ιδιωτών και των επιχειρηματικών πελατών σε κάθε αγορά. Αυτή είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου για τη Revolut».