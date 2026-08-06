Μείωση ασφαλιστικών εισφορών ύψους 240 εκατ. ευρώ ζητούν οι έμποροι από την Κυβέρνηση – Πώς μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ασφαλιστική αγορά

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά περίπου 240 εκατ. ευρώ είναι από τα βασικά αιτήματα των εμπόρων προς την Κυβέρνηση ενόψει της ΔΕΘ, με τον ΕΒΕΠ να πραγματοποιεί συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, μεταξύ άλλων και για το θέμα αυτό.

Πιο συγκεκριμένα σε συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, το προεδρείο του Ε.Β.Ε.Π. έθεσε τις τρεις και άμεσες πρωτοβουλίες που η επιχειρηματική κοινότητα αναμένει από την κυβέρνηση: πρώτον, τη συνέχιση της αποκλιμάκωσης της φορολογικής επιβάρυνσης, δεύτερον, την περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους και, τρίτον, ουσιαστικές παρεμβάσεις για μεγαλύτερη ρευστότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το συνολικό πακέτο των παρεμβάσεων που ζητά ο ΕΒΕΠ φτάνει τα 700 εκατ. ευρώ με τον υπουργό Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο να επιβεβαιώνει τη συναντίληψή του για την ανάγκη αποκλιμάκωσης των φορολογικών βαρών, αναγνωρίζοντας ότι η ελάφρυνση των επιχειρήσεων αποτελεί κίνητρο για νέες επενδύσεις.

Αν αυτό το αίτημα εισακουστεί από την κυβέρνηση θα πρόκειται για μία πολύ σημαντική εξέλιξη για την ασφαλιστική αγορά καθώς η μείωση των δημόσιων ασφαλιστικών εισφορών λειτουργεί ως ισχυρός καταλύτης ανάπτυξης απελευθερώνοντας ρευστότητα και στρέφοντας τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις προς τα ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης.

Οι βασικές επιπτώσεις της μείωσης των εισφορών στην ασφαλιστική αγορά αποτυπώνονται στους εξής άξονες:

1. Αύξηση του Διαθέσιμου Εισοδήματος για Ιδιωτική Ασφάλιση - Μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη: Η μείωση της «φορολογικής σφήνας» (tax wedge) αφήνει περισσότερα χρήματα στην τσέπη των εργαζομένων.Στροφή στην ιδιωτική υγεία και σύνταξη: Μέρος αυτής της καθαρής αύξησης διοχετεύεται σε ατομικά συμβόλαια υγείας, νοσοκομειακά προγράμματα και συνταξιοδοτικά προγράμματα (Unit Linked), για την ενίσχυση των παροχών του δημόσιου φορέα.

2. Ενίσχυση των Ομαδικών Ασφαλιστηρίων (Corporate Benefits) - Μείωση του μη μισθολογικού κόστους: Οι επιχειρήσεις βλέπουν το κόστος εργασίας τους να μειώνεται.Κίνητρα για έξτρα παροχές: Η εξοικονόμηση αυτή επιτρέπει στις εταιρείες να προσφέρουν ομαδικά προγράμματα ασφάλισης (υγείας και συνταξιοδότησης) ως ελκυστική παροχή για τη διακράτηση και προσέλκυση ταλέντων.

3. Ανάπτυξη των Επαγγελματικών Ταμείων και του 2ου-3ου Πυλώνα - Κενά στις δημόσιες παροχές: Καθώς οι μειώσεις των εισφορών συχνά επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους κλάδους (π.χ. υγεία), η ιδιωτική αγορά καλείται να καλύψει τυχόν μελλοντικά κενά. Ευκαιρίες για τις ασφαλιστικές: Δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για τη διαχείριση κεφαλαίων μέσω Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) και συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών προϊόντων.

4. Τόνωση του Ανταγωνισμού και Νέα Προϊόντα - Σχεδιασμός ευέλικτων προγραμμάτων: Οι ασφαλιστικές εταιρείες αναπτύσσουν πιο προσιτά, "micro-insurance" ή modular πακέτα για να προσελκύσουν το κοινό που αποκτά για πρώτη φορά πρόσβαση στην ιδιωτική ασφάλιση.Αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων: Το αυξημένο ενδιαφέρον ενισχύει τον συνολικό τζίρο και την κερδοφορία της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς.

Οι βασικοί άξονες του υπομνήματος από τον ΕΒΕΠ

Στη σημαντική σύσκεψη με τον υπουργό Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, παρουσία και του Γ.Γ. Εμπορίου κ. Ναπολέοντα Μαραβέγια, τον πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π. κ. Βασίλη Κορκίδη πλαισίωσαν: ο αντιπρόεδρος, κ. Δημήτρης Μαθιός, ο οικονομικός επόπτης, κ. Κωνσταντίνος Παπαδιάς, ο πρόεδρος του βιομηχανικού τμήματος, κ. Κωνσταντίνος Κορωνάκης, καθώς και το μέλος του Δ.Σ. και πρόεδρος του ΣΒΑΠ κ. Σταύρος Θεοδωρόπουλος.

Πρωτεύων στόχος της επίσκεψης του προεδρείου του Ε.Β.Ε.Π. ήταν η ανάλυση των βασικών αξόνων του υπομνήματος του Ε.Β.Ε.Π., για ένα «Συμβόλαιο οικονομικής βιωσιμότητας των ΜμΕ» και ένα συνεκτικό τετραετές σχέδιο ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το προεδρείο μετέφερε το μήνυμα του επιχειρηματικού κόσμου, το οποίο συμπυκνώνεται στο αίτημα για λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, υψηλότερη παραγωγικότητα και ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Ειδικότερα, αναλύθηκαν διεξοδικά οι 10 συγκεκριμένες προτεραιότητες για το επιχειρείν, που αποτυπώνονται στον γνωστό πλέον ως «Δεκάλογο της Επιχειρηματικότητας», βάσει του οποίου το Ε.Β.Ε.Π. παρουσιάζει μία συντηρητική και ρεαλιστική προσέγγιση κοστολόγησης, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Ειδικότερα, το Επιμελητήριο κατέθεσε στον υπουργό ένα διαρθρωτικού και όχι δημοσιονομικού χαρακτήρα υπόμνημα, καθώς αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών, την μείωση της γραφειοκρατίας, την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, την καλύτερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν επιβαρύνουν άμεσα τον κρατικό προϋπολογισμό. Συνεπώς, ενώ το άμεσο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στην περιοχή των 700 εκατ. ευρώ το καθαρό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος θα μπορούσε να είναι αισθητά χαμηλότερο, περίπου στα 400 εκατ. ευρώ, εφόσον ληφθούν υπόψη η αύξηση του κύκλου εργασιών και της φορολογητέας ύλης, η περαιτέρω μείωση της φοροδιαφυγής, η αύξηση των επενδύσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης και των μισθών, καθώς και η επακόλουθη αύξηση του ΑΕΠ και των φορολογικών εσόδων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, επιβεβαίωσε τη συναντίληψή του για την ανάγκη αποκλιμάκωσης των φορολογικών βαρών, αναγνωρίζοντας ότι η ελάφρυνση των επιχειρήσεων αποτελεί κίνητρο για νέες επενδύσεις. Αναφορικά με το κρίσιμο ζήτημα της ρευστότητας στην αγορά, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι το Υπουργείο επιθυμεί την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών με τον περιορισμό της ακρίβειας, καθώς και τη θέσπιση χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Διαβεβαίωσε επιπλέον, ότι οι προτάσεις του Ε.Β.Ε.Π. θα εξεταστούν και θα αξιοποιηθούν πλήρως κατά την προετοιμασία των κυβερνητικών ανακοινώσεων ενόψει της ΔΕΘ.

Το προεδρείο του Ε.Β.Ε.Π. δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις καταστροφικές πυρκαγιές στη Δυτική Αττική δηλώνοντας διαθέσιμο να συνδράμει την τοπική κοινωνία και τις πληγείσες επιχειρήσεις. Ο υπουργός Ανάπτυξης εξήρε τη θεσμική ετοιμότητα του Επιμελητηρίου και υποσχέθηκε ότι, με δική του πρωτοβουλία, ευθύς μετά τον Δεκαπενταύγουστο, το ζήτημα της ταχείας αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών θα συζητηθεί εκτενώς σε συνάντηση που θα συγκαλέσει με τον Περιφερειάρχη, προκειμένου να συντονιστούν άμεσα οι διαδικασίες ενίσχυσης των επιχειρηματικών συγκεντρώσεων.