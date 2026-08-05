Ιωάννης Μπολέτης – ΩΝΑΣΕΙΟ

Σχόλιο από την στήλη «Ξέρετε ότι…» στο περιοδικό Health Next Generation (Τεύχος 33) που κυκλοφορεί

Στη 2η θέση της κατάταξης των πιο ελκυστικών εργοδοτών στην Ελλάδα για το 2026 κατατάσσεται το Ωνάσειο Νοσοκομείο, σύμφωνα με την έρευνα Randstad Employer Brand. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, η οποία αποτυπώνει την εμπιστοσύνη που εμπνέει το Ωνάσειο ως εργασιακό περιβάλλον και επιβεβαιώνει τη διαχρονική επένδυση στους ανθρώπους του.

Το Ωνάσειο, η πρώτη μεγάλη προσφορά του Ιδρύματος Ωνάση στην Υγεία, συμπληρώνει περισσότερες από τρεις δεκαετίες προσφοράς, ενώ με τη δημιουργία του νέου Ωνασείου Νοσοκομείου εισέρχεται σε μια νέα εποχή για την ελληνική Υγεία, επενδύοντας συστηματικά στην καινοτομία, στην επιστημονική πρόοδο και, πρωτίστως, στους ανθρώπους του.

«Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προσελκύουμε και να εμπνέουμε ανθρώπους υψηλού επιπέδου, οι οποίοι μοιράζονται το ίδιο όραμα, την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη διαρκή πρόοδο της Ιατρικής», δηλώνει ο πρόεδρος του Ωνασείου Νοσοκομείου, καθηγητής Ιωάννης Ν. Μπολέτης.