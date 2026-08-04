Ο πλούτος του 1 τρισ. και η «μαύρη» οικονομία, τα ιστορικά ρεκόρ της Wall και του DAX, σε υψηλά 17 ετών το Χρηματιστήριο Αθηνών, οι ξένοι ανανεώνουν την «ψήφο» τους για τις τράπεζες

Παραοικονομία: Η περιουσιακή θέση των ελληνικών νοικοκυριών βελτιώνεται, με την αξία του συνολικού πλούτου να ξεπερνά το 1 τρισ. ευρώ, σύμφωνα με την Alpha Bank. Θετικά λειτούργησε, η άνοδος της χρηματιστηριακής αγοράς αλλά κυρίως η αύξηση της αξίας των ακινήτων. Ωστόσο, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωζώνης ως προς το διαθέσιμο εισόδημα, ενώ η κατανάλωση παραμένει υψηλότερη από τα εισοδήματα! Κάτι που "δικαιολογείται" και από την στρεβλωτική επίδραση της παραοικονομίας. Η καταναλωτική δαπάνη στη χώρα μας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ανέρχεται στα 151 δισ.. Από αυτά μόνο τα 110 δισ. δηλώνονται ως εισόδημα. Άρα υπάρχει έναν «κενό» 41 δισ., που είναι το ύψος της «μαύρης» οικονομίας. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι χαμηλότερο, αν υπολογίσουμε και τη δαπάνη των τουριστών. Ούτε η διαφορά όπως υποστηρίζει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής προκύπτει από αποταμιεύσεις, ούτε σχετίζεται με κάποια επενδυτική έκρηξη. Αντίθετα, αποτυπώνει την έκταση της παραοικονομίας στην χώρα μας η οποία εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 16% και 18% του ΑΕΠ.

Αγορές: O Πρόεδρος Τραμπ έδωσε το σύνθημα για την ανανέωση των συνομιλιών με το Ιράν και τα κέρδη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών εντυπωσίασαν τη Wall Street, οδηγώντας τον Dow Jones και τον Nasdaq σε νέο ιστορικό υψηλό. Με ισχυρά κέρδη και ρεκόρ ξεκίνησαν τον Αύγουστο οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η απότομη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα στις μετοχές, αντισταθμίζοντας τον προβληματισμό από τα εύθραυστα οικονομικά στοιχεία από την Ευρωζώνη. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό. Νέα ιστορικά υψηλά κατέγραψε και ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, υποχωρώντας περίπου 5% και αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών εβδομάδων.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το Χρηματιστήριο Αθηνών διέσπασε ανοδικά τα επίπεδα των 2.600 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά 17 ετών. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.611,77 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,64%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 12ης Νοεμβρίου του 2009 (2.620,44 μονάδες). Από τις αρχές του 2026 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 23,16%. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 43 δισ. ευρώ, ενώ αυξήθηκε πάνω από 55 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του α’ εξαμήνου 2025. Νέα ιστορικά υψηλά για την Motor Oil, στα 52,30 ευρώ, με την αγορά να προεξοφλεί την ένταξη της μετοχής στους δείκτες της MSCI.

Τράπεζες: Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες συνεχίζουν να εκπλήσσουν θετικά, με τις ελληνικές τράπεζες να συγκαταλέγονται μεταξύ των ομίλων που προχώρησαν σε αναβάθμιση των προβλέψεών τους για το 2026. Επιβεβαιώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν περάσει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, όπου η κερδοφορία δεν βασίζεται πλέον αποκλειστικά στο περιβάλλον επιτοκίων. Η αύξηση των χορηγήσεων, η ενίσχυση των προμηθειών, η ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους και η υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια αποτελούν τους βασικούς άξονες του νέου επενδυτικού αφηγήματος. Στον πίνακα αποτιμήσεων της Morgan Stanley, η Alpha Bank εμφανίζει το μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών και δίνει τιμή-στόχο στα 4,90 ευρώ. Η Πειραιώς αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές της, με τιμή-στόχο 11,50 ευρώ, για τη Eurobank τα 4,90 ευρώ και για την Εθνική τα 17,20 ευρώ.

Πειραιώς: Goldman Sachs, JPMorgan, UBS, Morgan Stanley και άλλοι διεθνείς οίκοι δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης για την Πειραιώς, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του β ' τριμήνου και την αναβάθμιση του guidance για το 2026. Η J.P. Morgan δίνει τιμή-στόχο τα 10,20 ευρώ και υπογραμμίζει ότι η δυναμική των εσόδων παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, με βασικούς μοχλούς τα καθαρά έσοδα από τόκους και τη συμβολή της ασφαλιστικής δραστηριότητας. Η Goldman Sachs διατηρεί σύσταση Buy και τιμή-στόχο τα 11,25 ευρώ, η Morgan Stanley δίνει τιμή-στόχο τα 11,30 ευρώ, η Jefferies τα 10,35 ευρώ, η UBS τα 11,50 ευρώ, , η Deutsche Bank τα 10,15 ευρώ, η Mediobanca διατηρεί τιμή-στόχο τα 10 ευρώ και η Autonomous τα 9,77 ευρώ.

Eurobank: Η UBS αυξάνει την τιμή-στόχο της Eurobank στα 5,10 ευρώ από 4,90 ευρώ (χθεσινό κλείσιμο 4,50 ευρώ), διατηρώντας τη σύσταση «Buy», καθώς εκτιμά ότι υποστηρίζεται από την ισχυρή κερδοφορία και τις αναπτυξιακές της προοπτικές. Η UBS προβλέπει αύξηση των κερδών ανά μετοχή με μέσο ετήσιο ρυθμό 12,4% την περίοδο 2025-2028, εκτιμώντας ότι η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Eurolife θα ενισχύσει περαιτέρω τα έσοδα από προμήθειες. Η UBS επισημαίνει ότι η γεωγραφική διαφοροποίηση του ομίλου αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με τη Βουλγαρία να καταγράφει ιδιαίτερα ισχυρή πιστωτική επέκταση.

Metlen: Στα 64,40 ευρώ αύξησε την τιμή στόχο της METLEN η Piraeus Securities (χθεσινό κλείσιμο 46,98 ευρώ). Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, ο βασικός λόγος της αναβάθμισης είναι η επένδυση στην παραγωγή γαλλίου, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Η METLEN έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη μακροπρόθεσμη σύμβαση προμήθειας, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την ορατότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών. Εκτιμά ότι θα επιτύχει τον μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA περίπου 2 δισ. Η Piraeus Securities εκτιμά ότι η δραστηριότητα του γαλλίου θα συνεισφέρει EBITDA 26 εκατ. το 2027, ενώ το 2028 στα 135 εκατ., δηλαδή περίπου 100 εκατ. υψηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις της.

Άβαξ: Ενεργειακό deal του ομίλου Άβαξ με τη ΔΕΗ. Σύμβαση για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 275.5MW στη Ρουμανία, υπέγραψε ο Όμιλος ΑΒΑΞ με τον Όμιλο ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 100,2 εκατ. ευρώ. Η νέα συμφωνία είναι η 4η κατά σειρά που συνάπτει η ΑΒΑΞ με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες και αποτυπώνει την ισχυρή παρουσία της ΑΒΑΞ σε μεγάλα ενεργειακά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.