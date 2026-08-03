OTA Updates: Μπορεί μια ενημέρωση λογισμικού να αλλάξει τον ασφαλιστικό κίνδυνο;

Είναι γεγονός πως τα αυτοκίνητα αναβαθμίζονται πλέον όπως τα smartphones. Τι συμβαίνει όμως όταν μια ενημέρωση λογισμικού αλλάζει τη συμπεριφορά του οχήματος ή προκαλεί δυσλειτουργία; Και πώς επηρεάζονται η ασφαλιστική αγορά, η πραγματογνωμοσύνη και η ευθύνη μετά από ένα ατύχημα;

Για δεκαετίες, η εικόνα ήταν απλή. Όταν ο κατασκευαστής ήθελε να διορθώσει ένα τεχνικό πρόβλημα, ο μηχανικός στο συνεργείο αναλάμβανε δράση. Η επισκευή γινόταν και ο οδηγός αποχωρούσε γνωρίζοντας ότι το αυτοκίνητό του είχε επισκευαστεί. Σήμερα, η διαδικασία αυτή αλλάζει ριζικά.

Όλο και περισσότερα αυτοκίνητα λαμβάνουν ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού (Over-the-AirUpdates – OTA), όπως ακριβώς συμβαίνει με ένα smartphone. Μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς επίσκεψη στο συνεργείο, το όχημα μπορεί να αποκτήσει νέες λειτουργίες, να διορθώσει σφάλματα, να βελτιώσει την απόδοση των συστημάτων υποβοήθησης ή ακόμη και να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας κρίσιμων ηλεκτρονικών συστημάτων.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σημαντικά οφέλη. Παράλληλα, όμως, γεννά και νέα ερωτήματα για την ασφαλιστική αγορά.

Το αυτοκίνητο μπορεί να αλλάζει ακόμη και μετά την αγορά

Μέχρι πρόσφατα, το αυτοκίνητο που αγόραζε ένας οδηγός παρέμενε ουσιαστικά το ίδιο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Σήμερα, αυτό δεν ισχύει.

Μια ενημέρωση λογισμικού μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία ενός συστήματος πέδησης, να τροποποιήσει τον τρόπο παρέμβασης του συστήματος διατήρησης λωρίδας, να αλλάξει τον αλγόριθμο διαχείρισης της μπαταρίας ενός ηλεκτρικού οχήματος ή να προσθέσει νέες δυνατότητες στα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού (ADAS).

Με άλλα λόγια, το ίδιο όχημα μπορεί να συμπεριφέρεται διαφορετικά από ό,τι όταν παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Η αυτοκινητοβιομηχανία μεταβαίνει σταδιακά στην εποχή των Software-Defined Vehicles, όπου σημαντικό μέρος των χαρακτηριστικών ενός αυτοκινήτου καθορίζεται από το λογισμικό και όχι αποκλειστικά από τα μηχανικά του μέρη.

Τι γίνεται αν μια ενημέρωση δημιουργήσει πρόβλημα όμως;

Οι ενημερώσεις λογισμικού έχουν ως στόχο να βελτιώνουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία των οχημάτων. Παρ' όλα αυτά, όπως συμβαίνει και σε κάθε άλλο λογισμικό, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας αστοχίας.

Διεθνώς έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου κατασκευαστές αναγκάστηκαν να αποσύρουν ή να διορθώσουν ενημερώσεις λογισμικού επειδή προκάλεσαν δυσλειτουργίες ή δεν λειτούργησαν όπως είχε προβλεφθεί. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι OTA ενημερώσεις είναι αναξιόπιστες. Αντίθετα, στις περισσότερες περιπτώσεις επιτρέπουν στους κατασκευαστές να διορθώνουν πολύ γρηγορότερα προβλήματα που παλαιότερα απαιτούσαν ανάκληση χιλιάδων οχημάτων. Ωστόσο, δημιουργείται ένα νέο ερώτημα: αν μετά από μια ενημέρωση παρουσιαστεί δυσλειτουργία που σχετίζεται με ένα ατύχημα, πώς θα διερευνηθεί η υπόθεση;

Η πραγματογνωμοσύνη αποκτά και ψηφιακή διάσταση

Σε ένα παραδοσιακό τροχαίο, ο πραγματογνώμονας εξετάζει τα ίχνη της σύγκρουσης, τις ζημιές των οχημάτων και τις συνθήκες του ατυχήματος.

Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, όμως, ενδέχεται να χρειαστεί να εξεταστεί και κάτι ακόμη: ποια έκδοση λογισμικού ήταν εγκατεστημένη τη στιγμή του συμβάντος.

Το ιστορικό των ενημερώσεων, τα διαγνωστικά αρχεία και τα δεδομένα λειτουργίας του οχήματος αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία κατά τη διερεύνηση σύνθετων περιστατικών. Είναι ξεκάθαρο πλέον πως οι πραγματογνωμοσύνες της επόμενης δεκαετίας θα βασίζονται σε περισσότερα δεδομένα από ποτέ.

Η ευθύνη γίνεται πιο σύνθετη

Η ύπαρξη λογισμικού στο επίκεντρο της λειτουργίας ενός οχήματος αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο εξετάζεται η ευθύνη. Αν μια δυσλειτουργία σχετίζεται με ενημέρωση λογισμικού, η διερεύνηση μπορεί να αφορά τον κατασκευαστή, τον προμηθευτή του λογισμικού ή άλλους εμπλεκόμενους, ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά της κάθε υπόθεσης.

Η εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ευθύνη από Ελαττωματικά Προϊόντα (Product Liability Directive), η οποία αναγνωρίζει πλέον ρητά ότι το λογισμικό μπορεί να αποτελεί μέρος ενός προϊόντος, αναμένεται να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τα επόμενα χρόνια, καθώς τα κράτη-μέλη οφείλουν να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τον Δεκέμβριο του 2026.

Για την ασφαλιστική αγορά, αυτό σημαίνει ότι οι υποθέσεις που αφορούν προηγμένα τεχνολογικά οχήματα ενδέχεται να αποκτούν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα.

Το αυτοκίνητο δεν επισκευάζεται μόνο. Αναβαθμίζεται.

Η μεγαλύτερη αλλαγή στην αυτοκίνηση ίσως να μην είναι η ηλεκτροκίνηση ούτε η αυτόνομη οδήγηση.

Είναι ότι το αυτοκίνητο εξελίσσεται διαρκώς, ακόμη και αφού παραδοθεί στον ιδιοκτήτη του.

Αυτό σημαίνει ότι η αξιολόγηση του ασφαλιστικού κινδύνου δεν θα αφορά πλέον μόνο το πώς κατασκευάστηκε ένα όχημα, αλλά και το πώς εξελίχθηκε μέσα από το λογισμικό του.

Και ίσως, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, μία απλή ειδοποίηση για ενημέρωση λογισμικού να αποδειχθεί εξίσου σημαντική για την ασφάλεια όσο ήταν κάποτε μια προειδοποιητική λυχνία στο ταμπλό.