Δυναμώνουμε το όραμά μας – Συνέδριο Υδρογείου Ασφαλιστικής και Βραβεύσεις Συνεργατών στη Θεσσαλονίκη

Η εταιρεία επιβράβευσε τις εξαιρετικές επιδόσεις του δικτύου της, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη στήριξη των συνεργατών της.

Τις εξαιρετικές επιδόσεις των συνεργατών της τίμησε η Υδρόγειος Ασφαλιστική στο συνέδριο Βορείου Ελλάδος που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 11 Ιουλίου. Πάνω από 200 συνεργάτες από τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και την Κέρκυρα, συμμετείχαν στην εκδήλωση, ο τίτλος της οποίας, «Δυναμώνουμε το όραμά μας», εκφράζει τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας και τη δέσμευση των ανθρώπων της να τη μετατρέπουν καθημερινά σε πράξη.

Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν τόσο οι συνεργάτες που πέτυχαν εξαιρετικές επιδόσεις και διακρίθηκαν στο Υδρόγειος Club, όσο και εκείνοι που, μέσα από ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, συμβάλλουν στη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη της εταιρείας.

«Για περισσότερο από μισό αιώνα, η Υδρόγειος Ασφαλιστική δεν χτίστηκε μόνο πάνω σε αριθμούς. Χτίστηκε πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις, τη φιλία, την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό», τόνισε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Υδρογείου Ασφαλιστικής, Αναστάσιος Κασκαρέλης, απευθυνόμενος στους συνεργάτες της εταιρείας. Ο κ. Κασκαρέλης αναφέρθηκε στην ανοδική πορεία της εταιρείας και κάλεσε τους συνεργάτες να εντείνουν την παρουσία και τη δραστηριότητά τους στον ασφαλιστικό κλάδο, τονίζοντας ότι η Υδρόγειος Ασφαλιστική θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα κάθε αναπτυξιακή τους προσπάθεια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Παύλος Κασκαρέλης, παρουσίασε τα ισχυρά οικονομικά και παραγωγικά αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά και το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης των επόμενων ετών. «Το 2025 ήταν μια πολύ καλή χρονιά, ξεπεράσαμε τις προσδοκίες και τις προβλέψεις σε όλες τις πτυχές του πλάνου μας: ανάπτυξη και μερίδιο αγοράς, σύνθεση παραγωγής, κερδοφορία και φερεγγυότητα», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κασκαρέλης, ενώ αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερα δυναμική εκκίνηση του 2026. Παρουσίασε, επίσης, το ευρύτερο περιβάλλον της αγοράς και την επίδραση των κυβερνητικών μέτρων για την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, καθώς και των νέων μέτρων για την οδική ασφάλεια και τα ανασφάλιστα οχήματα.

Στη συνέχεια, περιέγραψε την ιδιαίτερα δημιουργική φάση εξέλιξης την οποία διανύει η Εταιρεία και ανέλυσε το στρατηγικό πλάνο της, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τον Όμιλο Reale, βασιζόμενο στην ποιοτική ανάπτυξη, την περαιτέρω στην ενίσχυση της πελατοκεντρικής προσέγγισης, τον λειτουργικό μετασχηματισμό της εταιρείας, και, τον πλέον σημαντικότερο πυλώνα, τους ανθρώπους. «Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε με σταθερότητα και συνέπεια, παραμένοντας κοντά στους πελάτες, και τους συνεργάτες μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κασκαρέλης.

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Giuseppe Zorgno, ανέλυσε εκτενώς το όραμα και τις κοινές αξίες της Υδρογείου Ασφαλιστικής και του Ομίλου Reale. Ο κ. Zorgno τόνισε ότι, με τη συμπόρευση των δύο οργανισμών, για την Υδρόγειο Ασφαλιστική «δεν άλλαξαν οι αξίες, η φιλοσοφία και ο τρόπος που στεκόμαστε δίπλα στον συνεργάτη. Άλλαξε μόνο ένα πράγμα: η δύναμή μας».

Αναφερόμενος στα στοιχεία που κάνουν την εταιρεία να ξεχωρίζει, σημείωσε ότι οι συνεργάτες που επιλέγουν την Υδρόγειο επιλέγουν «μια σχέση που βασίζεται στην ανάπτυξη, την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα, την άριστη συνεργασία και τον άνθρωπο», ενώ έκλεισε την τοποθέτησή του επισημαίνοντας ότι «η Υδρόγειος είναι σήμερα πιο δυνατή από ποτέ και αυτό δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία για όλους μας».

Κεντρικό σημείο του συνεδρίου αποτέλεσαν οι βραβεύσεις των «πρωταθλητών» του Υδρόγειος Club Διακεκριμένων Συνεργατών, αλλά και των συνεργατών που ξεχωρίζουν για τη δημιουργία ποιοτικού και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου.