Διαβάστε και σε ηλεκτρονική μορφή την βαρυσήμαντη συνέντευξη του Ανδρέα Καρταπάνη και το αφιέρωμα στην Αγγειολογία και Αγγειοχειρουργική

Με βαρυσήμαντη συνέντευξη του ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΤΑΠΑΝΗ προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΥΓΕΙΑ, στον ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΟΥ, εκδότη του Health Next Generation και αφιέρωμα στην Αγγειολογία και Αγγειοχειρουργική κυκλοφορεί το Health Next Generation. Περιγράφει το μοντέλο που θα διαμορφώσει την ιδιωτική υγεία την επόμενη δεκαετία, ενώ αναφέρει ότι περίπου το 60% των ασθενών του ομίλου εξυπηρετείται μέσω ιδιωτικών ασφαλιστηρίων και εξηγεί πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη, η πρόληψη και η εξατομικευμένη Ιατρική αλλάζουν ήδη τον χάρτη της Yγείας.

Social Embed

Σε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις η KAVITA PATEL, πρόεδρος του PhARMA Innovation Forum & διευθύνουσα σύμβουλος της Roche Ελλάδας & Κύπρου, μας εξηγεί γιατί το σημερινό περιβάλλον δημιουργεί πιέσεις στη φαρμακευτική αγορά, στις επενδύσεις και την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, τονίζοντας ότι μόνον ένα στα πέντε καινοτόμα φάρμακα φτάνει τελικά στην Ελλάδα και ο Νομπελίστας Ιατρικής RANDY SCHEKMAN σε αποκλειστική συνέντευξη του επισημαίνει ότι σε 5 χρόνια μπορεί να έχουμε θεραπεία που αναστέλλει την εξέλιξη της Νόσου του Πάρκινσον. Επιπλέον μεταξύ άλλων παρουσιάζονται: το 3ο ΣΦΕΕ Summit, τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της ΒΙΑΝΕΞ στην Πάτρα, η επετειακή εκδήλωση για τα 150 χρόνια Lilly , τα 32 χρόνια Φαρμασέρβ-Λίλλυ και η σημαντική συμβολή της Βoehringer Ingelheim στην επιτυχία της εκστρατείας «Με Οδηγό τον Διαβήτη».

Στο μεγάλο ΑΦΙΕΡΩΜΑ 30 σελίδων για την Αγγειολογία και την Αγγειοχειρουργική ο ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΠΙΣΔΑΣ, καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, διευθυντής Γ’ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών μας αναλύει πως οι ενδαγγειακές τεχνικές μειώνουν ακρωτηριασμούς, ρήξεις ανευρυσμάτων, εγκεφαλικά επεισόδια και νοσηλείες, δημιουργώντας αξία για ασθενείς και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Πολύτιμες συμβουλές υγείας σχετικές με την Αγγειολογία και Αγγειοχειρουργική μας δίνουν αξιόλογοι γιατροί από τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, ΑΤΤΙΚΟΝ, ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, ΛΑΪΚΟ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ΙΑΣΩ, ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΤ, ΠΑΓΝΗ, METROPOLITAN HOSPITAL, καθώς και από την AFFIDEA. Οι Ασφαλιστικές εταιρείες ΕΘΝΙΚΗ, Eurolife FFH, ERGO, INTERAMERICAN και NN Hellas παρουσιάζουν ολοκληρωμένες λύσεις για την ασφαλιστική κάλυψη στον τομέα της Αγγειοχειρουργικής, παρέχοντας ελάφρυνση των εξόδων με τα ασφαλιστήριά τους. Είναι αυτές που πληρώνουν τα έξοδα στους γιατρούς, τα νοσοκομεία και τις κλινικές για να σωθούν άνθρωποι και να βελτιωθεί η υγεία τους. Οι ασφαλιστές ενημερώνουν σχετικά.

Ο καλός επιστήμων και άνθρωπος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΣΟΣ, γενικός χειρουργός-χειρουργός ογκολόγος, διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας, Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, μιλά για την αναγκαιότητα δεύτερης ιατρικής γνώμης στην Ογκολογία. Στο ειδικό αφιέρωμα για το καλοκαίρι, μπορείτε να διαβάσετε συμβουλές προστασίας για παθήσεις του καλοκαιριού.

Στις σελίδες μας με τον τίτλο «ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ…» επισημαίνουμε και επαινούμε το σημαντικό έργο ανθρώπων του χώρου υγείας, φαρμάκου και ασφαλιστικών εταιρειών: την προσφορά του καθηγητή ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΑΡΑ στον τομέα της Οφθαλμοχειρουργικής, τον ρόλο που έχει αναλάβει στο Ερρίκος Ντυνάν ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ, τη συμβολή του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, διευθυντή της Α’ Νευροχειρουργικής Κλινικής του Ερρίκος Ντυνάν και ιδρυτή του Κέντρου Αποκατάστασης Ανάπλαση, στην ανάπτυξη Κέντρων Αποκατάστασης στη χώρα μας, την προσφορά του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΝΤΩΡΟΥ, ηγέτη του Ομίλου της INTERAMERICAN και προέδρου της Επιτροπής Υγείας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, στην ασφαλιστική αγορά και στην ασφάλιση υγείας, την διάκριση του ΩΝΑΣΕΙΟΥ (πρόεδρος του οποίου είναι ο καθηγητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΗΣ) στη δεύτερη θέση της κατάταξης των πιο ελκυστικών εργοδοτών στην Ελλάδα, τους πρωτεργάτες αδελφούς ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ της ΒΙΑΝΕΞ, του Νικόλαου Χρηστέα στο ΥΓΕΙΑ και του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ του νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ, τη χειρουργική επέμβαση που έκανε από την Κίνα σε ασθενή στην Ελλάδα ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ, διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, την ανάληψη καθηκόντων του ΣΤΕΛΙΟΥ ΛΙΑΝΟΥ, ως γενικού διευθυντή της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής στο Medifirst.

Τέλος, μπορείτε να διαβάσετε αρθρογραφία και ρεπορτάζ για καίρια θέματα, στο νέο Health Next Generation, το οποίο έχει γίνει σημείο αναφοράς στον κλάδο της υγείας και του φαρμάκου, καθώς και ανάδειξης του έργου των ανθρώπων τους, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο Healthng.gr και στο Nextdeal.gr.