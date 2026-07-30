Optima bank: Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της, με αύξηση κερδών 29% στα €104,3 εκατ.

Η Optima bank ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 , καταγράφοντας τις υψηλότερες εξαμηνιαίες επιδόσεις στην ιστορία της σε όλα τα βασικά μεγέθη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία και τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου .

Ρεκόρ κερδοφορίας και κορυφαία αποδοτικότητα

Νέα ιστορικά υψηλή κερδοφορία κατέγραψε η Optima bank, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε €104 ,3 εκατ., έναντι των €81,1 εκατ. του α’ εξαμήνου 2025 . Η υψηλή κερδοφορία συνοδεύτηκε από υψηλή αποδοτικότητα:

• Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE ) διαμορφώθηκε σε 27 ,2% , αποτελώντας με διαφορά την υψηλότερη στην ελληνική αγορά και 2 η υψηλότερη στην Ευρώπη

• Ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα (C:CI) υποχώρησε σε 22 ,6% , και αποτελεί την καλύτερη επίδοση τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο Ισχυρή άνοδος όλων των βασικών μεγεθών Η αναπτυξιακή δυναμική της Optima bank αποτυπώνεται σε όλα τα βασικά μεγέθη του ισολογισμού:

• Για ακόμη ένα εξάμηνο η τράπεζα πέτυχε ισχυρή πιστωτική επέκταση, με τις συνολικές εκταμιεύσεις να διαμορφώνονται σε €2,0 δισ., σημειώνοντας αύξηση 19 ,3% σε ετήσια βάση

• Τα υπόλοιπα δανείων ανήλθαν σε €5,8 δισ., αυξημένα κατά 37 % σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2025

• Οι καταθέσεις άγγιξαν τα €7,1 δισ., αυξημένες κατά 37% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025

• Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε €8,7 δισ., καταγράφοντας αύξηση 39 % Επιτυχημένη έκδοση AT1 και ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης Τον Ιούνιο η Optima bank ολοκλήρωσε την πρώτη της έκδοση Additional Tier 1, ύψους €200 εκατ., η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 11 φορές.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει επιτευχθεί σε έκδοση € AT1 ελληνικού εκδότη και την υψηλότερη υπερκάλυψη σε έκδοση € AT1 στην Ευρώπη από την αρχή του έτους.

Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί ακόμη μία ισχυρή ένδειξη της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική, τις προοπτικές και την κεφαλαιακή ισχύ της τράπεζας. Διεθνής αναγνώριση και world-class εμπειρία πελάτη Πρόσφατα, η Optima bank απέσπασε δύο σημαντικές διακρίσεις από τον διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό των Euromoney Αwards for Εxcellence 2026 :

• Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για την εμπειρία πελάτη

• Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν την πελατοκεντρική φιλοσοφία της τράπεζας, καθώς και τη διαχρονική δέσμευσή της στην υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας .

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης ικανοποίησης πελατών (Net Promoter Score - NPS) διαμορφώθηκε στο 87,55, παραμένοντας σε world-class επίπεδα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αξιολόγησης και επιβεβαιώνοντας ότι η βέλτιστη τραπεζική εμπειρία που προσφέρει στους πελάτες της η Optima bank συνεχίζει να αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα .

Αναθεώρηση στόχου κερδοφορίας για το 2026

Η ισχυρή επίδοση του πρώτου εξαμήνου δημιουργεί ακόμη πιο στέρεες βάσεις για τη συνέχεια της χρονιάς . Με βάση τη μέχρι σήμερα πορεία, η τράπεζα αναθεωρεί ανοδικά τον στόχο καθαρής κερδοφορίας για το 2026 , από τουλάχιστον €195 εκατ. σε άνω των €210 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου και την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς.

Ο πρόεδρος της Optima bank, κ. Γεώργιος Τανισκίδης , δήλωσε : “Οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην πορεία της Optima bank και επιβεβαιώνουν ότι η ανάπτυξή μας παραμένει υγιής, συνεπής και ποιοτική. Έχουμε οικοδομήσει μία διαρκώς εξελισσόμενη τράπεζα, μια τράπεζα αναφοράς, η οποία έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς . Με το βλέμμα μας στο μέλλον, συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες, τους μετόχους και την ελληνική οικονομία.”

Ο CEO της Optima bank κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης δήλωσε : “Νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, καθώς αντικατοπτρίζουν τη συλλογική προσπάθεια των ανθρώπων μας και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν καθημερινά οι πελάτες μας. Η δυναμική ανάπτυξη όλων των μεγεθών μας, αλλά και οι προοπτικές που διαμορφώνονται για το δεύτερο εξάμηνο, μας επιτρέπουν να αναθεωρήσουμε ανοδικά τον στόχο καθαρής κερδοφορίας για το 2026 από τουλάχιστον €195 εκατ. σε άνω των €210 εκατ. Συνεχίζουμε με την ίδια φιλοδοξία και αποφασιστικότητα, επενδύοντας διαρκώς στην αναβάθμιση των υπηρεσιών μας».