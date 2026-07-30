Smart Health Europe 2027: Η νέα ευρωπαϊκή έκθεση για την ψηφιακή υγεία

Μια νέα διεθνής πλατφόρμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας δημιουργείται στην Ευρώπη. Η Messe Berlin, σε συνεργασία με τον γερμανικό σύνδεσμο ψηφιακής βιομηχανίας Bitkom, ανακοινώνει τη διοργάνωση της Smart Health Europe 2027, μιας νέας διεθνούς έκθεσης και συνδιάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 28 Οκτωβρίου 2027 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βερολίνου.

Η Smart Health Europe, που αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, φιλοδοξεί να εξελιχθεί στο κορυφαίο ευρωπαϊκό σημείο συνάντησης για την ψηφιακή υγεία, συγκεντρώνοντας επαγγελματίες και φορείς από τον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης, της τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της πολιτικής. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα έκθεσης, συνεδρίων, δικτύωσης και διαδραστικών δράσεων, η διοργάνωση δημιουργεί ένα περιβάλλον ανταλλαγής γνώσης, καινοτομίας και διεθνούς συνεργασίας.

Εστίαση στις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της υγείας.

Η Smart Health Europe θα καλύψει τις σημαντικότερες εξελίξεις και προκλήσεις του τομέα της ψηφιακής υγείας, με επίκεντρο θέματα όπως:

• Τεχνητή Νοημοσύνη στην ιατρική και τη φροντίδα ασθενών

• Αξιοποίηση και διαχείριση δεδομένων υγείας

• Διαλειτουργικότητα συστημάτων

• Ψηφιακές υπηρεσίες υγείας και τηλεϊατρική

• Νέα μοντέλα περίθαλψης

• Κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων

• Κανονιστικό και πολιτικό πλαίσιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας

Σημαντικό μέρος της διοργάνωσης θα αποτελέσει η Digital Health Conference 2027 της Bitkom, η οποία ενσωματώνεται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα της Smart Health Europe και θα φιλοξενήσει κορυφαίους ομιλητές από την πολιτική, την επιστήμη, τους παρόχους υγείας και τη βιομηχανία τεχνολογίας.

Πέντε θεματικοί πυλώνες για το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης

Η αρχιτεκτονική της έκθεσης θα βασιστεί σε πέντε κεντρικούς θεματικούς άξονες που αποτυπώνουν τις κυριότερες προκλήσεις και ευκαιρίες των σύγχρονων συστημάτων υγείας:

• Anchor Hospitals (Νοσοκομεία-πυλώνες και ψηφιακός μετασχηματισμός)

• Health Data Economy (Οικονομία και αξιοποίηση δεδομένων υγείας)

• Healthcare Convergence (Σύγκλιση τεχνολογιών και υπηρεσιών υγείας)

• Health System Resilience (Ανθεκτικότητα συστημάτων υγείας)

• Prevention (Πρόληψη και προληπτική φροντίδα)

Παράλληλα, η νέα διοργάνωση έρχεται να καλύψει την ανάγκη για μια ενιαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα που θα συνδέει τη διεθνή καινοτομία, τον ευρωπαϊκό συντονισμό και την εφαρμογή λύσεων σε εθνικό επίπεδο. Η επιλογή της Γερμανίας, της μεγαλύτερης αγοράς υγείας στην Ευρώπη, ενισχύει ακόμη περισσότερο τον στρατηγικό χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Κεντρικά θέματα της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσαν η τεχνητή νοημοσύνη, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανθεκτικότητα του τουριστικού κλάδου, η διαχείριση του overtourism και η αξιοποίηση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα, η ITB Berlin λειτούργησε και ως σημαντικό πολιτικό και διεθνές φόρουμ, με τη συμμετοχή περίπου 110 υψηλόβαθμων εκπροσώπων κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, καθώς και 3.000 εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η Σύνοδος Υπουργών Τουρισμού του UN Tourism, όπου περίπου 20 Υπουργοί συζήτησαν θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, διακυβέρνησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων στον τουριστικό τομέα.