Tώρα είναι η στιγμή να αυξήσετε τους πελάτες σας! 225,3 δισεκατομμύρια € σε διαθέσιμες καταθέσεις νοικοκυριών!

Τα εισπραττόμενα ασφάλιστρα αυξάνονται (πέρσι αυξήθηκαν κατά 5,6%), αλλά οι Έλληνες παραμένουν είτε ανασφάλιστοι, είτε υπασφαλισμένοι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους! Οι πελάτες δεν αυξάνονται όπως αναμένεται!

Σήμερα υπάρχουν 5.412.715 σπίτια τελείως ανασφάλιστα για φωτιά και φυσικές καταστροφές!

9.172.000 Έλληνες δεν έχουν καμία απολύτως ιδιωτικοασφαλιστική συνταξιοδοτική παροχή!

Τουλάχιστον 7.500.000 Έλληνες έχουν ανασφάλιστη την υγεία τους! (Δείτε εδώ )

Επιπλέον σημαντικότατο ποσοστό των ήδη ασφαλισμένων, ειδικά με συμβόλαια πυρός, είναι υπασφαλισμένοι για διάφορους λόγους (δεν είναι ασφαλισμένοι για φυσικές καταστροφές, είναι ασφαλισμένοι μέσω τραπεζών μόνο για το υπολειπόμενο κεφάλαιο για την εξόφληση του δανείου τους κ.α.)!

Και δεν αναφέρομαι καν στη σημαντική υπασφάλιση που υπάρχει σε θέματα υγείας και στη συνταξιοδοτική αποταμίευση των Ελλήνων!

Ταυτόχρονα, σήμερα υπάρχουν διαθέσιμα στις τράπεζες 225,3 δισεκατομμύρια € (!) σε καταθέσεις νοικοκυριών, όπως ενημερωνόμαστε από την ΤτΕ!!! (δείτε εδώ )

Δεν βρίσκετε ότι αυτό είναι πολύ παράδοξο και οπωσδήποτε πολύ μακριά από τις συνήθειες των υπολοίπων Ευρωπαίων (τόσο των πελατών, όσο και των ασφαλιστών);;; Γιατί παραπονιόμαστε ότι οι Έλληνες δεν ασφαλίζονται, αφού δεν σχεδιάζουμε εμείς στρατηγικά την ασφάλισή τους;

Οι ασφαλιστικοί πράκτορες, αλλά και οι διευθύνσεις πωλήσεων των ασφαλιστικών εταιριών, οφείλουν να κινηθούν τάχιστα προκειμένου να καλύψουν αυτό το κενό και να διορθώσουν αυτό το παράδοξο της υπασφάλισης που πλήττει την Ελλάδα! Οι ‘Έλληνες έχουν διαθέσιμα χρήματα και αυτό φαίνεται από τις καταθέσεις τους στις τράπεζες!

Εκπαιδεύστε συστηματικά τους ασφαλιστικούς σας πράκτορες!!!

Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Είναι Visiting Professor του University of Athens MBA με εξειδίκευση στην ασφαλιστική και τραπεζική διοίκηση και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία.

Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021, «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022 και «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στους κλάδους και τα προϊόντα Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, εκδόσεις Σπύρου 2024, επιπλέον έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal. Άρθρα του δημοσιεύονται και στο site του ΕΚΠΑ ΜΒΑ (https://mba.econ.uoa.gr/)

Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.