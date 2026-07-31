Ο Μυλωνάς προαναγγέλλει εξαγορές, «φλερτ» με την πυρηνική ενέργεια, το εντυπωσιακό growth της Optima, ο Σωκράτης μπαίνει στο Ελληνικό

Εθνική: Η Εθνική έχει πλεονάζουσα ρευστότητα και η διοίκηση σκοπεύει να την αξιοποιήσει μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων , με τον CEO Παύλο Μυλωνά παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου στους διεθνείς αναλυτές να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Υπομονή, όλα θα ανακοινωθούν στην ώρα τους», ενώ αναθεώρησε τους στόχους για το 2026. Κέρδη μετά από φόρους ύψους 661 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με την ισχυρή πιστωτική επέκταση, την ανάκαμψη των εσόδων από τόκους και την άνοδο των προμηθειών να επιτρέπουν στη διοίκηση να αναθεωρήσει προς τα πάνω τους στόχους για το σύνολο της χρονιάς. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 2,6% το 2ο τρίμηνο και κατά 14% αυξήθηκαν τα έσοδα από προμήθειες. Με 20% έτρεξαν οι νέες χορηγήσεις το 2ο τρίμηνο, με την τράπεζα να επιτυγχάνει πιστωτική επέκταση 2,1 δισ. ευρώ στο 6μηνο.

Πυρηνική ενέργεια: Η χώρα μας κάνει δειλά- δειλά τα πρώτα της βήματα στην πυρηνική ενέργεια. Στη δημιουργία ενός φορέα που δεν θα υπάγεται σε κάποιο υπουργείο παρά θα λειτουργεί ανεξάρτητα και θα αναλάβει το πρώτο βήμα για την είσοδο της Ελλάδας στο κλαμπ της πυρηνικής ενέργειας, προχωρά η κυβέρνηση. Αποστολή του θα είναι η εκπόνηση Έκθεσης Αξιολόγησης, αυτής δηλαδή που θα κρίνει κατά πόσο η πυρηνική ενέργεια έχει θέση ή όχι στο εθνικό ενεργειακό μείγμα. Όπως είπε ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο, δεν αναφέρομαι εδώ σε τυχόν κατασκευή πυρηνικών σταθμών αλλά στην έγκαιρη επιστημονική διερεύνηση και χάραξη ενός οριοθετημένου πλαισίου ώστε η χώρα μας να μην μείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά 17 ετών. Η αγορά βρίσκει στηρίγματα στα θετικά αποτελέσματα που ανακοινώνουν οι εισηγμένες εταιρείες για το πρώτο εξάμηνο του 2026 και κυρίως οι τράπεζες, αποτελέσματα που οδηγούν σε υψηλότερες εκτιμήσεις για το 2026 και δικαιολογούν υψηλότερα επίπεδα τιμών. Η αγορά συμπλήρωσε πέντε ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 4,71%. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε, στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας, στις 2.571,90 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,25%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 13ης Νοεμβρίου 2009 (2.588,71 μονάδες). Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 21,28%, από τις αρχές του 2026. Τεχνικά, ο επόμενοςς στόχος για τον ΓΔΤ είναι οι 2.620 μονάδες.

Eurobank: Συνολικά καθαρά κέρδη 738 εκατ., αυξημένα κατά 6,8% ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο η Eurobank. Στα 1,35 δισ. τα καθαρά έσοδα από τόκους με άνοδο 6,1%. Διψήφια άνοδος στις χορηγήσεις, στα 2,7 δισ. Στο 16,6% η απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Ανεβάζει τον στόχο της πιστωτικής επέκτασης στα 4,5 δισ. (από στόχο 3,8 δισ.) για το 2026 ο CEO της Eurobank Φωκίων Καραβίας και βλέπει περαιτέρω επιτάχυνση της κερδοφορίας. Υπογράμμισε ότι η πορεία της τράπεζας δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο αλλά αποτέλεσμα μιας στρατηγικής που αποδίδει σταθερά, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις. Τα οικονομικά αποτελέσματα της δείχνουν δυναμική ανάπτυξη τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Η Eurobank έχει ενεργητικό 112,9 δισ., με τα 66 δισ. στην Ελλάδα, τα 29,3δις στην Κύπρο και 14,6 δις στη Βουλγαρία.

Optima Bank: Η Optima Bank αποτελεί ένα εντυπωσιακό growth. Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της, με αύξηση κερδών 29% στα 104,3 εκατ. Σε ανοδική αναθεώρηση της καθοδήγησης κερδοφορίας τρέχουσας χρήσης προχώρησε η διοίκηση ανεβάζοντας τον στόχο καθαρών κερδών σε άνω των 210 εκατ. από 195 εκατ. της αρχικής καθοδήγησης. Η αναθεώρηση ήρθε μετά από ένα δυνατό δεύτερο τρίμηνο, στη διάρκεια του οποίου τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 56,3 εκατ. και η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 27,23%. Ταυτόχρονα, αναθεώρησε ανοδικά τον στόχο πιστωτικής επέκτασης σε 1,3 δισ. Η τράπεζα κάλυψε περίπου το 19% της συνολικής καθαρής πιστωτικής επέκτασης της εγχώριας αγοράς τους τελευταίους δώδεκα μήνες, επί συνολικής αύξησης 8,5 δισ., ενώ μόνο στο δεύτερο τρίμηνο αντιστοιχούσε στο 10% της συνολικής αύξησης των χορηγήσεων.

Euronext Athens: Διπλασιασμό της καθαρής κερδοφορίας το α’ εξάμηνο 2026 πέτυχε η Euronext Athens, με αύξηση μεγέθους και δραστηριότητας για έκτη συνεχόμενη χρονιά και ισχυρή οικονομική επίδοση. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της Euronext Athens στο πρώτο εξάμηνο του 2026 αυξήθηκαν κατά 100% και διαμορφώθηκαν στα 27,0 εκατ. έναντι 13,5 εκατ. το α’ εξάμηνο 2025. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 53.3 εκατ., έναντι 34,0 εκατ. του α’ εξαμήνου 2025, σημειώνοντας αύξηση 56,8%. Η σημαντική αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας, η άντληση κεφαλαίων ύψους 6,1 δισ. και η συμμετοχή των ξένων επενδυτών σε ιστορικά υψηλά επίπεδα επιβεβαιώνουν τον κομβικό ρόλο της αγοράς μας στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Titan: Σε τροχιά ιστορικών υψηλών επιδόσεων διατηρείται η Titan, όπως επιβεβαιώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Η αυξημένη δραστηριότητα στις βασικές αγορές παρουσίας του, σε συνδυασμό με την επιτυχημένη ενσωμάτωση στρατηγικών εξαγορών οδήγησαν τις ενοποιημένες πωλήσεις στο επίπεδο των 1,42 δισ., σημειώνοντας άνοδο 6,9%. Η ισχυρή αυτή επιχειρησιακή δυναμική επέτρεψε στη διοίκηση του Ομίλου να προχωρήσει σε αναβάθμιση των προβλέψεων για το σύνολο του έτους, προσδοκώντας πλέον υψηλή μονοψήφια αύξηση πωλήσεων και ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 153,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 16%.

Lamda: Η LAMDA DEVELOPMENT υπέγραψε οριστικά συμβόλαια αγοραπωλησίας για την πώληση δύο (2) οικοπέδων εντός του έργου στο Ελληνικό, συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης οικοδομήσιμης επιφάνειας 15,7 χιλ. τ.μ. Ειδικότερα, πωλήθηκαν σε θυγατρικές εταιρείες της ολλανδικής Ten Brinke Hellas, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει και η INTRACOM HOLDINGS. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου €41,5 εκ., το οποίο αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα €2.650 ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας.