«Τεκτονικές»…αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι πρέπει να περιλαμβάνει και από πότε - Ενδιαφέρει και τους ασφαλιστές

Ένα εντελώς διαφορετικό φαρμακείο και πολύ πιο ακριβό θα πρέπει να έχουν οι οδηγοί στο αυτοκίνητο τους, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αν και η αρχική προθεσμία επιβολής του μέτρου ήταν η 18η Ιουνίου, αποφασίστηκε να δοθεί παράταση και πλέον οι αλλαγές θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Αυτό που διαφοροποιεί το νέο φαρμακείο είναι ο αριθμός των υλικών που πρέπει να περιλαμβάνει που από 5 προϊόντα με το νόμο που ίσχυε από το 1978 (βαμβάκι, γάζες, λευκοπλάστη, απλούς επιδέσμους και απολυμαντικά τύπου οινοπνεύματος) έχουν αυξηθεί στα 12. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον το κουτί πρέπει να διαθέτει μέχρι και…αλουμινοκουβέρτα.

Με απόφαση του υπουργείου όμως, 50 χρόνια μετά την πρώτη εκείνη απόφαση, οι οδηγοί καλούνται να αναπροσαρμόσουν το φαρμακείο τους, ώστε να είναι έτοιμοι σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης στον δρόμο.

Έτσι, πλέον, πρέπει να έχουν τα παρακάτω:

Το πρόστιμο

Η απόφαση θα τεθεί σε εφαρμογή από το νέο έτος και όλα τα υλικά πρέπει να είναι εντός ημερομηνίας λήξης, σε καλή κατάσταση και να φέρουν σήμανση CE, καθώς εμπίπτουν στον κανονισμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων της ΕΕ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι οδηγοί θα αντιμετωπίζουν κυρώσεις βάσει του ΚΟΚ, με την παράβαση να τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 30 ευρώ. Με τη νέα διάταξη, η ύπαρξη φαρμακείου σε όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα, πλην των δικύκλων, είναι υποχρεωτική.

Παράλληλα, το κουτί πρώτων βοηθειών πρέπει να τοποθετείται σε εύκολα προσβάσιμη θέση και να μην περιέχεται μέσα σε αυτό οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, εκτός από το φαρμακευτικό υλικό. Τέλος, το περιεχόμενο του φαρμακείου θα πρέπει να ανανεώνεται μετά τη λήξη του και να συμπληρώνεται μετά την κατανάλωσή του.