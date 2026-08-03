Σε νέα εποχή οι τράπεζες, η αλήθεια για το «ξεπούλημα» του νερού, ο «πόλεμος» ΠΑΣΟΚ- ΕΛΑΣ, ο Σάντσεθ και οι εγχώριοι υποστηρικτές

Τράπεζες (1): Η τραπεζική αγορά εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο οργανικής ανάπτυξης, μετά από μία φάση ανθεκτικότητας. Τα υψηλά επιτόκια δεν αποτελούν πλέον τον μοναδικό μοχλό κερδοφορίας. Η αύξηση των δανείων, η σταθεροποίηση ή και βελτίωση των επιτοκιακών περιθωρίων, η ισχυρή ανάπτυξη των προμηθειών, η βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού και η υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια δημιουργούν ένα περισσότερο διαφοροποιημένο και διατηρήσιμο μοντέλο παραγωγής κερδών, εν μέσω επιτάχυνσης της πιστωτικής επέκτασης. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αποδεικνύονται ανθεκτικότερα από τις προβλέψεις και εξελίσσονται σε ολοένα σημαντικότερο πυλώνα κερδοφορίας. Στα 2,55 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική κερδοφορία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στο α’ εξάμηνο του 2026, ενώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025 είχαν διαμορφωθεί στο 2,48 δισ. ευρώ.

Τράπεζες (2): Η Eurobank εμφάνισε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 776 εκατ., η Εθνική 661 εκατ., η Πειραιώς 617 εκατ. και η Alpha Bank προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 495,3 εκατ. Οι ξένοι οίκοι αναβαθμίζουν τις τιμές- στόχους. Η JP Morgan δίνει τιμές-στόχους 4,40 ευρώ για τη Eurobank, 4,40 ευρώ για την Alpha Bank και 16 ευρώ για την Εθνική. Η Jefferies δίνει τιμές-στόχους στα 5,10 ευρώ για τη Eurobank, 5 ευρώ για την Alpha Bank και 18,10 ευρώ για την Εθνική. Η Citi δίνει για Eurobank και Εθνική, με τιμές-στόχους 5 ευρώ και 17 ευρώ, αντίστοιχα. Παρά την αποκλιμάκωση των επιτοκίων, η δυναμική των χορηγήσεων εξακολουθεί να στηρίζει τα καθαρά έσοδα από τόκους, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει ισχυρή, χωρίς ενδείξεις επιδείνωσης του πιστωτικού κινδύνου.

ΕΥΔΑΠ- ΕΥΑΘ: Ακούγοντας την αντιπολίτευση δημιουργείται η εικόνα ότι η κακιά κυβέρνηση «ξεπουλάει το νερό» με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή. Η εικόνα όμως είναι τελείως διαφορετική. Το ν/σ έρχεται να λύσει ένα σημαντικό πρόβλημα: Το 50-60% του νερού χάνεται σε διαρροές και απώλειες. Σήμερα, πάνω από 735 φορείς διαχειρίζονται τα ύδατα, ενώ ολόκληροι οικισμοί δεν έχουν νερό. Το νερό θα ιδιωτικοποιηθεί; Ακριβώς το αντίθετο. Ενισχύονται η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ, δηλαδή οι δύο δημόσια ελεγχόμενες εταιρείες κοινής ωφέλειας, και σε περιοχές που τώρα εξυπηρετούνται από ιδιωτικά δίκτυα και πληρώνουν πολλαπλάσια τιμή για το νερό, θα εξυπηρετούνται από την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ. Η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ δεν έρχονται να αντικαταστήσουν τις τοπικές επιχειρήσεις ή τους τοπικούς φορείς. Σε κάθε δήμο θα υπάρχει τμήμα ύδρευσης, ενώ από κάθε δήμο θα ορίζεται ειδικός συντονιστής.

ΕΛΑΣ- ΠΑΣΟΚ: Το άγχος μπορεί να προκαλέσει λάθη. Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα μάλλον «βλέπει» ότι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έχει μάλλον «πιάσει ταβάνι» και αποφάσισαν να επιτεθούν στο ΠΑΣΟΚ με στόχο τους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Πολιτικό λάθος του Αλέξη υποστηρίζουν αρκετοί. Στο ΕΛΑΣ αποφάσισαν να επιτεθούν στο ΠΑΣΟΚ με αιχμή τα χρέη του κόμματος, για να απαντήσει ζητώντας από το ΕΛΑΣ να δημοσιοποιήσει που βρίσκει τα κεφάλαια που καταβάλλει για την πολυδάπανη πολιτική εκστρατεία. Ο πόλεμος ΠΑΣΟΚ- ΕΛΑΣ, χαλάει κάθε σχέδιο των ολιγαρχών που θέλουν την αποδομή του Μητσοτάκη και επιθυμούν έναν ισχυρό αντιπολιτευτικό πόλο ΕΛΑΣ- ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα ίσως δημιουργήσει «στροφή» κάποιων στο ΠΑΣΟΚ προς τη Ν.Δ. Ο ιδιαίτερα σοβαρός Γιάννης Μανιάτης ,επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ εμμέσως πλην σαφώς, κόντρα στην απόφαση του Συνεδρίου για «καμία συνεργασία με τη ΝΔ», επαναφέρει το θέμα των κυβερνητικών συνεργασιών με τη ΝΔ. Η Άννα Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε «εχθρικό» για το ΠΑΣΟΚ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Μεταναστευτικό: Οι εγχώριοι αριστεροί και αριστερίζοντες (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ) είχαν τον Πέδρο Σάντσεθ ως παράδειγμα ηγέτη που υπερασπίζεται το συμφέρον της χώρας του χωρίς υποταγή στους ισχυρούς, με αφορμή τις δηλώσεις του κατά του Τραμπ. Και έρχεται το σκηνικό στη Θέουτα, με τον ίδιο να κάνει λόγο για προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας, ένα σκηνικό που ανατρέπει την εικόνα του ως στιβαρού ηγέτη. Και οι εγχώριοι θαυμαστές τους δεν «έβγαλαν άχνα». Τώρα οι αριστεροί -και μέσω της σιωπής τους- συμπαρίστανται στον Σάντσεθ, όταν δεν έκαναν το ίδιο στην ελληνική κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2020, όταν υπήρχε εισβολή λαθρομεταναστών στον Έβρο. (θυμάστε την «αριστερή ευαισθησία» για την «νεκρή Μαρία».

Alpha Bank: Η Alpha Bank ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 495 εκατ., αυξημένα κατά 6,5%. Η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) διαμορφώθηκε στο 15,5%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή οργανική κερδοφορία του Ομίλου. Ο Βασίλης Ψάλτης σημείωσε ότι η τράπεζα έχει ήδη καλύψει περισσότερο από το μισό της διαδρομής για την επίτευξη των ετήσιων στόχων. Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε στα 2,2 δισ. κατά το πρώτο εξάμηνο. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε στα 39,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 14,3%. Παράλληλα, η συνεργασία με την UniCredit επεκτείνει τη διεθνή παρουσία της τράπεζας. Ήδη, οι κοινές επενδυτικές λύσεις των δύο τραπεζών έχουν προσελκύσει 1,8 δισ. νέων κεφαλαίων, ενώ η συνεργασία έχει οδηγήσει σε κοινές χρηματοδοτήσεις ύψους 250 εκατ. και σε 100 εκατ. εγγυητικές επιστολές.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με σημαντικά κέρδη 3,09% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, κοντά σε υψηλά 17 ετών, ενώ ο Ιούλιος που ήταν ο τέταρτος διαδοχικός μήνας έκλεισε με κέρδη 4,47%. Στο επτάμηνο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2026 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει υψηλά κέρδη 21,71%. Η αγορά βρίσκει στηρίγματα στα θετικά αποτελέσματα που ανακοινώνουν οι εισηγμένες εταιρείες για το πρώτο εξάμηνο του 2026 με αιχμή τις τράπεζες, αποτελέσματα που οδηγούν σε αναβάθμιση των προβλέψεων για το σύνολο του 2026 και δικαιολογούν υψηλότερα επίπεδα τιμών. Την ίδια ώρα το κλίμα στις διεθνείς αγορές βελτιώνεται καθώς ενισχύονται σημαντικά οι μετοχές τους τεχνολογικού κλάδου, παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.569,75 μονάδες (+3,09%). Τεχνικά ο επόμενος ανοδικός στόχος του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη είναι οι 2.620- 2.650 μονάδες, επίπεδα που είχαν καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2009.

ΔΕΗ: Την είσοδο του Ομίλου ΔΕΗ στην αγορά ενέργειας της Πολωνίας, σηματοδοτεί η συμφωνία του Ομίλου ΔΕΗ για την ένταξη στο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 277,3 MW. Η στρατηγική τοποθέτηση στην πολωνική αγορά θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας ενιαίας περιφερειακής πλατφόρμας καθαρής ενέργειας από την Ελλάδα έως την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η επέκταση στην Πολωνία αποτελεί τη φυσική γεωγραφική συνέχεια της ηγετικής θέσης που ήδη κατέχει ο Όμιλος στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, ενώ παράλληλα προωθείται ένα εκτεταμένο επενδυτικό πλάνο και στις άλλες χώρες δραστηριοποίησης, όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Κροατία και η Ουγγαρία. Έως το 2030, το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου θα βρίσκεται εκτός Ελλάδος.