Η Anytime Romania και η BRD απλοποιούν την αγορά ασφάλισης αυτοκινήτου με πλήρως ψηφιακή διαδικασία

Ένα ακόμη βήμα προς την ενοποίηση τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών πραγματοποιείται στη ρουμανική αγορά, καθώς η Anytime Romania και η BRD Groupe Société Générale ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους για την ενσωμάτωση της ασφάλισης αυτοκινήτου στην εφαρμογή mobile banking YOU BRD.

Μέσω της νέας υπηρεσίας, οι πελάτες της BRD μπορούν να λάβουν προσφορά και να εκδώσουν υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων (MTPL/RCA) απευθείας από την εφαρμογή, χωρίς να απαιτείται μετάβαση σε άλλη πλατφόρμα ή φυσική παρουσία σε κατάστημα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται ψηφιακά, επιτρέποντας την άμεση έκδοση του ασφαλιστηρίου μέσα από το περιβάλλον του mobile banking.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης λύσεων embedded insurance, όπου ασφαλιστικά προϊόντα ενσωματώνονται σε ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτερη εξυπηρέτηση στους καταναλωτές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Interamerican Group, Γιάννης Καντώρος, χαρακτήρισε την ασφάλιση αυτοκινήτου ως μία από τις σημαντικότερες καθημερινές ανάγκες των οδηγών, σημειώνοντας ότι η διαδικασία αγοράς της πρέπει να είναι τόσο απλή όσο και η χρήση των σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών.

Όπως ανέφερε, η συνεργασία με την BRD αποδεικνύει ότι η σύμπραξη ενός τραπεζικού οργανισμού με μια ψηφιακή ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να απλοποιήσει σημαντικά την πρόσβαση στην ασφάλιση, ανταποκρινόμενη στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και προσδοκίες των πελατών.

Από την πλευρά της BRD, η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, υπεύθυνη για το Retail Banking, Mădălina Teodorescu, τόνισε ότι η νέα λειτουργία αποτελεί μέρος της στρατηγικής της τράπεζας για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οικοσυστήματος υπηρεσιών. Όπως σημείωσε, η δυνατότητα αγοράς ασφάλισης μέσα από την εφαρμογή YOU BRD επιτρέπει στους πελάτες να καλύπτουν μια βασική ασφαλιστική ανάγκη γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, αξιοποιώντας ένα γνώριμο ψηφιακό περιβάλλον.

Η συνεργασία επιβεβαιώνει τη δυναμική που αποκτά το μοντέλο του embedded insurance στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς ολοένα και περισσότερες τράπεζες ενσωματώνουν ασφαλιστικές υπηρεσίες στις ψηφιακές πλατφόρμες τους. Στόχος είναι η απλοποίηση της εμπειρίας του πελάτη, η μείωση των βημάτων που απαιτούνται για την αγορά ενός ασφαλιστικού προϊόντος και η ενίσχυση της αξίας που προσφέρουν οι εφαρμογές mobile banking.

Για την Anytime Romania, η νέα συνεργασία αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην επέκταση του ψηφιακού μοντέλου διανομής της, ενώ για την BRD ενισχύει τη στρατηγική της να εξελίξει την εφαρμογή YOU BRD σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα καθημερινών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συνδυάζοντας τραπεζικές και ασφαλιστικές λύσεις σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.