Ανδρέας Καρταπάνης (ΥΓΕΙΑ): «Η νέα εποχή του “ΥΓΕΙΑ” χτίζεται με συνεργασία, τεχνολογία και τον ασθενή στο επίκεντρο»

Ανδρέας Καρταπάνης, Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του «ΥΓΕΙΑ»

Συνέντευξη στον Κωστή Σπύρου στο περιοδικό Health Next Generation (Τεύχος 33) που κυκλοφορεί

Με ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα, τεχνολογίες αιχμής, ισχυρές συνεργασίες με την ασφαλιστική αγορά, το «ΥΓΕΙΑ», ένα ενιαίο νοσηλευτικό συγκρότημα άνω των 800 κλινών, εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ανδρέας Καρταπάνης, περιγράφει το μοντέλο που θα διαμορφώσει την ιδιωτική υγεία την επόμενη δεκαετία, ζητεί ένα σταθερό και βιώσιμο σύστημα χρηματοδότησης και τονίζει ότι οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να μειώσουν τις αναμονές και να αναβαθμίσουν την περίθαλψη.

Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι περίπου το 80% των ασθενών του ομίλου εξυπηρετείται μέσω ιδιωτικών ασφαλιστηρίων και εξηγεί πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη, η πρόληψη και η εξατομικευμένη Ιατρική αλλάζουν ήδη τον χάρτη της υγείας.

-Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχής πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Πιστεύετε ότι ο ιδιωτικός τομέας λειτουργεί ως αναγκαίος συμπληρωματικός πυλώνας ή θεωρείτε ότι το κράτος στηρίζεται υπερβολικά στις ιδιωτικές δομές για να καλύψει τις αδυναμίες του ΕΣΥ;

Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας Υγείας αποτελούν δύο συμπληρωματικούς πυλώνες ενός σύγχρονου συστήματος υγείας. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά το ΕΣΥ καθιστούν αναγκαία τη συνεργασία με τις ιδιωτικές δομές υγείας. Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα δεν είναι να υποκαταστήσει το δημόσιο σύστημα, αλλά να συμβάλει με την τεχνογνωσία, τις υποδομές και την τεχνολογία του στην ενίσχυση της συνολικής δυναμικότητας του συστήματος υγείας, πάντα με επίκεντρο τον ασθενή.

Πιστεύω ότι η επόμενη ημέρα της υγείας απαιτεί ένα μοντέλο συνεργασίας, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα εργάζονται προς έναν κοινό στόχο, την παροχή ασφαλέστερων, ποιοτικότερων και πιο προσβάσιμων υπηρεσιών υγείας για τους πολίτες.

-Δεκαπέντε περίπου χρόνια μετά την επιβολή του clawback και του rebate, εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους παρόχους υγείας. Πόσο επιβαρύνουν σήμερα τη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα του «ΥΓΕΙΑ» και ποια θα ήταν η ιδανική λύση για την επόμενη ημέρα;

Παρά τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, το clawback και το rebate εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική επιβάρυνση για τους παρόχους υγείας. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που περιορίζει τη δυνατότητα επενδύσεων σε νέες υποδομές, τεχνολογίες και ανθρώπινο δυναμικό. Η επόμενη ημέρα απαιτεί ένα πιο βιώσιμο και προβλέψιμο σύστημα χρηματοδότησης, που θα συνδυάζει τον έλεγχο της δαπάνης με την ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

-Σε ένα περιβάλλον υψηλού λειτουργικού κόστους, αυξημένων ρυθμιστικών βαρών και συνεχών οικονομικών πιέσεων, ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο που επιτρέπει στο «ΥΓΕΙΑ» όχι μόνο να παραμένει ισχυρό, αλλά και να συνεχίζει να επενδύει;

Η ανθεκτικότητα και η ανάπτυξη του «ΥΓΕΙΑ» βασίζονται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, που συνδυάζει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα με τη διαρκή επένδυση στην ποιότητα. Επενδύουμε συστηματικά σε σύγχρονες υποδομές, προηγμένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, διασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των ασθενών και των συνεργατών μας.

-Η συζήτηση για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Υγεία επανέρχεται διαρκώς στο προσκήνιο. Ποιες μορφές συνεργασίας θεωρείτε ότι μπορούν να αποδώσουν πραγματικά οφέλη για τους ασθενείς και το σύστημα υγείας;

Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική προστιθέμενη αξία όταν σχεδιάζονται με σαφείς στόχους και με γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών. Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, των υποδομών και των δυνατοτήτων του ιδιωτικού τομέα μπορεί να συμβάλει στην ταχύτερη πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες, στη μείωση των χρόνων αναμονής και στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

-Αν κοιτάξετε την αγορά Υγείας πέντε ή δέκα χρόνια μπροστά, πώς φαντάζεστε τον ρόλο των ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα; Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις, αλλά και οι σημαντικότερες ευκαιρίες που διαβλέπετε;

Η Υγεία βρίσκεται σε μια περίοδο βαθιάς μεταμόρφωσης. Τα επόμενα χρόνια, τα ιδιωτικά νοσοκομεία θα κληθούν να διαδραματίσουν ακόμη πιο ενεργό ρόλο, όχι μόνο στην παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών, αλλά και στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση, στην εξατομικευμένη Ιατρική και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Η μεγαλύτερη πρόκληση θα είναι η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας και στη βιωσιμότητα του συστήματος. Παράλληλα, όμως, δημιουργούνται σημαντικές ευκαιρίες μέσα από την ψηφιακή υγεία, την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Ιατρική ακριβείας και τον ιατρικό τουρισμό.

Το «ΥΓΕΙΑ», με τη μακρά ιστορία του, τις υποδομές του και το επιστημονικό του δυναμικό, έχει ως στόχο να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί σε αυτή τη νέα εποχή της Υγείας.

-Οι ασφαλιστικές εταιρείες αποτελούν πλέον βασικό εταίρο για τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Πώς εξελίσσεται η σχέση αυτή και ποιο είναι σήμερα το ποσοστό των ασθενών του ομίλου που εξυπηρετούνται μέσω ιδιωτικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων;

Η σχέση μεταξύ ιδιωτικών νοσοκομείων και ασφαλιστικών εταιρειών εξελίσσεται διαρκώς και μετατρέπεται από μια σχέση απλής συνεργασίας σε μια στρατηγική σύμπραξη με κοινό στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του ασφαλισμένου. Οι πολίτες αναζητούν πλέον ολοκληρωμένες λύσεις υγείας που συνδυάζουν ποιότητα, ασφάλεια, άμεση πρόσβαση και διαφάνεια. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και τη διεύρυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Σήμερα, περίπου το 60% των ασθενών του ομίλου εξυπηρετείται μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών συμβολαίων. Θέλω εδώ να σημειώσω ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να προσαρμόζονται γρήγορα στις εξελίξεις της ιατρικής τεχνολογίας και των ιατρικών πρωτοκόλλων, αναγνωρίζοντας ότι οι εξελίξεις αυτές αυξάνουν το κόστος, ωστόσο δημιουργού πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα στη γρήγορη και άμεση αποκατάσταση της υγείας τω ασθενών.

-Η εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί έντονα τόσο την ασφαλιστική αγορά όσο και τους παρόχους υγείας. Πιστεύετε ότι μπορεί να συμβάλει στον εξορθολογισμό των δαπανών χωρίς να επηρεάσει την ποιότητα της ιατρικής φροντίδας;

Η εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας. Όταν βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και επικαιροποιούνται τακτικά, μπορούν να συμβάλουν στον εξορθολογισμό των δαπανών χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα της φροντίδας. Αντιθέτως, συμβάλλουν στην παροχή πιο ασφαλών, ομοιογενών και τεκμηριωμένων υπηρεσιών προς όφελος των ασθενών.

-Ο χώρος της Υγείας μετασχηματίζεται ραγδαία μέσα από την τεχνολογία, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Σε ποιους τομείς το «ΥΓΕΙΑ» επενδύει σήμερα, ώστε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων;

Η τεχνολογία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το «ΥΓΕΙΑ». Επενδύουμε συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και στην εγκατάσταση πρωτοποριακού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το νέο PET/CT Biograph Trinion και ο αξονικός τομογράφος φωτονίων NAEOTOM Alpha.Pro, τα οποία εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο «ΥΓΕΙΑ», επιβεβαιώνοντας τον πρωτοποριακό ρόλο του «ΥΓΕΙΑ» στην υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής. Οι επενδύσεις αυτές αναβαθμίζουν ουσιαστικά τις διαγνωστικές δυνατότητες και συμβάλλουν στην παροχή εξατομικευμένης και αποτελεσματικής φροντίδας προς όφελος των ασθενών.

-Πέρα από την παροχή υπηρεσιών υγείας, ποιο θεωρείτε ότι είναι το ευρύτερο αποτύπωμα του «ΥΓΕΙΑ» στην ελληνική κοινωνία και οικονομία; Πώς μετριέται αυτή η προστιθέμενη αξία;

Ο ρόλος ενός σύγχρονου οργανισμού υγείας δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Ένα νοσοκομείο αποτελεί έναν οργανισμό με σημαντικό κοινωνικό, επιστημονικό και οικονομικό αποτύπωμα. Το «ΥΓΕΙΑ», εδώ και πέντε δεκαετίες, συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη του συστήματος υγείας της χώρας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, επενδύοντας στην καινοτομία, στη συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και την υιοθέτηση διεθνών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας. Παράλληλα, μέσα από τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τη στήριξη της πρόληψης και την πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές, το «ΥΓΕΙΑ» επιδιώκει να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Η πραγματική αξία ενός οργανισμού υγείας δεν αποτυπώνεται μόνο σε οικονομικούς δείκτες. Μετριέται κυρίως στην εμπιστοσύνη των ασθενών, στην ποιότητα των αποτελεσμάτων, στην επιστημονική του συνεισφορά και τη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης παροχής των υπηρεσιών του.

-Έχετε ανακοινώσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών του «ΥΓΕΙΑ». Ποια είναι τα σημαντικότερα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και πώς θα αλλάξουν την εμπειρία και την ποιότητα φροντίδας των ασθενών τα επόμενα χρόνια;

Το «ΥΓΕΙΑ» αποτελεί σε ένα ενιαίο, υπερσύγχρονο νοσηλευτικό συγκρότημα, το μεγαλύτερο της Ελλάδας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, με δυναμικότητα άνω των 800 κλινών και δυνατότητα ολιστικής κάλυψης των αναγκών υγείας σε όλα τα στάδια της ζωής, από την προγεννητική περίοδο και τη γέννηση έως την ενήλικη ζωή.

Η νέα ενιαία αρχιτεκτονική ταυτότητα και η συνολική αναβάθμιση των υποδομών αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του «ΥΓΕΙΑ» για ποιότητα, ασφάλεια, αξιοπιστία και ανθρωποκεντρική φροντίδα. Με τεχνολογίες αιχμής, κορυφαίους επιστήμονες και λειτουργική σχεδίαση, το νέο συγκρότημα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υγείας, ικανό να ανταποκριθεί σε κάθε ιατρική ανάγκη και να διασφαλίσει την εμπιστοσύνη των ασθενών και των οικογενειών τους.

Σήμερα, το «ΥΓΕΙΑ» παρουσιάζεται ισχυρότερο από ποτέ, με ενισχυμένες υποδομές, εκτεταμένο δίκτυο κορυφαίων επαγγελματιών υγείας και λειτουργίες που καλύπτουν ολοκληρωμένα την πρόληψη, τη διάγνωση και την εξειδικευμένη θεραπεία. Η νέα εποχή του «ΥΓΕΙΑ» δεν είναι απλώς μια μετεξέλιξη, είναι η επιβεβαίωση της διαχρονικής του αποστολής, να πρωτοπορεί, να επενδύει στο μέλλον και να προσφέρει υψηλής ποιότητας φροντίδα.

-Το «ΥΓΕΙΑ» διαθέτει κλινικές που έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ως Κέντρα Αριστείας και Κέντρα Αναφοράς. Για τον μέσο ασθενή, πώς μεταφράζεται πρακτικά αυτή η διεθνής αναγνώριση; Πώς επηρεάζει τις θεραπευτικές επιλογές και τα αποτελέσματα της νοσηλείας;

Οι διεθνείς αναγνωρίσεις και πιστοποιήσεις αποτελούν για εμάς μια ουσιαστική επιβεβαίωση της καθημερινής μας δέσμευσης στην ποιότητα και την ασφάλεια της φροντίδας. Για τον ασθενή, ένα Κέντρο Αριστείας ή ένα Κέντρο Αναφοράς δεν αποτελεί απλώς έναν τίτλο. Σημαίνει ότι έχει πρόσβαση σε οργανωμένες ιατρικές ομάδες, εξειδικευμένη γνώση, σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις και διαδικασίες που ακολουθούν διεθνή πρότυπα.

Το «ΥΓΕΙΑ» αποτελεί το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που έλαβε τη διαπίστευση του διεθνούς οργανισμού Joint Commission International (JCI) το 2010 και τη διατηρεί αδιάλειπτα έως σήμερα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευσή του στην ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, οι πιστοποιήσεις ISO που εφαρμόζονται σε κρίσιμους τομείς της λειτουργίας του ενισχύουν περαιτέρω το υψηλό επίπεδο οργάνωσης και αξιοπιστίας.

-Η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο ιατρικού τουρισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη; Ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το «ΥΓΕΙΑ» σε αυτήν την προσπάθεια;

Η Ελλάδα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε σημαντικό προορισμό ιατρικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή. Το υψηλό επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών, το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, οι σύγχρονες υποδομές και η δυνατότητα ολιστικής κάλυψης των αναγκών υγείας σε όλα τα στάδια της ζωής αποτελούν ισχυρά πλεονεκτήματα. Το «ΥΓΕΙΑ», με την πολυετή εμπειρία του, το διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό του δυναμικό, τις προηγμένες υποδομές και τις πιστοποιήσεις ποιότητας που διαθέτει, μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια.

-Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του κλάδου είναι η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Πόσο δύσκολο είναι σήμερα να προσελκύσετε και να διατηρήσετε κορυφαίους γιατρούς και νοσηλευτές στην Ελλάδα;

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο κάθε οργανισμού υγείας. Η προσέλκυση και διατήρηση κορυφαίων επαγγελματιών υγείας αποτελεί μια διεθνή πρόκληση. Για τον λόγο αυτόν, στο «ΥΓΕΙΑ» επενδύουμε στη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος που προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης, συνεχή εκπαίδευση και πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογίες και επιστημονικές συνεργασίες.

Η ποιότητα της φροντίδας που προσφέρουμε στους ασθενείς ξεκινά από τους ανθρώπους μας. Η δημιουργία μιας κουλτούρας συνεργασίας, επιστημονικής αριστείας και σεβασμού αποτελεί βασική προτεραιότητά μας.

-Αν είχατε τη δυνατότητα να αλλάξετε άμεσα μία μόνο πολιτική στον χώρο της Υγείας, ποια θα ήταν αυτή και γιατί;

Εάν έπρεπε να επιλέξω μία μόνο προτεραιότητα, αυτή θα ήταν η διαμόρφωση ενός σταθερού, προβλέψιμου και μακροπρόθεσμα βιώσιμου πλαισίου χρηματοδότησης για την Υγεία. Ένα σταθερό πλαίσιο θα επέτρεπε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, να προγραμματίζουν καλύτερα τις επενδύσεις τους, να ενισχύουν τις υποδομές τους και να επικεντρώνονται ακόμη περισσότερο στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Η βιωσιμότητα του συστήματος υγείας αποτελεί κοινή ευθύνη και προϋπόθεση για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες μιας κοινωνίας που αλλάζει.

-Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε τόσο στους ασθενείς όσο και στους φορείς που χαράσσουν πολιτική Υγείας για την επόμενη δεκαετία;

Η επόμενη δεκαετία θα είναι μια περίοδος σημαντικών αλλαγών στην Υγεία. Η τεχνολογία, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η πρόληψη και η εξατομικευμένη Ιατρική θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την υγειονομική φροντίδα. Όμως, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις, ο βασικός πυρήνας της Υγείας παραμένει ο άνθρωπος. Ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο κάθε απόφασης και κάθε πολιτικής.

Το μήνυμά μας είναι ότι μέσα από τη συνεργασία, τη γνώση, την καινοτομία και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο σύγχρονο, ανθεκτικό και αποτελεσματικό σύστημα υγείας.

Για το «ΥΓΕΙΑ», η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή, να συνεχίσουμε να επενδύουμε, να εξελισσόμαστε διαρκώς και να προσφέρουμε φροντίδα υψηλού επιπέδου με ασφάλεια, αξιοπιστία και σεβασμό προς τον άνθρωπο.