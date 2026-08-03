Δωρεά δύο απινιδωτών στο Λιμεναρχείο Μυκόνου από το Ίδρυμα ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ

Σε μία σημαντική δωρεά δύο απινιδιωτών προς το Λιμεναρχείο Μυκόνου προχώρησε η πρόεδρος και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), Ιουλία Τσέτη, μέσω του Ιδρύματος ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ. Η δωρεά πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, προς το Λιμεναρχείο Μυκόνου, παρουσία του Λιμενάρχη κ. Νικολάου Ζυγούρη.

Στα λιμάνια της Μυκόνου – στο νέο λιμάνι στον Τούρλο αλλά και στο παλιό λιμάνι- διακινούνται ετησίως πάνω από 2,1 εκατομμύρια επιβάτες ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας. Η Ιουλία Τσέτη, στη σύντομη ομιλία της, αναφέρθηκε στην ανάγκη όλοι οι ταξιδιώτες που μετακινούνται από και προς το νησί να νοιώθουν ασφαλείς και η δωρεά αυτή, υπογραμμίζει ακριβώς το αίσθημα ασφάλειας προς τη δημόσια υγεία.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας της, απευθυνόμενη προς τους λιμενικούς, υπογράμμισε ότι συναισθάνεται τα κοινωνικά αδιέξοδα της εποχής μας, αλλά και τον καθημερινό αγώνα τους, που με αλτρουισμό και αίσθημα ευθύνης στηρίζουν τους ταξιδιώτες και την ασφάλεια του νησιού που αποτελεί διεθνή ταξιδιωτικό προορισμό. Η πρόεδρος του ΟΦΕΤ, τόνισε πώς μέσα από το ίδρυμα ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ, θα συνεχίσει να στηρίζει περιοχές που έχουν ανάγκη, ευάλωτους πληθυσμούς και φυσικά τη δημόσια υγεία.

Να σημειώσουμε ότι η νέα αυτή δωρεά απινιδωτών, έρχεται ως συνέχεια της μεγάλης και συμβολικής δωρεάς των 106 απινιδωτών προς όλες τις σχολές του ΕΚΠΑ, που είχε ανακοινώσει η πρόεδρος του ΟΦΕΤ και Επίτιμη Δρ Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ και του παν. Πατρών στις 10 Ιουνίου 2026, στη μνήμη στη μνήμη της Καθηγήτριας Φαρμακολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ Ιωάννας Ανδρεάδου.

Η δωρεά των106 αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (AED) και ισάριθμων κιτ πρώτων βοηθειών, τα οποία εγκαταστάθηκαν ήδη σε στις σχολές του ΕΚΠΑ στην Αττική και την Εύβοια, ενισχύουν ουσιαστικά την ασφάλεια φοιτητών, ακαδημαϊκού προσωπικού και επισκεπτών.

Σχετικά με το Ίδρυμα ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ

Το ίδρυμα Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ Επιστημονικής Έρευνας και Πολιτισμού, δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2017 στη μνήμη του Κλέωνα Τσέτη, από τις κόρες του Ιουλία και Ειρήνη Τσέτη, αντλώντας έμπνευση από τις αρχές και τις αξίες που εκείνος εμφύσησε στον Όμιλο από τα πρώτα του βήματα.

Κύριες δράσεις της ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ, αποτελούν:

-Η στήριξη Νέων Επιστημόνων & Ανάσχεση του brain-drain, μέσα από γενναίες υποτροφίες που έχει προσφέρει το Ίδρυμα σε φοιτητές και ερευνητές,

-Η ενίσχυση Πανεπιστημίων & Ερευνητικών Ιδρυμάτων

-Οι γέφυρες συνεργασίας: Βιομηχανία & Ακαδημαϊκή Κοινότητα.