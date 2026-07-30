Η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των πρώτων υλών, η Πειραιώς «επενδύει» στην Εθνική Ασφαλιστική, το μεγάλο deal του OTE με το ΝΑΤΟ και η προειδοποίηση της Fitch για τις αγορές

Metlen(1): Η Metlen και ο κ. Ε. Μυτιληναίος, για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί, τοποθετούν την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των κρίσιμων πρώτων υλών και σύμφωνα με τον CEO της εταιρείας αποτελεί ορόσημο για την ελληνική βιομηχανία και την Ευρώπη. Η Metlen ανακοίνωσε τη σύναψη μακροπρόθεσμης συμφωνίας για την προμήθεια περίπου 25% της ετήσιας παραγωγής γαλλίου από την υπό σχεδιασμό μονάδα παραγωγής της στην Ελλάδα. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική εμπορική συμφωνία προμήθειας γαλλίου μεταξύ ενός ευρωπαϊκού παραγωγού και μιας κορυφαίας αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας. Οι όροι της συμφωνίας είναι εμπιστευτικοί. Ποια μπορεί να είναι η «κρυφή» αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας με την οποία έκανε deal η Metlen;

Metlen(2): Οι μεγαλύτεροι καταναλωτές του μετάλλου είναι οι NVIDIA, Broadcom, Apple και Texas Instruments. Επίσης, εάν αναλογιστούμε ότι το μέταλλο χρησιμοποιείται στα data centers και στους server, ίσως το deal έγινε με την Microsoft. Κεντρικό στοιχείο της επενδυτικής ιστορίας της Metlen αποτελεί πλέον το γάλλιο, ένα από τα πλέον κρίσιμα μέταλλα για τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας. Η εμπορική μονάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2027, με παραγωγική δυναμικότητα περίπου 50 τόνων ετησίως. Ενώ η διοίκηση είχε εκτιμήσει ότι το έργο θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 40 εκατ. EBITDA ετησίως, με τιμή γαλλίου 1.000 δολάρια ανά κιλό, η BofA θεωρεί ότι οι σημερινές συνθήκες της αγοράς οδηγούν σε πολύ υψηλότερη αξία.

Πειραιώς: Για τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα που παρουσίασε η Πειραιώς στο εξάμηνο και το ρεκόρ κερδοφορίας διαβάσατε στο χθεσινό αναλυτικό ρεπορτάζ του «Ν». Εμείς θα επικεντρώσουμε στην πιστωτική επέκταση και στην Εθνική Ασφαλιστική. Η Διοίκηση της τράπεζας εκτιμά ότι είναι εφικτός ο στόχος για καθαρή πιστωτική επέκταση 3 δισ. ευρώ φέτος. Στο εξάμηνο η καθαρή πιστωτική επέκταση έφτασε στο 1,8 δισ. ευρώ -στα 39 δις ευρώ το δανειακό χαρτοφυλάκιο-, υποστηριζόμενη από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Χαρακτηριστική είναι η ανάκαμψη των στεγαστικών δανείων με 100 εκατ. ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση στο 6μηνο και αύξηση νέων δανείων κατά 65% σε ετήσια βάση. Όσον αφορά την Εθνική Ασφαλιστική, η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από την Εθνική Ασφαλιστική διαμορφώθηκε στα 424 εκατ. στο εξάμηνο, αυξημένη κατά 7% ετησίως.

Εθνική Ασφαλιστική: Η διοίκηση της της Πειραιώς έχει θέσει στόχο η Εθνική Ασφαλιστική, από τον ερχόμενο Ιανουάριο ,να αποτελεί τη μονάδα ανάπτυξης (product factory) ασφαλιστικών προϊόντων του δικτύου της Πειραιώς. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί περαιτέρω η συνεισφορά των μη τραπεζικών δραστηριοτήτων στα συνολικά έσοδα. Την ικανοποίησή της για την πρόοδο για μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματος, εξέφρασε ο CEO της τράπεζας Χρ. Μεγάλου.

Πρόκειται για μία εξέλιξη ευθέως συνδεδεμένη με την Εθνική Ασφαλιστική, τα αποτελέσματα της οποίας πλέον ενοποιούνται. Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε ο ίδιος, οι προμήθειες από το bancassurance διατήρησαν την εξαιρετική τους δυναμική, με τη συνεισφορά της ασφαλιστικής να ανέρχεται σε 66 εκατ. στο α΄ εξάμηνο, υπερβαίνοντας την αναλογία του ετήσιου στόχου 110 εκατ.

Μάλιστα σημείωσε χαρακτηριστικά: «βρισκόμαστε κοντά στο management της εταιρείας, με στόχο την ανάληψη νέων στρατηγικών πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση πρόσθετων ευκαιριών ανάπτυξης».

ΟΤΕ (1): Ο ΟΤΕ κέρδισε την πρώτη σύμβαση για data center με το ΝΑΤΟ, αξίας 45 εκατ. ευρώ, όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Κώστας Νεμπής, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές. Ο όμιλος επεκτείνει τη δραστηριότητά του και σε οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Όπως ανέφερε, ο OΤΕ συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία του σε τομείς υψηλής ανάπτυξης, όπως το cloud, η κυβερνοασφάλεια και η τεχνητή νοημοσύνη. Στο μέτωπο των τηλεπικοινωνιών, ο κ. Νέμπης αναγνώρισε ότι υπάρχει πίεση από τη ΔΕΗ ιδιαίτερα μετά και τη σύμπραξη με τη Vodafone για το FTTH, ωστόσο τόνισε ότι δεν έχει διαπιστωθεί επιβράδυνση στη χρήση του δικτύου FTTH του ΟΤΕ από τη Vodafone.

ΟΤΕ(2): Ισχυρή κερδοφορία στα €283,2 εκατ. στο α’ εξάμηνο 2026 για τον ΟΤΕ. Ρεκόρ στις προσθήκες συνδρομητών FTTH και κινητής. Ισχυρή και σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένη με τις προσδοκίες χαρακτηρίζει η NBG Securities την εικόνα του ΟΤΕ στο β’ τρίμηνο του 2026, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη της λειτουργικής κερδοφορίας επιταχύνθηκε, ενώ η διοίκηση επανέλαβε τους στόχους για το σύνολο της χρήσης. Τα έσοδα του ΟΤΕ διαμορφώθηκαν στα 855,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα οριακά κατά 0,1% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 79%, στα 145 εκατ. ευρώ. Η μεγάλη άνοδος αποδίδεται κυρίως στην αποενοποίηση της Telekom Romania Mobile, η οποία είχε επιβαρύνει τα αποτελέσματα της αντίστοιχης περυσινής περιόδου με ζημιές 48 εκατ.

Αγορές-Fitch: Η Fitch προειδοποιεί: Μια διόρθωση στην αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης απειλεί τις παγκόσμιες αγορές, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες ότι οι ραγδαία αυξανόμενες αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο και οι πρωτοφανείς δαπάνες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να προηγούνται των αβέβαιων μελλοντικών αποδόσεων. Σύμφωνα με την έκθεση, ο κυκλικά προσαρμοσμένος δείκτης τιμής προς κέρδη (CAPE) του αμερικανικού δείκτη S&P 500 έχει προσεγγίσει τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της "φούσκας" των εταιρειών διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Παράλληλα, η έκδοση εταιρικών ομολόγων στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 26% το πρώτο εξάμηνο του 2026, κυρίως λόγω της άντλησης κεφαλαίων για επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Τράπεζες: Ισχυρό β’ τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες, έρχονται αναβαθμίσεις, σημειώνει η JP Morgan. Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, οι βασικοί μοχλοί της ανόδου θα είναι η ισχυρή πιστωτική επέκταση, η ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους και η συνεχιζόμενη αύξηση των εσόδων από προμήθειες. Η JPMorgan διατηρεί σύσταση Overweight και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με τιμές-στόχους στα 10,20 ευρώ για την Πειραιώς, 16 ευρώ για την Εθνική, ενώ τοποθετεί στα 4,40 ευρώ τις τιμές-στόχους τόσο για τη Eurobank όσο και για την Alpha Bank. Ο οίκος εκτιμά ότι, παρά την αποκλιμάκωση των επιτοκίων, η δυναμική των χορηγήσεων εξακολουθεί να στηρίζει τα καθαρά έσοδα από τόκους, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει ισχυρή, χωρίς ενδείξεις επιδείνωσης του πιστωτικού κινδύνου.

Safe Bulkers: Εντυπωσιακή βελτίωση στα οικονομικά της μεγέθη κατέγραψε η Safe Bulkers, η οποία είναι εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο και στο NYSE κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά ξηρού φορτίου. Τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 35,2 εκατομμύρια δολάρια, μέγεθος πολλαπλάσιο σε σύγκριση με τα 1,7 εκατομμύρια δολάρια που είχαν καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ως άμεσο αποτέλεσμα της κερδοφορίας και της ταμειακής ευρωστίας, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του τριμηνιαίου μερίσματος στα 7,5 σεντς ανά κοινή μετοχή. Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου 2026, η συνολική εικόνα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Τα καθαρά κέρδη του εξαμήνου ανήλθαν σε 57,4 εκατομμύρια δολάρια (έναντι 8,9 εκατομμυρίων στο α' εξάμηνο του 2025), ενώ τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 24%, φθάνοντας τα 161,9 εκατομμύρια δολάρια.