Generali: Ασφάλεια αυτοκινήτου και φύγαμε για 3 μαγευτικά road trips στην Ελλάδα

Οι πλέον έμπειροι ταξιδιώτες και ταξιδιώτισσες θα σας πουν ότι για να σας μείνει πραγματικά αξέχαστο ένα οδικό ταξίδι, η ασφάλεια αυτοκινήτου είναι ο πλέον απαραίτητος συνοδηγός σας!

Takeaways

Ένα road trip προσφέρει σε εκείνους και εκείνες που θα το τολμήσουν, παράθυρο σε ένα μαγευτικό και εναλλασσόμενο τοπίο, με έναν τρόπο που κανένα αεροπλάνο ή πλοίο δεν θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί.

Εντούτοις, η οδήγηση απαιτεί υψηλό επίπεδο εγρήγορσης από τον ή την οδηγό και ένα όχημα προετοιμασμένο για ποικίλα και απαιτητικά περιβάλλοντα.

Μία ολοκληρωμένη ασφάλεια αυτοκινήτου είναι ο πλέον απαραίτητος συνοδηγός σας και θα πρέπει να περιλαμβάνει Οδική Βοήθεια, κάλυψη για Θραύση Κρυστάλλων καθώς και κάλυψη από Φυσικά Φαινόμενα.

Για όσους και όσες αγαπούν την οδήγηση, το συναίσθημα είναι οικείο: Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τα ταξίδια με αυτοκίνητο και τη «μαγεία» του δρόμου που ανοίγεται μπροστά τους. Τη στιγμή που οι αποσκευές φορτώνονται στο πορτμπαγκάζ, το GPS ενεργοποιείται και η αγαπημένη λίστα τραγουδιών ξεκινάει να παίζει, ένα κύμα ελευθερίας και προσμονής για νέες εξερευνήσεις και εμπειρίες κατακλύζει οδηγούς και επιβάτες.

Και παρόλο που η χώρα μας είναι παγκοσμίως γνωστή για τα ηλιόλουστα νησιά της και τα καταγάλανα νερά της, οι ηπειρωτικές διαδρομές της είναι εξίσου γοητευτικές. Από τους αγέρωχους πέτρινους πύργους της Πελοποννήσου μέχρι τις αλπικές, συννεφιασμένες κορυφές της Ηπείρου και τους ανοιχτούς ορίζοντες της Θράκης, ένα road trip προσφέρει σε εκείνους και εκείνες που θα το τολμήσουν παράθυρο σε ένα μαγευτικό και εναλλασσόμενο τοπίο, με έναν τρόπο που κανένα αεροπλάνο ή πλοίο δεν θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί.

Εάν το αποφασίσατε, λοιπόν, οι πλέον έμπειροι ταξιδιώτες και ταξιδιώτισσες θα σας πουν ότι για να σας μείνει πραγματικά αξέχαστο ένα οδικό ταξίδι, ο καλός προγραμματισμός επιβάλλεται. Διότι, παρά το γεγονός ότι οι επαρχιακοί αυτοκινητόδρομοι, τα τραχιά ορεινά περάσματα και οι παράκτιες κυκλικές διαδρομές είναι εκπληκτικά όμορφες, το οδικό δίκτυο μπορεί επίσης να «κρύβει» εκπλήξεις. Ομοίως, ο καιρός, εν μέρει και υπό την επήρεια της κλιματικής αλλαγής, γίνεται ολοένα και συχνότερα απρόβλεπτος, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να έρχονται αντιμέτωποι με ξαφνικές καταιγίδες, πλημμύρες ή απότομες χαλαζοπτώσεις ακόμη και στην καρδιά του καλοκαιριού.

Στο πλαίσιο αυτό, η ασφάλεια αυτοκινήτου είναι ο πλέον απαραίτητος συνοδηγός σας, προκειμένου να είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε κάθε πιθανή πρόκληση. Επιβεβαιώστε ότι η ασφάλεια του αυτοκινήτου σας είναι ενεργή, καθώς και τις καλύψεις που περιλαμβάνει, και φύγαμε για 3 μαγευτικά road trips στην Ελλάδα.

#1 Μέχρι «το τέλος του κόσμου» στη Μάνη

Η χερσόνησος της Μάνης είναι ο απόλυτος προορισμός για εκείνους και εκείνες που αναζητούν την εμπειρία της οδήγησης σε ένα τοπίο με τραχιά βράχια, βαθιά γαλάζια θάλασσα και έντονη ιστορία. Με αφετηρία την Καλαμάτα και τους χρυσοπράσινους ελαιώνες της, θα δείτε γρήγορα το ανάγλυφο να μεταμορφώνεται δραματικά σε έναν στενό αυτοκινητόδρομο που λούζεται στο φως, καθώς ξετυλίγεται σε μια απόκρημνη πλαγιά.

Οδηγείστε νότια προς την Καρδαμύλη και τη Στούπα, αφήνοντας να σας πλαισιώσουν από αριστερά ο επιβλητικός Ταΰγετος, και από δεξιά ο αστραφτερός Μεσσηνιακός Κόλπος. Νοτιότερα, βρίσκεται η Αρεόπολη, η ιστορική πύλη προς τη Μέσα Μάνη, όπου τα πλακόστρωτα σοκάκια και τα οχυρωμένα πέτρινα πυργόσπιτα κρύβουν ιστορίες βεντέτας, αιματηρών αντεκδικήσεων και επαναστατικής ανυπακοής.

Συνεχίστε προς τον Γερολιμένα και καταλήξτε στον οικισμό Κοκκινόγεια, όπου η οδήγηση θα δώσει τη θέση της στο περπάτημα. Περιηγηθείτε ανάμεσα σε αρχαίους ναούς και ψηφιδωτά μέχρι να φτάσετε στο Ακρωτήριο Ταίναρο, όπου «κρυμμένος» σε έναν εντυπωσιακό βραχώδη κόλπο, βρίσκεται ένας επιβλητικός φάρος δεκαπέντε μέτρων. Πρόκειται για το νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας και, κατά την ελληνική μυθολογία, για μία από τις πύλες του Κάτω Κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι πλησιάζοντας, είναι πιθανό να νιώσετε ότι φτάσατε στο τέλος του κόσμου! Σταματήστε και απολαύστε την πανοραμική θέα στη Μεσόγειο, θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη σας.

#2 Περιήγηση στην «καρδιά» της Ηπείρου στα Ζαγοροχώρια

Για όσους και όσες προτιμούν τον καθαρό αέρα του βουνού, το ταξίδι με αυτοκίνητο στην καρδιά της Ηπείρου αποτελεί μία μοναδική εμπειρία. Ξεκινήστε από τα Γιάννενα, στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας, «αυτής που τρέφει τους πάντες». Αφού εξερευνήσετε το κάστρο, την οχυρωμένη παλιά πόλη των Ιωαννίνων από την εποχή του Βυζαντίου και της τουρκοκρατίας, η διαδρομή σας θα πάρει μια ανηφορική στροφή προς την επιβλητική οροσειρά της Πίνδου.

Εξερευνήστε τα Ζαγοροχώρια –ένα δίκτυο 46 παραδοσιακών πέτρινων χωριών διάσπαρτων στα βουνά– και περιηγηθείτε σε ελικοειδείς δρόμους γεμάτους πυκνά πεύκα, οξιές και καστανιές, διασχίζοντας ποτάμια και τοξωτά πέτρινα γεφύρια.

Αν και οι διαδρομές που μπορείτε να ακολουθήσετε είναι πολλές, μην παραλείψετε να κατευθυνθείτε προς το χωριό Μονοδένδρι, όπου θα απολαύσετε την εκπληκτική θέα του φαραγγιού του Βίκου, από το μπαλκόνι του βυζαντινού μοναστηριού της Αγίας Παρασκευής. Στη συνέχεια, μη διστάσετε να ακολουθήσετε τη μοναδική, «πεταλωτή» διαδρομή που οδηγεί στο Πάπιγκο. Μόλις φτάσετε, βγείτε από το αυτοκίνητό σας για να ξεζαλιστείτε και «ρουφήξτε» τον καθαρό αέρα και την απαράμιλλη ομορφιά του τοπίου.

#3 Τα blues του Έβρου

Ένα road trip για να ανακαλύψετε τα βορειοανατολικά σύνορα της Ελλάδας, μια περιοχή όπου η Ανατολή συναντά τη Δύση. Ξεκινώντας από την παράκτια, κοσμοπολίτικη Αλεξανδρούπολη, με σήμα κατατεθέν τον αιωνόβιο εμβληματικό φάρο της, οδηγήστε κατά μήκος του ποταμού Έβρου και απολαύστε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο.

Εξερευνήστε προς τα δυτικά την Ξάνθη, γνωστή για την παλιά πόλη της, με τα αρχοντικά των καπνεμπόρων και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους. Φεύγοντας από εκεί κατευθυνθείτε στη λίμνη Βιστωνίδα, έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ελλάδας, με φλαμίνγκο, σπάνια πτηνά και τη γραφική Μονή του Αγίου Νικολάου, χτισμένη σε ένα μικροσκοπικό νησί ακριβώς στη μέση της λίμνης. Από εκεί, κατευθυνθείτε προς την Κομοτηνή, μια «ζωντανή» πανεπιστημιούπολη, μείγμα χριστιανικών και μουσουλμανικών πολιτισμών.

Ξαναπεράστε από την Αλεξανδρούπολη για να προσεγγίσετε τις παραμεθόριες περιοχές. Ξεκινήστε από το Σουφλί, την ιστορική πρωτεύουσα της παραγωγής μεταξιού στην Ευρώπη, και ανακαλύψτε τα παραδοσιακά μεταξουργεία του 19ου αιώνα. Σειρά έχει το Διδυμότειχο, μια πόλη με μακρά βυζαντινή και οθωμανική ιστορία, επιβλητικά μεσαιωνικά τείχη και ένα μεγάλο τζαμί. Ολοκληρώστε το road trip σας στις Καστανιές, στον ποταμό Άρδα, το φυσικό τέλος του ελληνικού οδικού δικτύου προς αυτή την κατεύθυνση, και απολαύστε σε όλο το μήκος της διαδρομής ένα απίστευτο τοπίο με «κυματιστές» γεωργικές πεδιάδες, χρυσά ηλιοτρόπια και πυκνά υδατικά οικοσυστήματα.

Τα road trips και οι προκλήσεις του οδικού δικτύου

Όσο μαγευτικές κι αν είναι αυτές οι τρεις διαδρομές, η οδήγηση απαιτεί υψηλό επίπεδο εγρήγορσης από τον ή την οδηγό και ένα όχημα προετοιμασμένο για ποικίλα και απαιτητικά περιβάλλοντα. Ειδικότερα, το ελληνικό οδικό δίκτυο παρουσιάζει ένα σύνολο προκλήσεων που κάθε ταξιδιώτης πρέπει να σέβεται.

Στενοί και δύσκολοι δρόμοι: Είτε «σκαρφαλώνετε» στους παράκτιους βράχους της Μάνης είτε ανεβαίνετε τις στροφές της Πίνδου, οι δρόμοι μπορεί να στενέψουν δραματικά. Άλλωστε, είναι συχνό φαινόμενο σε πολλά μέρη ανά την Ελλάδα, ένας δρόμος δύο λωρίδων να «συμπιέζεται» ξαφνικά σε μία. Ποιότητα δικτύου: Ενώ οι μεγάλες εθνικοί οδοί, όπως η Εγνατία ή ο Μορέας είναι διεθνών προδιαγραφών, τη στιγμή που μεταβαίνετε σε επαρχιακούς δρόμους, η ποιότητα της ασφάλτου αλλάζει και είναι πιθανό να συναντήσετε ανώμαλες επιφάνειες, απροσδόκητες λακκούβες, χαλαρό χαλίκι και ολισθηρό οδόστρωμα. Απομακρυσμένες και απομονωμένες τοποθεσίες: Η αληθινή ομορφιά τόπων όπως τα βάθη της Μάνης και οι βουνοκορφές της Πίνδου, έγκειται στην απομόνωσή τους. Από την άλλη, αυτό συνεπάγεται ότι η εύρεση ενός εξειδικευμένου μηχανικού, ενός συνεργείου ελαστικών ή ακόμα και ενός βενζινάδικου μπορεί να γίνει δύσκολη σε περίπτωση βλάβης. Επιπρόσθετα, το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μπορεί περιστασιακά να μην είναι διαθέσιμο.

Γιατί η Ασφάλεια Αυτοκινήτου είναι ο πλέον απαραίτητος συνοδηγός σας

Ξεκινάτε να ανακαλύψετε τις πλέον απομακρυσμένες γωνιές της Ελλάδας: Θέλετε να επικεντρωθείτε αποκλειστικά στο τοπίο, την τοπική κουλτούρα και τη συγκίνηση της οδήγησης—όχι στο άγχος του «τι θα γίνει αν μείνουμε, αν τρακάρουμε κλπ». Μία ολοκληρωμένη ασφάλεια αυτοκινήτου θα πρέπει να περιλαμβάνει:

24ώρη οδική βοήθεια όπου κι αν βρίσκεστε: Δεν θέλετε καν να φανταστείτε τι θα συμβεί εάν το αυτοκίνητο σας προδώσει και «μείνετε» στον Ελαφότοπο, δηλαδή σε υψόμετρο 1.100 μέτρων στις πλαγιές της Τύμφης. Χωρίς κάλυψη για Οδική Βοήθεια, θα βρεθείτε αποκλεισμένοι, αντιμετωπίζοντας πιθανώς δυσβάσταχτα τέλη ρυμούλκησης από ιδιωτικές εταιρείες που βρίσκονται ώρες μακριά. Κάλυψη Θραύσης Κρυστάλλων: Καθώς οδηγείτε σε έναν επαρχιακό δρόμο της Μάνης, χαλίκια και πέτρες που εκτοξεύονται από τα ελαστικά διερχόμενων οχημάτων ή μεγάλων φορτηγών απειλούν το αυτοκίνητό σας! Ένα μικροσκοπικό βότσαλο με μεγάλη ταχύτητα, μπορεί ακόμα και να σπάσει το παρμπρίζ, εμποδίζοντας την ορατότητά σας. Η κάλυψη Θραύσης Κρυστάλλων διασφαλίζει ότι εάν το παρμπρίζ, το πίσω παράθυρο ή τα πλευρικά τζάμια σας υποστούν ζημιά, το κόστος αντικατάστασης ή επισκευής καλύπτεται πλήρως –συχνά με μηδενική συμμετοχή– επιτρέποντάς σας να επιστρέψετε άμεσα στον δρόμο. Προστασία από Φυσικά Φαινόμενα: Τα καλοκαίρια στην Ελλάδα κρύβουν συχνά καιρικές εκπλήξεις. Έντονες καταιγίδες, πλημμύρες, ξαφνικές χαλαζοπτώσεις, αλλά και ο πάντα υπαρκτός κίνδυνος των δασικών πυρκαγιών μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές στο όχημά σας. Η κάλυψη από Φυσικά Φαινόμενα θα σας προστατεύσει από χτυπήματα και φθορές μέχρι μηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες.

Σε κάθε περίπτωση, πριν βάλετε μπρος για το επόμενο οδικό ταξίδι σας, αφιερώστε λίγο χρόνο προκειμένου να ελέγξετε το περιεχόμενο της ασφάλειας αυτοκινήτου που διαθέτετε. Η αναβάθμισή της, ώστε να περιλαμβάνει Οδική Βοήθεια, κάλυψη για Θραύση Κρυστάλλων καθώς και κάλυψη από Φυσικά Φαινόμενα, έχει χαμηλό επιπλέον κόστος και ανεκτίμητη απόδοση: Την ελευθερία της ανακάλυψης νέων τόπων χωρίς το άγχος του «τι θα γίνει αν….».

Φύγαμε για 3 μαγευτικά road trips, τα πανέμορφα τοπία της ηπειρωτικής Ελλάδας σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε!