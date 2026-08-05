Καλοκαιρινό ταξίδι: Οι 8 συμβουλές που αξίζει να δώσει κάθε ασφαλιστής στους πελάτες του

Η πρόληψη παραμένει η καλύτερη μορφή προστασίας και λίγες απλές υπενθυμίσεις πριν από την αναχώρηση μπορούν να μειώσουν σημαντικά την πιθανότητα ενός ατυχήματος ή μιας δυσάρεστης ταλαιπωρίας στον δρόμο.

Οι καλοκαιρινές διακοπές συνδέονται με χαλάρωση, ανεμελιά και περισσότερα χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι. Είναι όμως και η περίοδος κατά την οποία αυξάνεται σημαντικά η κυκλοφορία στους δρόμους, κατά τις εξόδους προς δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Για έναν ασφαλιστή, η περίοδος αυτή αποτελεί μια καλή ευκαιρία να υπενθυμίσει στους πελάτες του ότι η καλύτερη αποζημίωση είναι αυτή που δεν θα χρειαστεί ποτέ. Ένα σύντομο μήνυμα πριν από τις διακοπές μπορεί να βοηθήσει έναν οδηγό να αποφύγει ένα ατύχημα ή μια απρόσμενη βλάβη.

Ξεκινήστε με ένα αυτοκίνητο που είναι πραγματικά έτοιμο για το ταξίδι

Πριν φορτωθούν οι βαλίτσες, αξίζει να αφιερωθούν λίγα λεπτά σε έναν βασικό τεχνικό έλεγχο. Πίεση και κατάσταση ελαστικών, στάθμη λαδιών και ψυκτικού υγρού, λειτουργία φρένων, φώτων και υαλοκαθαριστήρων είναι σημεία που μπορούν να προλάβουν δυσάρεστες εκπλήξεις εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι.

Εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχει διαθέσιμο κιτ επισκευής ελαστικού ή ρεζέρβα, ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχήματος.

Μην υποτιμάτε τη ζέστη

Η υψηλή θερμοκρασία δεν ταλαιπωρεί μόνο το αυτοκίνητο αλλά και τον οδηγό. Η υπερθέρμανση της καμπίνας μπορεί να προκαλέσει κόπωση, εκνευρισμό και μείωση της συγκέντρωσης.

Η σωστή χρήση του κλιματισμού συμβάλλει ουσιαστικά στην άνεση και στην ασφάλεια της οδήγησης. Παράλληλα, η τακτική ενυδάτωση και η αποφυγή βαριών γευμάτων πριν από το ταξίδι βοηθούν τον οργανισμό να παραμένει σε εγρήγορση.

Μη βιάζεστε να φτάσετε

Τα περισσότερα καλοκαιρινά ταξίδια δεν χάνονται επειδή καθυστέρησαν είκοσι λεπτά. Μπορεί όμως να χαθούν από μία λανθασμένη προσπέραση ή από υπερβολική ταχύτητα σε έναν επαρχιακό δρόμο.

Η τήρηση των ορίων ταχύτητας, η διατήρηση ασφαλών αποστάσεων και η αποφυγή επιθετικών ελιγμών είναι οι σημαντικότεροι σύμμαχοι ενός ασφαλούς ταξιδιού.

Κάντε στάσεις πριν κουραστείτε

Η πολύωρη οδήγηση μειώνει σταδιακά την προσοχή και αυξάνει τον χρόνο αντίδρασης. Μια σύντομη στάση κάθε δύο περίπου ώρες βοηθά τον οδηγό να ξεκουράσει σώμα και μυαλό πριν εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια κόπωσης.

Αν υπάρχουν δύο οδηγοί, η εναλλαγή πίσω από το τιμόνι είναι ακόμη καλύτερη επιλογή.

Η ζώνη ασφαλείας δεν κάνει διακοπές

Ακόμη και στις πιο σύντομες διαδρομές προς την παραλία ή το εξοχικό, όλοι οι επιβάτες πρέπει να φορούν ζώνη ασφαλείας. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά, τα οποία πρέπει να μεταφέρονται αποκλειστικά με τα κατάλληλα παιδικά καθίσματα, ανάλογα με την ηλικία και το βάρος τους.

Έχετε εύκολη πρόσβαση στην οδική βοήθεια

Πριν από την αναχώρηση, ο οδηγός καλό είναι να γνωρίζει αν το ασφαλιστήριό του περιλαμβάνει οδική βοήθεια και ποιος είναι ο αριθμός επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης.

Σε μια βλάβη ή σε ένα ατύχημα, η άμεση πρόσβαση στις σωστές πληροφορίες μπορεί να περιορίσει σημαντικά την ταλαιπωρία και να επιταχύνει τη διαχείριση του περιστατικού.

Ο ασφαλιστής μπορεί να προλάβει το ατύχημα

Οι περισσότεροι οδηγοί περιμένουν από τον ασφαλιστή τους να τους βοηθήσει όταν κάτι συμβεί. Στην πραγματικότητα, η μεγαλύτερη αξία του συχνά βρίσκεται πριν από το ταξίδι.

Ένα σύντομο ενημερωτικό μήνυμα με βασικές συμβουλές, μια υπενθύμιση για τον έλεγχο του αυτοκινήτου ή μια ενημέρωση για τις καλύψεις του συμβολαίου μπορούν να αποδειχθούν πολύ πιο χρήσιμα από όσο φαίνονται με την πρώτη ματιά.Γιατί ο ρόλος του σύγχρονου ασφαλιστή δεν είναι μόνο να αποζημιώνει μια ζημιά. Είναι να βοηθά τον πελάτη του να μην τη ζήσει ποτέ.