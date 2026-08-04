Allianz-Εθνική: Το νέο τραπεζοασφαλιστικό δίδυμο και η εμπειρία της Τουρκίας

Η ανακοίνωση της Allianz για την αλλαγή ηγεσίας στην Ελλάδα και την ανάληψη της διοίκησης από τον Ersin Pak, μέχρι σήμερα Chief Financial Officer και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Allianz Türkiye, από την 1η Σεπτεμβρίου, δίνει το σήμα για τις ευρύτερες αλλαγές που αναμένονται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά από το φθινόπωρο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο δίδυμο Εθνικής Τράπεζας-Allianz. Η ίδια η ανακοίνωση της ασφαλιστικής συνδέει την έλευση του Ersin Pak με την πρόθεση της ΕΤΕ να αποκτήσει μειοψηφική συμμετοχή στην Allianz Ελλάδος και με τη σύναψη μακροχρόνιας αποκλειστικής συμφωνίας bancassurance. Η συμφωνία δημιουργεί ουσιαστικά έναν νέο ισχυρό παίκτη στον τραπεζοασφαλιστικό χώρο.

Η Εθνική, παρά το γεγονός ότι ήλεγχε επί δεκαετίες τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της χώρας, δεν θεωρείται ότι αξιοποίησε πλήρως τις δυνατότητες του bancassurance. Αντίστοιχα, η Allianz δεν διαθέτει μέχρι σήμερα ισχυρή παρουσία στο συγκεκριμένο κανάλι στην Ελλάδα. Τώρα όμως όλα έχουν αλλάξει. Η Εθνική Τράπεζα "επενδύει" στο bancassurance ενώ και η Allianz αποφάσισε να εισέλθει στον συγκεκριμένο τομέα. Στην κατεύθυνση αυτή η εμπειρία της Τουρκίας μπορεί να αποτελέσει οδηγό. Η Allianz Türkiye εξυπηρετεί 6,8 εκατ. πελάτες, διαθέτοντας 2.300 εργαζομένους, 4.800 αντιπροσώπους και πρόσβαση σε περίπου 1.500 τραπεζικά καταστήματα. Κεντρικός συνεργάτης της είναι η Yapı Kredi, με την οποία υπέγραψε το 2013 δεκαπενταετή αποκλειστική συμφωνία bancassurance, μετά την εξαγορά των Yapı Kredi Sigorta και Yapı Kredi Emeklilik. Παράλληλα, συνεργάζεται με την ING Türkiye και την HSBC Türkiye για τη διάθεση προϊόντων ζωής και ιδιωτικής συνταξιοδότησης. Η παρουσία ενός στελέχους με αυτήν την εμπειρία δείχνει ότι η Allianz επιδιώκει να μεταφέρει στην Ελλάδα ένα πιο επιθετικό και πολυκαναλικό μοντέλο τραπεζοασφαλιστικών πωλήσεων.