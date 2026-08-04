Δημόσια ευχαριστήρια επιστολή Γ. Περιστέρη προς Δρ. Γεώργιο Αποστολόπουλο, Ιδρυτή και Πρόεδρο Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο κ. Γιάννης Περιστέρης δημοσιοποιεί την ακόλουθη δημόσια ευχαριστήρια επιστολή, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον Ιδρυτή και Επίτιμο Πρόεδρο του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, Δρ. Γεώργιο Αποστολόπουλο, για τη φροντίδα και την υποστήριξη που έλαβε κατά τη διάρκεια της σοβαρής περιπέτειας της υγείας του.

Τι αναφέρεται στην ευχαριστήρια επιστολή του κ. Γ. Περιστέρη:

Προς:

• Τον Ιδρυτή & Επίτιμο Πρόεδρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Γεώργιο Αποστολόπουλο

• Την Οικογένεια Αποστολόπουλου& τη Διοίκηση του Ομίλου

• Τον Καθηγητή Ευάγγελο Ακριβιάδη και την Ιατρική Ομάδα του: Γεώργιο Ανδρουλάκη, Γαστρεντερολόγο - Ηπατολόγο, Αλέξανδρο Καπρίνη, Γαστρεντερολόγο - Ηπατολόγο και Αναστάσιο Μπάρμπα, Επεμβατικό Καρδιολόγο

• Τη Διεύθυνση, το Νοσηλευτικό και Διοικητικό Προσωπικό του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης

Με την παρούσα επιστολή αισθάνομαι την βαθιά ηθική και προσωπική υποχρέωση να εκφράσω δημόσια τις θερμότατες ευχαριστίες μου για την αμέριστη συμπαράσταση, την φροντίδα και την υψηλού επιπέδου νοσηλεία που μου παρέχετε κατά τη διάρκεια της τελευταίας σοβαρής περιπέτειας της υγείας μου.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, βρέθηκα αντιμέτωπος με μια από τις δυσκολότερες δοκιμασίες της ζωής μου, η οποία με ανάγκασε να απομακρυνθώ προσωρινά από την ενεργό δράση και τα ασφαλιστικά δρώμενα. Σε αυτή τη μακρά και απαιτητική διαδρομή, η υποστήριξη που έλαβα υπήρξε καθοριστική.

Θέλω να σταθώ με αίσθημα βαθιάς εκτίμησης και σεβασμού στο πρόσωπο του ιδρυτή του Ομίλου, Δρ. Γεώργιου Αποστολόπουλου. Η μακρόχρονη πορεία αμοιβαίας εκτίμησης επιβεβαιώθηκε με τον πιο συγκινητικό τρόπο: μέσα από την άμεση, έμπρακτη και ανιδιοτελή ανθρώπινη ευαισθησία του, καθώς και την απόφασή του να τεθεί στη διάθεσή μου ό,τι πληρέστερο διαθέτει η σύγχρονη ιατρική επιστήμη.

Τις πιο βαθιές και ξεχωριστές ευχαριστίες μου οφείλω στον συνετό επιστήμονα, Καθηγητή Ευάγγελο Ακριβιάδη, καθώς και στην εξαιρετική ιατρική του ομάδα, τους γαστρεντερολόγους-ηπατολόγους Γεώργιο Ανδρουλάκη και Αλέξανδρο Καπρίνη, καθώς και τον επεμβατικό καρδιολόγο Αναστάσιο Μπάρμπα. Με την υψηλού επιπέδου επιστημοσύνη, την αφοσίωση και τη στοχευμένη θεραπευτική τους προσέγγιση, κατάφεραν το ουσιαστικό: να πετύχουν τη σταθεροποίηση και τη θεαματική βελτίωση της υγείας μου, επιτρέποντάς μου να κοιτάζω ξανά το μέλλον με αισιοδοξία.

Επιπλέον, εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου προς ολόκληρη την οικογένεια Αποστολόπουλου, τη Διοίκηση του Ομίλου, καθώς και προς το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης για την υποδειγματική φροντίδα.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς.

Με εκτίμηση και σεβασμό,

Γιάννης Περιστέρης

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