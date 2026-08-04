Γιάννης Καντώρος – Όμιλος INTERAMERICAN

Σχόλιο από την στήλη «Ξέρετε ότι…» στο περιοδικό Health Next Generation (Τεύχος 33) που κυκλοφορεί

Ο Γιάννης Καντώρος είναι ένας ηγέτης του Ομίλου της INTERAMERICAN που είναι καλός στη λύση προβλημάτων και στη λήψη θετικών αποφάσεων. Με ρεαλιστική αίσθηση και με καλοσύνη δέχεται την πίεση των θεμάτων, κάτι που τον κάνει αγαπητό στους συναδέλφους γύρω και στα ζητήματα ασφαλίσεων υγείας των ασφαλιστικών εταιρειών και όχι μόνο.

Η διοικητική ομάδα που διευθύνει αποτελείται από εξαιρετικά άτομα και με τον γενικό δ/ντή Ζωής και Υγείας του ομίλου Γιώργο Βελιώτη φιλοδοξούν να προσφέρουν στον Έλληνα καταναλωτή ό,τι χρειάζεται για να ζήσει ένας άνθρωπος ασφαλέστερα, καλύτερα και περισσότερο. Ο όμιλος έχει περίπου 1.600.000 ασφαλισμένους ιδιώτες και επιχειρήσεις και είναι μέλος του Ομίλου Achmea, με εμπειρία 200 ετών. Η υγεία είναι προτεραιότητά τους, με ιδιόκτητες υποδομές υγείας περίθαλψης, με επίγεια και εναέρια μέσα υγειονομικής μεταφοράς και εκτεταμένο πανελλαδικά δίκτυο. Έχουν 1.400 γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και νοσοκομεία. Η Αθηναϊκή Mediclinic είναι υπερσύγχρονη γενική κλινική. Τα Πολυϊατρεία Medifirst είναι 3 σύγχρονες ιατρικές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας που λειτουργούν 365 μέρες τον χρόνο.

Με την ασφάλεια Bewell οι πελάτες της αποκτούν πρόσβαση σε ένα σύνολο προϊόντων, υπηρεσιών, αποκλειστικών παροχών και μοναδικών προνομίων που ξεπερνούν την έννοια της ασφάλισης. Μέσω της εφαρμογής Medi ON App ελέγχεται κάθε σύμπτωμα υγείας που ανησυχεί κάποιον και λαμβάνει οδηγίες τηλεφωνικά ή μέσω chat για γιατρό ή διαγνωστικό κέντρο, παρέχεται άμεση ιατρική βοήθεια με ένα τηλεφώνημα στη Γραμμή Υγείας 1010 24ώρες, ενώ ιδιόκτητα ασθενοφόρα, ελικόπτερα και αεροπλάνα αναλαμβάνουν τη μεταφορά στο κοντινότερο νοσοκομείο απ’ όπου κι αν βρίσκεται ο πελάτης, εντός και εκτός Ελλάδος.

Αυτά και άλλα φροντίζει ο όμιλος που ηγείται ο Γιάννης Καντώρος, όπως δεύτερη ιατρική γνώμη, προνόμια νοσηλείας, καλύτερη ζωή με προσφορές διατροφής και άσκησης σε συνεργασία με κορυφαία brands. Λίγοι προνομιούχοι τα απολαμβάνουν και συνεχώς η ομάδα Καντώρου εργάζεται ώστε όλοι να βλέπουν τον κόσμο γεμάτο δυνατότητες.

Οι αποζημιώσεις του 2025 πλησίασαν τα 300 εκατ., κάτι που δείχνει ότι οι άνθρωποι εκεί συναισθάνονται, νοιάζονται, φροντίζουν, υλοποιώντας την ουσία της δουλειάς τους και το όραμα του ηγέτη τους που τους εμπνέει, που τους μεταδίδει αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Αυτό είναι και το ζητούμενο για το μέλλον της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς που πρέπει να αντισταθεί στα συνηθισμένα, να δείξει στον κόσμο τη χρησιμότητα της ασφάλισης, όπως εδώ και 57 χρόνια κάνει η εταιρεία του Καντώρου, που βγήκε στην Ελλάδα, στη Ρουμανία, στην Κύπρο και εξαπλώνεται με πλώρη και σε άλλες χώρες σύντομα (γνωρίζουμε πού υπέγραψε), για να τους βοηθήσει να ζήσουν ασφαλέστερα και καλύτερα.

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά ωφελήθηκε σε πολλά στον ασφαλιστικό τομέα, τώρα ήρθε η ώρα να ωφεληθεί και στον χώρο Υγείας από πράξεις και έργα των ανθρώπων της INTERAMERICAN. Ας δουν κι ας μιμηθούν…

Ο κ. Γιάννης Καντώρος είναι δώρο για την ασφαλιστική αγορά της Ελλάδος, καλός πρεσβευτής της στον χώρο νοσοκομείων και κλινικών και άξιος υπερασπιστής των συμφερόντων των συναδέλφων του και της εταιρείας του. Ε.Σ.