Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει να μην ασφαλίζεται!

Το παράδοξο της υπασφάλισης που πλήττει την Ελλάδα! Η Ελλάδα καίγεται, αλλά οι Έλληνες αντιστέκονται και επιμένουν να μην ασφαλίζονται για φωτιά!

Υπολειπόμαστε κατά 75% από τους Ευρωπαϊκούς μέσους όρους ασφάλισης!

Από τις 6.596.761 κατοικίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, ασφαλισμένες για φωτιά είναι μόνον οι 1.355.133, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά δεδομένα της ΕΑΕΕ!



«Πρωταθλητές» στην υπασφάλιση κατοικιών είναι το Βόρειο Αιγαίο, η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος. Ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα και η Κρήτη.

Τι συμβαίνει;

Οι Έλληνες δεν εμπιστεύονται τους ασφαλιστές και δεν ασφαλίζονται ή μήπως οι ασφαλιστές αντί να ασχολούνται με ενημέρωση των πελατών τους για τη σημασία της ασφάλισης και την ανάπτυξη της αγοράς, ασχολούνται με μεταφορές συμβολαίων;

Οι διευθύνσεις Πωλήσεων και Εκπαίδευσης των ασφαλιστικών εταιριών και ο επίσημος φορέας εκπαίδευσής τους (ΕΙΑΣ), τι κάνουν;

Γιατί έχουν εγκαταλειφθεί οι προσπάθειες προσέγγισης των μέσων όρων ασφάλισης της υπόλοιπης Ευρώπης; Τι βραβεύεται στα συνέδρια των ασφαλιστικών εταιριών;

Η δικαιολογία «δεν υπάρχουν χρήματα» δεν ισχύει, επειδή αυτή τη στιγμή στις τράπεζες υπάρχουν «παρκαρισμένα» και διαθέσιμα 225,3 δισεκατομμύρια € (!) σε καταθέσεις νοικοκυριών, τα οποία νοικοκυρά προτιμούν να διακινδυνεύουν τις περιουσίες τους, αντί να τις ασφαλίζουν!

(Δείτε εδώ): https://www.nextdeal.gr/ekpaideysi/200707/tora-einai-i-stigmi-na-ayxisete-toys-pelates-sas-2253-disekatommyria-eur-se

Κάτι δεν κάνουν σωστά οι ασφαλιστές και δεν μπορούν να πείσουν τους υποψήφιους πελάτες τους να ασφαλιστούν! Μήπως δεν ασχολούνται με αυτό;

Χρειάζονται επειγόντως σύγχρονη εκπαίδευση και αλλαγή νοοτροπίας!

Ενδεχομένως να χρειάζονται και αλλαγές στα στελέχη τουmanagement των πωλήσεων και στον στρατηγικό σχεδιασμό!

Ας το σκεφτούν οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι! Η υπόλοιπη Ευρώπη συνεχίζει την ανάπτυξή της και εμείς «παλεύουμε» ακόμα να την προσεγγίσουμε, ανεπιτυχώς προς το παρόν! Υπολειπόμαστε κατά 75% από τους Ευρωπαϊκούς μέσους όρους ασφάλισης!

Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Είναι Vis. Professor του University of Athens MBA με εξειδίκευση στην ασφαλιστική και τραπεζική διοίκηση και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία.

Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021, «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022 και «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στους κλάδους και τα προϊόντα Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, εκδόσεις Σπύρου 2024, επιπλέον έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal. Άρθρα του δημοσιεύονται και στο site του ΕΚΠΑ ΜΒΑ (https://mba.econ.uoa.gr/)

Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.