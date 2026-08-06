Η γαλλική «ψήφος» στο «καλώδιο» και τα συμφέροντα, οι ελληνικές τράπεζες «πρωταθλήτριες» στα δάνεια, νέο deal Βαρδινογιάννη- Εξάρχου και ο διπλασιασμός των κερδών της ΔΕΗ

GSI (1): Εντάξει τα «πανηγύρια» για την είσοδο της γαλλικής Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στον Great Sea Interconnector (GSI), έπειτα από μια μακρά περίοδο καθυστερήσεων και αβεβαιότητας γύρω από την πορεία του έργου. Το ζητούμενο είναι πλέον οι συμφωνίες να οδηγήσουν σε επιτάχυνση των διαδικασιών. Νέα σελίδα για την πορεία του σημαντικού έργου; Ο χρόνος θα δείξει. Ένα σημαντικό ορόσημο για την εξέλιξη του έργου είναι το εξής: Ο ΑΔΜΗΕ, ως φορέας υλοποίησης, έχει ολοκληρώσει και θα αποστείλει μέσα στις επόμενες ημέρες στις ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου και του Ισραήλ τη μελέτη κόστους-οφέλους. Ο ΑΔΜΗΕ έχει προωθήσει τις διαδικασίες για χρηματοδότηση ύψους 1 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 50% του συνολικού κόστους του έργου, με στόχο να υπάρξει έγκριση έως το τέλος του 2026.

GSI (2): Όμως πόσο μπορεί να τρέξει πιο γρήγορα το έργο και να «κάνουν πίσω» τα συμφέροντα που το έχουν «παγώσει» μέχρι σήμερα. Όπως έχουμε γράψει στο «Ν» η κυπριακή ηλεκτροπαραγωγή εξαρτάται κατά 90% από καύσιμα πετρελαίου (μαζούτ και ντίζελ), με εισαγωγές που ξεπερνούν τα 600 εκατ. τον χρόνο. Η αγορά αυτή αποτελεί έναν από τους πιο κερδοφόρους τομείς για συγκεκριμένα εμπορικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή, αποθήκευση και διακίνηση πετρελαιοειδών. Η διασύνδεση με το ελληνικό δίκτυο συνεπάγεται μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου και σημαντική μείωση των κερδών τους. Άρα δεν είναι και οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές του έργου. Η αργή πρόοδος οφειλόταν και στην ανάγκη προσέλκυσης ισχυρών διεθνών παικτών, όπως τελικά έγινε με τη συμμετοχή της Meridiam, για να διασφαλιστεί η χρηματοδοτική επάρκεια.

GSI (3): Επίσης έχουν υπάρξει διαφωνίες για τον καταμερισμό του κόστους (περίπου 1,9 δισ. ευρώ) και δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Κύπρου- Ελλάδος σχετικά με το ρίσκο που αναλαμβάνει η κυπριακή πλευρά. Ας θυμηθούμε ότι τον Οκτώβριο του 2025 ο κύπριος πρόεδρος είχε καταφερθεί με βαριές εκφράσεις κατά του επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ Μάνου Μανουσάκη κατηγορώντας τον ότι εκβιάζει τη κυπριακή κυβέρνηση για το καλώδιο Great Sea Interconnector. Η κυπριακή πλευρά υποστήριξε ότι ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε ένσταση στη Ρυθμιστική Αρχή της Κύπρου εναντίον της απόφασής της να του εγκρίνει ανάκτηση εξόδων 82 εκατ. με δικαίωμα είσπραξης μόνο 25 εκατ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, καθώς διεκδικεί δικαίωμα ανάκτησης ποσού 251 εκατ. για δαπάνες που είχε κάνει μέχρι τότε.

Τράπεζες (1): Γράφαμε χθες ότι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν ένα από τα ισχυρότερα προφίλ πιστωτικής επέκτασης στην Ευρώπη. Σύμφωνα με έκθεση της Morgan Stanley που δημοσιεύτηκε χθες, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση της Ευρωζώνης στην αύξηση του ιδιωτικού δανεισμού, πίσω μόνο από την Πορτογαλία και την Ολλανδία.H Morgan Stanley θεωρεί ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να προσφέρει υψηλή κερδοφορία, ισχυρές διανομές προς τους μετόχους και αποτιμήσεις που παραμένουν ελκυστικές σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Ο οίκος διατηρεί τη Eurobank ως κορυφαία επιλογή, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση Overweight και την τιμή-στόχο των 4,90 ευρώ. Για την Alpha Bank αυξάνει την τιμή-στόχο στα 5 ευρώ από 4,80 ευρώ, διατηρώντας σύσταση Overweight.

Τράπεζες (2): Οι ισχυρές επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου και η αναβάθμιση των επιχειρηματικών στόχων από τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών οδηγούν τη Goldman Sachs, σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τον κλάδο, επιβεβαιώνοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις πλέον ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στην Ευρώπη. Aυξάνει την τιμή-στόχο για την Πειραιώς στα 11,75 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση Buy, ενώ για τη Eurobank ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 5,40 ευρώ, επίσης με σύσταση Buy. Για την Alpha Bank η νέα τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 5,30 ευρώ, με τη σύσταση να παραμένει Buy, ενώ για την Εθνική η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 18,75 ευρώ, με τη σύσταση Neutral.

ΔΕΗ: Διπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ σε 0,4 δισ. στο α΄6μηνο του 2026 από 0,2 δισ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Το προσαρμοσμένο EBITDA να διαμορφώνεται σε 1,2 δισ. Σε τροχιά επίτευξης των οικονομικών στόχων που έχει θέσει για το 2026 παραμένει η ΔΕΗ, με τη διοίκηση να επιβεβαιώνει τον πήχη για προσαρμοσμένο EBITDA περίπου 2,4 δισ. και καθαρά κέρδη περί τα 700 εκατ. Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 1,4 δισ., με έμφαση στις ΑΠΕ. O όμιλος προχωρεί τις συζητήσεις με διεθνείς hyperscalers για το μεγάλο data center στη Δυτική Μακεδονία, προετοιμάζοντας νέες κινήσεις μετά την είσοδο σε Πολωνία και Ουγγαρία και προχωρώντας τη συμφωνία με τη Vodafone για τις οπτικές ίνες.

Aktor: Σε σημαντική συμφωνία στον κλάδο του περιβάλλοντος και των υποδομών προχώρησε ο Όμιλος Aktor, υπογράφοντας δεσμευτική συμφωνία με τη Motor Oil για την έμμεση απόκτηση του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS, με τη συμφωνηθείσα συνολική αξία (αποτίμηση) των δύο εταιρειών να συμφωνήθηκε στα 300 εκατ. Με την κίνηση αυτή, ο Όμιλος Aktor ισχυροποιεί θεαματικά την παρουσία του στην κυκλική οικονομία και τη διαχείριση αποβλήτων, εντάσσοντας στο χαρτοφυλάκιό της δύο εταιρείες με συνολικό EBITDA που ξεπερνά τα 41 εκατ. το 2026.

Coca-Cola HBC: «Άλμα» κερδών και εσόδων στο πρώτο εξάμηνο για Coca-Cola HBC στο α΄6μηνο. Κέρδη 524 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο αυξημένα κατά 11,4%. Ισχυρές επιδόσεις για την Coca-Cola HBC με αύξηση οργανικών εσόδων κατά 9,6% και λειτουργικών κερδών στα 760,1 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενα από μία ήπια ευνοϊκή επίδραση στις συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του Ομίλου. Η ισχυρή πορεία των όγκων πωλήσεων και όχι η τιμολογιακή πολιτική, αποτέλεσε το βασικό στοιχείο των αποτελεσμάτων της Coca-Cola HBC στο δεύτερο τρίμηνο, επισημαίνει η BofA, η οποία δίνει σύσταση αγοράς και τιμή στόχο τα 64,74 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 15%.

ΔΑΑ: Εκτοξεύτηκε η κίνηση τον Ιούλιο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών τον Ιούλιο, ξεπερνώντας τα 3,9 εκατομμύρια επιβάτες. Παρά τις προκλήσεις και τη ρευστότητα του διεθνούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος, η επιβατική κίνηση στο διαμορφώθηκε σε 3,93 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 4,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου, ο συνολικός αριθμός των επιβατών που διακινήθηκαν από τον αερολιμένα ανήλθε σε 19,68 εκατομμύρια, καταγράφοντας συνολική αύξηση 4,5% έναντι του 2025.