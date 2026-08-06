Στέλιος Λιανός – INTERAMERICAN / Αθηναϊκή Γενική Κλινική

Σχόλιο από την στήλη «Ξέρετε ότι…» στο περιοδικό Health Next Generation (Τεύχος 33) που κυκλοφορεί

Ο Στέλιος Λιανός, Health Insurance Procurement στην Interamerican, ανέλαβε γενικός διευθυντής της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής στο Medifirst, στη θέση του κ. Αντώνη Γερονικολάου, που θα αναλάβει καθήκοντα συμβούλου της διοίκησης.

Ο Γιώργος Βελιώτης, πρόεδρος των Πολυϊατρείων Medifirst και της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής, προσβλέπει πολλά από αυτόν, καθώς πρόκειται για ένα στέλεχος με υψηλή κατάρτιση, στρατηγική σκέψη και ουσιαστική γνώση του οικοσυστήματος της υγείας, στοιχεία που θα συμβάλουν καθοριστικά στην επόμενη ημέρα της Αθηναϊκής Κλινικής.